- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 718
Прибыльных трейдов:
1 221 (71.07%)
Убыточных трейдов:
497 (28.93%)
Лучший трейд:
75.01 USD
Худший трейд:
-133.20 USD
Общая прибыль:
6 278.19 USD (335 112 pips)
Общий убыток:
-4 133.01 USD (148 079 pips)
Макс. серия выигрышей:
41 (262.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
262.42 USD (41)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
53.46%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
4.35
Длинных трейдов:
856 (49.83%)
Коротких трейдов:
862 (50.17%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
1.25 USD
Средняя прибыль:
5.14 USD
Средний убыток:
-8.32 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-412.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-412.26 USD (9)
Прирост в месяц:
-3.07%
Годовой прогноз:
-35.57%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
150.11 USD
Максимальная:
492.97 USD (21.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.06% (406.48 USD)
По эквити:
33.33% (532.93 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|407
|GBPUSD
|394
|EURUSD
|312
|USDCAD
|219
|EURGBP
|206
|USDCHF
|74
|NZDUSD
|67
|EURAUD
|17
|#LCO
|12
|EURJPY
|7
|GBPAUD
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDUSD
|1.1K
|GBPUSD
|133
|EURUSD
|570
|USDCAD
|-34
|EURGBP
|373
|USDCHF
|56
|NZDUSD
|-121
|EURAUD
|53
|#LCO
|1
|EURJPY
|53
|GBPAUD
|8
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDUSD
|66K
|GBPUSD
|4.3K
|EURUSD
|25K
|USDCAD
|13K
|EURGBP
|51K
|USDCHF
|2.4K
|NZDUSD
|9.3K
|EURAUD
|4.3K
|#LCO
|1.4K
|EURJPY
|8.4K
|GBPAUD
|1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +75.01 USD
Худший трейд: -133 USD
Макс. серия выигрышей: 41
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +262.42 USD
Макс. убыток в серии: -412.26 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BCSForex-MT5RUSP" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Alpari-MT5
|0.25 × 3961
|
AlfaForexRU-Real
|1.16 × 69
Внимание! Хардкорная торговля!
I got whiskey in my bag
I got condoms in my pocket
On my mind i got a plan
In my jeans i got a rocket!
30.05.2025
Смена парадигмы.
P.S. Но всё ещё хардкор.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
403%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
189
0%
1 718
71%
100%
1.51
1.25
USD
USD
34%
1:40