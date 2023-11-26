СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Chrematist
Pavel Tikhonov

Chrematist

Pavel Tikhonov
0 отзывов
Надежность
189 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2022 403%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 718
Прибыльных трейдов:
1 221 (71.07%)
Убыточных трейдов:
497 (28.93%)
Лучший трейд:
75.01 USD
Худший трейд:
-133.20 USD
Общая прибыль:
6 278.19 USD (335 112 pips)
Общий убыток:
-4 133.01 USD (148 079 pips)
Макс. серия выигрышей:
41 (262.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
262.42 USD (41)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
53.46%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
4.35
Длинных трейдов:
856 (49.83%)
Коротких трейдов:
862 (50.17%)
Профит фактор:
1.52
Мат. ожидание:
1.25 USD
Средняя прибыль:
5.14 USD
Средний убыток:
-8.32 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-412.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-412.26 USD (9)
Прирост в месяц:
-3.07%
Годовой прогноз:
-35.57%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
150.11 USD
Максимальная:
492.97 USD (21.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.06% (406.48 USD)
По эквити:
33.33% (532.93 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSD 407
GBPUSD 394
EURUSD 312
USDCAD 219
EURGBP 206
USDCHF 74
NZDUSD 67
EURAUD 17
#LCO 12
EURJPY 7
GBPAUD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSD 1.1K
GBPUSD 133
EURUSD 570
USDCAD -34
EURGBP 373
USDCHF 56
NZDUSD -121
EURAUD 53
#LCO 1
EURJPY 53
GBPAUD 8
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSD 66K
GBPUSD 4.3K
EURUSD 25K
USDCAD 13K
EURGBP 51K
USDCHF 2.4K
NZDUSD 9.3K
EURAUD 4.3K
#LCO 1.4K
EURJPY 8.4K
GBPAUD 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +75.01 USD
Худший трейд: -133 USD
Макс. серия выигрышей: 41
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +262.42 USD
Макс. убыток в серии: -412.26 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BCSForex-MT5RUSP" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Alpari-MT5
0.25 × 3961
AlfaForexRU-Real
1.16 × 69
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Внимание! Хардкорная торговля!

I got whiskey in my bag

I got condoms in my pocket

On my mind i got a plan

In my jeans i got a rocket!


30.05.2025

Смена парадигмы. 

P.S. Но всё ещё хардкор.


Нет отзывов
2025.06.02 07:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.27 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.04 18:09
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.05.01 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 11:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 09:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 20:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.01 19:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.01 19:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.25 18:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.19 10:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.05 18:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.02 23:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.28 04:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.27 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.14 14:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.02.10 05:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.03 18:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.14 14:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.23 06:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Chrematist
100 USD в месяц
403%
0
0
USD
2.1K
USD
189
0%
1 718
71%
100%
1.51
1.25
USD
34%
1:40
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.