Pavel Tikhonov

Chrematist

Pavel Tikhonov
0 inceleme
Güvenilirlik
177 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 384%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 488
Kârla kapanan işlemler:
1 063 (71.43%)
Zararla kapanan işlemler:
425 (28.56%)
En iyi işlem:
75.01 USD
En kötü işlem:
-133.20 USD
Brüt kâr:
5 511.93 USD (313 488 pips)
Brüt zarar:
-3 444.25 USD (130 793 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (262.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
262.42 USD (41)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
53.46%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
4.19
Alış işlemleri:
748 (50.27%)
Satış işlemleri:
740 (49.73%)
Kâr faktörü:
1.60
Beklenen getiri:
1.39 USD
Ortalama kâr:
5.19 USD
Ortalama zarar:
-8.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-412.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-412.26 USD (9)
Aylık büyüme:
-1.38%
Yıllık tahmin:
-17.35%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
150.11 USD
Maksimum:
492.97 USD (21.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.06% (406.48 USD)
Varlığa göre:
33.33% (532.93 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 357
GBPUSD 348
EURUSD 269
EURGBP 206
USDCAD 173
NZDUSD 67
USDCHF 29
EURAUD 17
#LCO 12
EURJPY 7
GBPAUD 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD 1.1K
GBPUSD 209
EURUSD 354
EURGBP 373
USDCAD 3
NZDUSD -121
USDCHF 0
EURAUD 53
#LCO 1
EURJPY 53
GBPAUD 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD 68K
GBPUSD 5.1K
EURUSD 20K
EURGBP 51K
USDCAD 14K
NZDUSD 9.3K
USDCHF 214
EURAUD 4.3K
#LCO 1.4K
EURJPY 8.4K
GBPAUD 1.2K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +75.01 USD
En kötü işlem: -133 USD
Maksimum ardışık kazanç: 41
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +262.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -412.26 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BCSForex-MT5RUSP" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-MT5
0.25 × 3961
Attention! Hardcore trading!

I got whiskey in my bag

I got condoms in my pocket

On my mind i got a plan

In my jeans i got a rocket!


İnceleme yok
2025.06.02 07:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.27 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.04 18:09
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.05.01 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 11:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 09:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 20:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.01 19:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.01 19:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.25 18:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.19 10:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.05 18:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.02 23:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.28 04:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.27 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.14 14:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.02.10 05:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.03 18:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.14 14:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.23 06:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Chrematist
Ayda 100 USD
384%
0
0
USD
2K
USD
177
0%
1 488
71%
100%
1.60
1.39
USD
34%
1:40
