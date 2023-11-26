- Büyüme
İşlemler:
1 488
Kârla kapanan işlemler:
1 063 (71.43%)
Zararla kapanan işlemler:
425 (28.56%)
En iyi işlem:
75.01 USD
En kötü işlem:
-133.20 USD
Brüt kâr:
5 511.93 USD (313 488 pips)
Brüt zarar:
-3 444.25 USD (130 793 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (262.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
262.42 USD (41)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
53.46%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
4.19
Alış işlemleri:
748 (50.27%)
Satış işlemleri:
740 (49.73%)
Kâr faktörü:
1.60
Beklenen getiri:
1.39 USD
Ortalama kâr:
5.19 USD
Ortalama zarar:
-8.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-412.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-412.26 USD (9)
Aylık büyüme:
-1.38%
Yıllık tahmin:
-17.35%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
150.11 USD
Maksimum:
492.97 USD (21.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.06% (406.48 USD)
Varlığa göre:
33.33% (532.93 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|357
|GBPUSD
|348
|EURUSD
|269
|EURGBP
|206
|USDCAD
|173
|NZDUSD
|67
|USDCHF
|29
|EURAUD
|17
|#LCO
|12
|EURJPY
|7
|GBPAUD
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|1.1K
|GBPUSD
|209
|EURUSD
|354
|EURGBP
|373
|USDCAD
|3
|NZDUSD
|-121
|USDCHF
|0
|EURAUD
|53
|#LCO
|1
|EURJPY
|53
|GBPAUD
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|68K
|GBPUSD
|5.1K
|EURUSD
|20K
|EURGBP
|51K
|USDCAD
|14K
|NZDUSD
|9.3K
|USDCHF
|214
|EURAUD
|4.3K
|#LCO
|1.4K
|EURJPY
|8.4K
|GBPAUD
|1.2K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +75.01 USD
En kötü işlem: -133 USD
Maksimum ardışık kazanç: 41
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +262.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -412.26 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BCSForex-MT5RUSP" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok
