SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Chrematist
Pavel Tikhonov

Chrematist

Pavel Tikhonov
0 comentarios
Fiabilidad
190 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2022 405%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 721
Transacciones Rentables:
1 223 (71.06%)
Transacciones Irrentables:
498 (28.94%)
Mejor transacción:
75.01 USD
Peor transacción:
-133.20 USD
Beneficio Bruto:
6 287.52 USD (335 312 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 133.46 USD (148 079 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
41 (262.42 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
262.42 USD (41)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
53.46%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
6 días
Factor de Recuperación:
4.37
Transacciones Largas:
858 (49.85%)
Transacciones Cortas:
863 (50.15%)
Factor de Beneficio:
1.52
Beneficio Esperado:
1.25 USD
Beneficio medio:
5.14 USD
Pérdidas medias:
-8.30 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-412.26 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-412.26 USD (9)
Crecimiento al mes:
-2.05%
Pronóstico anual:
-27.79%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
150.11 USD
Máxima:
492.97 USD (21.42%)
Reducción relativa:
De balance:
34.06% (406.48 USD)
De fondos:
33.33% (532.93 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDUSD 407
GBPUSD 394
EURUSD 314
USDCAD 219
EURGBP 206
USDCHF 75
NZDUSD 67
EURAUD 17
#LCO 12
EURJPY 7
GBPAUD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDUSD 1.1K
GBPUSD 133
EURUSD 570
USDCAD -34
EURGBP 373
USDCHF 65
NZDUSD -121
EURAUD 53
#LCO 1
EURJPY 53
GBPAUD 8
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDUSD 66K
GBPUSD 4.3K
EURUSD 25K
USDCAD 13K
EURGBP 51K
USDCHF 2.5K
NZDUSD 9.3K
EURAUD 4.3K
#LCO 1.4K
EURJPY 8.4K
GBPAUD 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +75.01 USD
Peor transacción: -133 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 41
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +262.42 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -412.26 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BCSForex-MT5RUSP" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Alpari-MT5
0.25 × 3961
AlfaForexRU-Real
1.13 × 71
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

Attention! Hardcore trading!

I got whiskey in my bag

I got condoms in my pocket

On my mind i got a plan

In my jeans i got a rocket!


No hay comentarios
2025.06.02 07:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.27 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.04 18:09
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.05.01 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 11:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 09:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 20:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.01 19:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.01 19:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.25 18:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.19 10:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.05 18:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.02 23:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.28 04:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.27 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.14 14:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.02.10 05:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.03 18:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.14 14:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.23 06:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Chrematist
100 USD al mes
405%
0
0
USD
2.1K
USD
190
0%
1 721
71%
100%
1.52
1.25
USD
34%
1:40
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.