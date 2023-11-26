- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 721
Transacciones Rentables:
1 223 (71.06%)
Transacciones Irrentables:
498 (28.94%)
Mejor transacción:
75.01 USD
Peor transacción:
-133.20 USD
Beneficio Bruto:
6 287.52 USD (335 312 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 133.46 USD (148 079 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
41 (262.42 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
262.42 USD (41)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
53.46%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
6 días
Factor de Recuperación:
4.37
Transacciones Largas:
858 (49.85%)
Transacciones Cortas:
863 (50.15%)
Factor de Beneficio:
1.52
Beneficio Esperado:
1.25 USD
Beneficio medio:
5.14 USD
Pérdidas medias:
-8.30 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-412.26 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-412.26 USD (9)
Crecimiento al mes:
-2.05%
Pronóstico anual:
-27.79%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
150.11 USD
Máxima:
492.97 USD (21.42%)
Reducción relativa:
De balance:
34.06% (406.48 USD)
De fondos:
33.33% (532.93 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|407
|GBPUSD
|394
|EURUSD
|314
|USDCAD
|219
|EURGBP
|206
|USDCHF
|75
|NZDUSD
|67
|EURAUD
|17
|#LCO
|12
|EURJPY
|7
|GBPAUD
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDUSD
|1.1K
|GBPUSD
|133
|EURUSD
|570
|USDCAD
|-34
|EURGBP
|373
|USDCHF
|65
|NZDUSD
|-121
|EURAUD
|53
|#LCO
|1
|EURJPY
|53
|GBPAUD
|8
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDUSD
|66K
|GBPUSD
|4.3K
|EURUSD
|25K
|USDCAD
|13K
|EURGBP
|51K
|USDCHF
|2.5K
|NZDUSD
|9.3K
|EURAUD
|4.3K
|#LCO
|1.4K
|EURJPY
|8.4K
|GBPAUD
|1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +75.01 USD
Peor transacción: -133 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 41
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +262.42 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -412.26 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BCSForex-MT5RUSP" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Alpari-MT5
|0.25 × 3961
|
AlfaForexRU-Real
|1.13 × 71
Attention! Hardcore trading!
I got whiskey in my bag
I got condoms in my pocket
On my mind i got a plan
In my jeans i got a rocket!
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
100 USD al mes
405%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
190
0%
1 721
71%
100%
1.52
1.25
USD
USD
34%
1:40