- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 721
Negociações com lucro:
1 223 (71.06%)
Negociações com perda:
498 (28.94%)
Melhor negociação:
75.01 USD
Pior negociação:
-133.20 USD
Lucro bruto:
6 287.52 USD (335 312 pips)
Perda bruta:
-4 133.46 USD (148 079 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
41 (262.42 USD)
Máximo lucro consecutivo:
262.42 USD (41)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
53.46%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
6 dias
Fator de recuperação:
4.37
Negociações longas:
858 (49.85%)
Negociações curtas:
863 (50.15%)
Fator de lucro:
1.52
Valor esperado:
1.25 USD
Lucro médio:
5.14 USD
Perda média:
-8.30 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-412.26 USD)
Máxima perda consecutiva:
-412.26 USD (9)
Crescimento mensal:
-3.08%
Previsão anual:
-37.39%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
150.11 USD
Máximo:
492.97 USD (21.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
34.06% (406.48 USD)
Pelo Capital Líquido:
33.33% (532.93 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|407
|GBPUSD
|394
|EURUSD
|314
|USDCAD
|219
|EURGBP
|206
|USDCHF
|75
|NZDUSD
|67
|EURAUD
|17
|#LCO
|12
|EURJPY
|7
|GBPAUD
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDUSD
|1.1K
|GBPUSD
|133
|EURUSD
|570
|USDCAD
|-34
|EURGBP
|373
|USDCHF
|65
|NZDUSD
|-121
|EURAUD
|53
|#LCO
|1
|EURJPY
|53
|GBPAUD
|8
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDUSD
|66K
|GBPUSD
|4.3K
|EURUSD
|25K
|USDCAD
|13K
|EURGBP
|51K
|USDCHF
|2.5K
|NZDUSD
|9.3K
|EURAUD
|4.3K
|#LCO
|1.4K
|EURJPY
|8.4K
|GBPAUD
|1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +75.01 USD
Pior negociação: -133 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 41
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +262.42 USD
Máxima perda consecutiva: -412.26 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BCSForex-MT5RUSP" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Alpari-MT5
|0.25 × 3961
|
AlfaForexRU-Real
|1.13 × 71
Attention! Hardcore trading!
I got whiskey in my bag
I got condoms in my pocket
On my mind i got a plan
In my jeans i got a rocket!
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
100 USD por mês
405%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
190
0%
1 721
71%
100%
1.52
1.25
USD
USD
34%
1:40