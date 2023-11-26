SinaisSeções
Pavel Tikhonov

Chrematist

Pavel Tikhonov
0 comentários
Confiabilidade
190 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2022 405%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 721
Negociações com lucro:
1 223 (71.06%)
Negociações com perda:
498 (28.94%)
Melhor negociação:
75.01 USD
Pior negociação:
-133.20 USD
Lucro bruto:
6 287.52 USD (335 312 pips)
Perda bruta:
-4 133.46 USD (148 079 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
41 (262.42 USD)
Máximo lucro consecutivo:
262.42 USD (41)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
53.46%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
6 dias
Fator de recuperação:
4.37
Negociações longas:
858 (49.85%)
Negociações curtas:
863 (50.15%)
Fator de lucro:
1.52
Valor esperado:
1.25 USD
Lucro médio:
5.14 USD
Perda média:
-8.30 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-412.26 USD)
Máxima perda consecutiva:
-412.26 USD (9)
Crescimento mensal:
-3.08%
Previsão anual:
-37.39%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
150.11 USD
Máximo:
492.97 USD (21.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
34.06% (406.48 USD)
Pelo Capital Líquido:
33.33% (532.93 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDUSD 407
GBPUSD 394
EURUSD 314
USDCAD 219
EURGBP 206
USDCHF 75
NZDUSD 67
EURAUD 17
#LCO 12
EURJPY 7
GBPAUD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDUSD 1.1K
GBPUSD 133
EURUSD 570
USDCAD -34
EURGBP 373
USDCHF 65
NZDUSD -121
EURAUD 53
#LCO 1
EURJPY 53
GBPAUD 8
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDUSD 66K
GBPUSD 4.3K
EURUSD 25K
USDCAD 13K
EURGBP 51K
USDCHF 2.5K
NZDUSD 9.3K
EURAUD 4.3K
#LCO 1.4K
EURJPY 8.4K
GBPAUD 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +75.01 USD
Pior negociação: -133 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 41
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +262.42 USD
Máxima perda consecutiva: -412.26 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BCSForex-MT5RUSP" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Alpari-MT5
0.25 × 3961
AlfaForexRU-Real
1.13 × 71
Attention! Hardcore trading!

I got whiskey in my bag

I got condoms in my pocket

On my mind i got a plan

In my jeans i got a rocket!


Sem comentários
2025.06.02 07:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.27 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.04 18:09
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.05.01 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 11:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 09:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 20:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.01 19:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.01 19:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.25 18:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.19 10:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.05 18:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.02 23:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.28 04:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.27 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.14 14:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.02.10 05:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.03 18:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.14 14:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.23 06:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
