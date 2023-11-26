信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Chrematist
Pavel Tikhonov

Chrematist

Pavel Tikhonov
0条评论
可靠性
189
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2022 403%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 718
盈利交易:
1 221 (71.07%)
亏损交易:
497 (28.93%)
最好交易:
75.01 USD
最差交易:
-133.20 USD
毛利:
6 278.19 USD (335 112 pips)
毛利亏损:
-4 133.01 USD (148 079 pips)
最大连续赢利:
41 (262.42 USD)
最大连续盈利:
262.42 USD (41)
夏普比率:
0.10
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
53.46%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
13
平均持有时间:
6 天
采收率:
4.35
长期交易:
856 (49.83%)
短期交易:
862 (50.17%)
利润因子:
1.52
预期回报:
1.25 USD
平均利润:
5.14 USD
平均损失:
-8.32 USD
最大连续失误:
9 (-412.26 USD)
最大连续亏损:
-412.26 USD (9)
每月增长:
-3.70%
年度预测:
-41.51%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
150.11 USD
最大值:
492.97 USD (21.42%)
相对跌幅:
结余:
34.06% (406.48 USD)
净值:
33.33% (532.93 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDUSD 407
GBPUSD 394
EURUSD 312
USDCAD 219
EURGBP 206
USDCHF 74
NZDUSD 67
EURAUD 17
#LCO 12
EURJPY 7
GBPAUD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDUSD 1.1K
GBPUSD 133
EURUSD 570
USDCAD -34
EURGBP 373
USDCHF 56
NZDUSD -121
EURAUD 53
#LCO 1
EURJPY 53
GBPAUD 8
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDUSD 66K
GBPUSD 4.3K
EURUSD 25K
USDCAD 13K
EURGBP 51K
USDCHF 2.4K
NZDUSD 9.3K
EURAUD 4.3K
#LCO 1.4K
EURJPY 8.4K
GBPAUD 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +75.01 USD
最差交易: -133 USD
最大连续赢利: 41
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +262.42 USD
最大连续亏损: -412.26 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BCSForex-MT5RUSP 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Alpari-MT5
0.25 × 3961
AlfaForexRU-Real
1.16 × 69
查看详细统计，请 登录 或者 注册

Attention! Hardcore trading!

I got whiskey in my bag

I got condoms in my pocket

On my mind i got a plan

In my jeans i got a rocket!


没有评论
2025.06.02 07:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.27 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.04 18:09
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.05.01 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 11:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 09:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 20:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.01 19:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.01 19:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.25 18:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.19 10:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.05 18:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.02 23:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.28 04:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.27 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.14 14:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.02.10 05:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.03 18:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.14 14:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.23 06:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Chrematist
每月100 USD
403%
0
0
USD
2.1K
USD
189
0%
1 718
71%
100%
1.51
1.25
USD
34%
1:40
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载