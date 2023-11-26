- 成长
交易:
1 718
盈利交易:
1 221 (71.07%)
亏损交易:
497 (28.93%)
最好交易:
75.01 USD
最差交易:
-133.20 USD
毛利:
6 278.19 USD (335 112 pips)
毛利亏损:
-4 133.01 USD (148 079 pips)
最大连续赢利:
41 (262.42 USD)
最大连续盈利:
262.42 USD (41)
夏普比率:
0.10
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
53.46%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
13
平均持有时间:
6 天
采收率:
4.35
长期交易:
856 (49.83%)
短期交易:
862 (50.17%)
利润因子:
1.52
预期回报:
1.25 USD
平均利润:
5.14 USD
平均损失:
-8.32 USD
最大连续失误:
9 (-412.26 USD)
最大连续亏损:
-412.26 USD (9)
每月增长:
-3.70%
年度预测:
-41.51%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
150.11 USD
最大值:
492.97 USD (21.42%)
相对跌幅:
结余:
34.06% (406.48 USD)
净值:
33.33% (532.93 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|407
|GBPUSD
|394
|EURUSD
|312
|USDCAD
|219
|EURGBP
|206
|USDCHF
|74
|NZDUSD
|67
|EURAUD
|17
|#LCO
|12
|EURJPY
|7
|GBPAUD
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDUSD
|1.1K
|GBPUSD
|133
|EURUSD
|570
|USDCAD
|-34
|EURGBP
|373
|USDCHF
|56
|NZDUSD
|-121
|EURAUD
|53
|#LCO
|1
|EURJPY
|53
|GBPAUD
|8
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDUSD
|66K
|GBPUSD
|4.3K
|EURUSD
|25K
|USDCAD
|13K
|EURGBP
|51K
|USDCHF
|2.4K
|NZDUSD
|9.3K
|EURAUD
|4.3K
|#LCO
|1.4K
|EURJPY
|8.4K
|GBPAUD
|1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
