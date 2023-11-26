SignauxSections
Pavel Tikhonov

Chrematist

Pavel Tikhonov
0 avis
Fiabilité
177 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2022 384%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 485
Bénéfice trades:
1 061 (71.44%)
Perte trades:
424 (28.55%)
Meilleure transaction:
75.01 USD
Pire transaction:
-133.20 USD
Bénéfice brut:
5 510.27 USD (313 431 pips)
Perte brute:
-3 443.20 USD (130 772 pips)
Gains consécutifs maximales:
41 (262.42 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
262.42 USD (41)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
53.46%
Dernier trade:
15 il y a des minutes
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
7 jours
Facteur de récupération:
4.19
Longs trades:
745 (50.17%)
Courts trades:
740 (49.83%)
Facteur de profit:
1.60
Rendement attendu:
1.39 USD
Bénéfice moyen:
5.19 USD
Perte moyenne:
-8.12 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-412.26 USD)
Perte consécutive maximale:
-412.26 USD (9)
Croissance mensuelle:
-2.20%
Prévision annuelle:
-26.63%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
150.11 USD
Maximal:
492.97 USD (21.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.06% (406.48 USD)
Par fonds propres:
33.33% (532.93 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD 356
GBPUSD 348
EURUSD 268
EURGBP 206
USDCAD 173
NZDUSD 67
USDCHF 28
EURAUD 17
#LCO 12
EURJPY 7
GBPAUD 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD 1.1K
GBPUSD 209
EURUSD 355
EURGBP 373
USDCAD 3
NZDUSD -121
USDCHF 0
EURAUD 53
#LCO 1
EURJPY 53
GBPAUD 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD 68K
GBPUSD 5.1K
EURUSD 20K
EURGBP 51K
USDCAD 14K
NZDUSD 9.3K
USDCHF 198
EURAUD 4.3K
#LCO 1.4K
EURJPY 8.4K
GBPAUD 1.2K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +75.01 USD
Pire transaction: -133 USD
Gains consécutifs maximales: 41
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +262.42 USD
Perte consécutive maximale: -412.26 USD

Alpari-MT5
0.25 × 3961
Attention! Hardcore trading!

I got whiskey in my bag

I got condoms in my pocket

On my mind i got a plan

In my jeans i got a rocket!


Aucun avis
2025.06.02 07:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.27 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.04 18:09
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.05.01 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 11:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 09:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 20:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.01 19:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.01 19:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.25 18:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.19 10:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.05 18:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.02 23:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.28 04:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.27 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.14 14:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.02.10 05:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.03 18:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.14 14:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.23 06:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
