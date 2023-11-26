시그널섹션
Pavel Tikhonov

Chrematist

Pavel Tikhonov
0 리뷰
안정성
191
0 / 0 USD
월별 100 USD  복사
다음 이후의 성장 2022 406%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 768
이익 거래:
1 259 (71.21%)
손실 거래:
509 (28.79%)
최고의 거래:
75.01 USD
최악의 거래:
-133.20 USD
총 수익:
6 408.39 USD (337 868 pips)
총 손실:
-4 252.84 USD (154 312 pips)
연속 최대 이익:
41 (262.42 USD)
연속 최대 이익:
262.42 USD (41)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
53.46%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
35
평균 유지 시간:
6 일
회복 요인:
4.37
롱(주식매수):
881 (49.83%)
숏(주식차입매도):
887 (50.17%)
수익 요인:
1.51
기대수익:
1.22 USD
평균 이익:
5.09 USD
평균 손실:
-8.36 USD
연속 최대 손실:
9 (-412.26 USD)
연속 최대 손실:
-412.26 USD (9)
월별 성장률:
-3.26%
연간 예측:
-39.52%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
150.11 USD
최대한의:
492.97 USD (21.42%)
상대적 삭감:
잔고별:
34.06% (406.48 USD)
자본금별:
33.33% (532.93 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDUSD 418
GBPUSD 394
EURUSD 329
USDCAD 226
EURGBP 206
USDCHF 88
NZDUSD 68
EURAUD 17
#LCO 12
EURJPY 7
GBPAUD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDUSD 1.1K
GBPUSD 133
EURUSD 600
USDCAD -30
EURGBP 373
USDCHF 82
NZDUSD -184
EURAUD 53
#LCO 1
EURJPY 53
GBPAUD 8
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDUSD 66K
GBPUSD 4.3K
EURUSD 26K
USDCAD 13K
EURGBP 51K
USDCHF 3K
NZDUSD 4.3K
EURAUD 4.3K
#LCO 1.4K
EURJPY 8.4K
GBPAUD 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +75.01 USD
최악의 거래: -133 USD
연속 최대 이익: 41
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +262.42 USD
연속 최대 손실: -412.26 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BCSForex-MT5RUSP"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Alpari-MT5
0.25 × 3961
AlfaForexRU-Real
1.16 × 81
Attention! Hardcore trading!

I got whiskey in my bag

I got condoms in my pocket

On my mind i got a plan

In my jeans i got a rocket!


리뷰 없음
2025.06.02 07:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.27 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.04 18:09
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.05.01 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 11:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 09:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 20:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.01 19:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.01 19:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.25 18:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.19 10:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.05 18:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.02 23:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.28 04:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.27 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.14 14:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.02.10 05:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.03 18:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.14 14:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.23 06:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Chrematist
월별 100 USD
406%
0
0
USD
2.1K
USD
191
0%
1 768
71%
100%
1.50
1.22
USD
34%
1:40
