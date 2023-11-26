- 자본
- 축소
트레이드:
1 768
이익 거래:
1 259 (71.21%)
손실 거래:
509 (28.79%)
최고의 거래:
75.01 USD
최악의 거래:
-133.20 USD
총 수익:
6 408.39 USD (337 868 pips)
총 손실:
-4 252.84 USD (154 312 pips)
연속 최대 이익:
41 (262.42 USD)
연속 최대 이익:
262.42 USD (41)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
53.46%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
35
평균 유지 시간:
6 일
회복 요인:
4.37
롱(주식매수):
881 (49.83%)
숏(주식차입매도):
887 (50.17%)
수익 요인:
1.51
기대수익:
1.22 USD
평균 이익:
5.09 USD
평균 손실:
-8.36 USD
연속 최대 손실:
9 (-412.26 USD)
연속 최대 손실:
-412.26 USD (9)
월별 성장률:
-3.26%
연간 예측:
-39.52%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
150.11 USD
최대한의:
492.97 USD (21.42%)
상대적 삭감:
잔고별:
34.06% (406.48 USD)
자본금별:
33.33% (532.93 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|418
|GBPUSD
|394
|EURUSD
|329
|USDCAD
|226
|EURGBP
|206
|USDCHF
|88
|NZDUSD
|68
|EURAUD
|17
|#LCO
|12
|EURJPY
|7
|GBPAUD
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDUSD
|1.1K
|GBPUSD
|133
|EURUSD
|600
|USDCAD
|-30
|EURGBP
|373
|USDCHF
|82
|NZDUSD
|-184
|EURAUD
|53
|#LCO
|1
|EURJPY
|53
|GBPAUD
|8
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDUSD
|66K
|GBPUSD
|4.3K
|EURUSD
|26K
|USDCAD
|13K
|EURGBP
|51K
|USDCHF
|3K
|NZDUSD
|4.3K
|EURAUD
|4.3K
|#LCO
|1.4K
|EURJPY
|8.4K
|GBPAUD
|1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +75.01 USD
최악의 거래: -133 USD
연속 최대 이익: 41
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +262.42 USD
연속 최대 손실: -412.26 USD
리뷰 없음
