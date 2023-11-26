シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Chrematist
Pavel Tikhonov

Chrematist

Pavel Tikhonov
レビュー0件
信頼性
190週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2022 405%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 721
利益トレード:
1 223 (71.06%)
損失トレード:
498 (28.94%)
ベストトレード:
75.01 USD
最悪のトレード:
-133.20 USD
総利益:
6 287.52 USD (335 312 pips)
総損失:
-4 133.46 USD (148 079 pips)
最大連続の勝ち:
41 (262.42 USD)
最大連続利益:
262.42 USD (41)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
53.46%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
6 日
リカバリーファクター:
4.37
長いトレード:
858 (49.85%)
短いトレード:
863 (50.15%)
プロフィットファクター:
1.52
期待されたペイオフ:
1.25 USD
平均利益:
5.14 USD
平均損失:
-8.30 USD
最大連続の負け:
9 (-412.26 USD)
最大連続損失:
-412.26 USD (9)
月間成長:
-3.11%
年間予想:
-37.39%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
150.11 USD
最大の:
492.97 USD (21.42%)
比較ドローダウン:
残高による:
34.06% (406.48 USD)
エクイティによる:
33.33% (532.93 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDUSD 407
GBPUSD 394
EURUSD 314
USDCAD 219
EURGBP 206
USDCHF 75
NZDUSD 67
EURAUD 17
#LCO 12
EURJPY 7
GBPAUD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDUSD 1.1K
GBPUSD 133
EURUSD 570
USDCAD -34
EURGBP 373
USDCHF 65
NZDUSD -121
EURAUD 53
#LCO 1
EURJPY 53
GBPAUD 8
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDUSD 66K
GBPUSD 4.3K
EURUSD 25K
USDCAD 13K
EURGBP 51K
USDCHF 2.5K
NZDUSD 9.3K
EURAUD 4.3K
#LCO 1.4K
EURJPY 8.4K
GBPAUD 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +75.01 USD
最悪のトレード: -133 USD
最大連続の勝ち: 41
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +262.42 USD
最大連続損失: -412.26 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BCSForex-MT5RUSP"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Alpari-MT5
0.25 × 3961
AlfaForexRU-Real
1.13 × 71
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

Attention! Hardcore trading!

I got whiskey in my bag

I got condoms in my pocket

On my mind i got a plan

In my jeans i got a rocket!


レビューなし
2025.06.02 07:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.27 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.04 18:09
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.05.01 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 11:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 09:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 20:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.01 19:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.01 19:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.25 18:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.19 10:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.05 18:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.02 23:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.28 04:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.27 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.14 14:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.02.10 05:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.03 18:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.14 14:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.23 06:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Chrematist
100 USD/月
405%
0
0
USD
2.1K
USD
190
0%
1 721
71%
100%
1.52
1.25
USD
34%
1:40
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください