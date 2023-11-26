- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 721
利益トレード:
1 223 (71.06%)
損失トレード:
498 (28.94%)
ベストトレード:
75.01 USD
最悪のトレード:
-133.20 USD
総利益:
6 287.52 USD (335 312 pips)
総損失:
-4 133.46 USD (148 079 pips)
最大連続の勝ち:
41 (262.42 USD)
最大連続利益:
262.42 USD (41)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
53.46%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
6 日
リカバリーファクター:
4.37
長いトレード:
858 (49.85%)
短いトレード:
863 (50.15%)
プロフィットファクター:
1.52
期待されたペイオフ:
1.25 USD
平均利益:
5.14 USD
平均損失:
-8.30 USD
最大連続の負け:
9 (-412.26 USD)
最大連続損失:
-412.26 USD (9)
月間成長:
-3.11%
年間予想:
-37.39%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
150.11 USD
最大の:
492.97 USD (21.42%)
比較ドローダウン:
残高による:
34.06% (406.48 USD)
エクイティによる:
33.33% (532.93 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|407
|GBPUSD
|394
|EURUSD
|314
|USDCAD
|219
|EURGBP
|206
|USDCHF
|75
|NZDUSD
|67
|EURAUD
|17
|#LCO
|12
|EURJPY
|7
|GBPAUD
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDUSD
|1.1K
|GBPUSD
|133
|EURUSD
|570
|USDCAD
|-34
|EURGBP
|373
|USDCHF
|65
|NZDUSD
|-121
|EURAUD
|53
|#LCO
|1
|EURJPY
|53
|GBPAUD
|8
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDUSD
|66K
|GBPUSD
|4.3K
|EURUSD
|25K
|USDCAD
|13K
|EURGBP
|51K
|USDCHF
|2.5K
|NZDUSD
|9.3K
|EURAUD
|4.3K
|#LCO
|1.4K
|EURJPY
|8.4K
|GBPAUD
|1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BCSForex-MT5RUSP"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Alpari-MT5
|0.25 × 3961
|
AlfaForexRU-Real
|1.13 × 71
Attention! Hardcore trading!
I got whiskey in my bag
I got condoms in my pocket
On my mind i got a plan
In my jeans i got a rocket!
レビューなし
