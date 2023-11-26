SegnaliSezioni
Pavel Tikhonov

Chrematist

Pavel Tikhonov
0 recensioni
Affidabilità
177 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2022 384%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 488
Profit Trade:
1 063 (71.43%)
Loss Trade:
425 (28.56%)
Best Trade:
75.01 USD
Worst Trade:
-133.20 USD
Profitto lordo:
5 511.93 USD (313 488 pips)
Perdita lorda:
-3 444.25 USD (130 793 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (262.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
262.42 USD (41)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
53.46%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
4.19
Long Trade:
748 (50.27%)
Short Trade:
740 (49.73%)
Fattore di profitto:
1.60
Profitto previsto:
1.39 USD
Profitto medio:
5.19 USD
Perdita media:
-8.10 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-412.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-412.26 USD (9)
Crescita mensile:
-1.39%
Previsione annuale:
-17.35%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
150.11 USD
Massimale:
492.97 USD (21.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.06% (406.48 USD)
Per equità:
33.33% (532.93 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 357
GBPUSD 348
EURUSD 269
EURGBP 206
USDCAD 173
NZDUSD 67
USDCHF 29
EURAUD 17
#LCO 12
EURJPY 7
GBPAUD 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD 1.1K
GBPUSD 209
EURUSD 354
EURGBP 373
USDCAD 3
NZDUSD -121
USDCHF 0
EURAUD 53
#LCO 1
EURJPY 53
GBPAUD 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD 68K
GBPUSD 5.1K
EURUSD 20K
EURGBP 51K
USDCAD 14K
NZDUSD 9.3K
USDCHF 214
EURAUD 4.3K
#LCO 1.4K
EURJPY 8.4K
GBPAUD 1.2K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +75.01 USD
Worst Trade: -133 USD
Vincite massime consecutive: 41
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +262.42 USD
Massima perdita consecutiva: -412.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BCSForex-MT5RUSP" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Alpari-MT5
0.25 × 3961
Attention! Hardcore trading!

I got whiskey in my bag

I got condoms in my pocket

On my mind i got a plan

In my jeans i got a rocket!


Non ci sono recensioni
2025.06.02 07:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.27 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.04 18:09
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.05.01 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 11:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 09:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 20:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.01 19:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.01 19:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.25 18:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.19 10:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.05 18:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.02 23:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.28 04:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.27 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.14 14:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.02.10 05:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.03 18:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.14 14:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.23 06:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
