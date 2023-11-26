- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 722
Gewinntrades:
1 224 (71.08%)
Verlusttrades:
498 (28.92%)
Bester Trade:
75.01 USD
Schlechtester Trade:
-133.20 USD
Bruttoprofit:
6 291.62 USD (335 393 pips)
Bruttoverlust:
-4 133.46 USD (148 079 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
41 (262.42 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
262.42 USD (41)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
53.46%
Letzter Trade:
25 Minuten
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
6 Tage
Erholungsfaktor:
4.38
Long-Positionen:
858 (49.83%)
Short-Positionen:
864 (50.17%)
Profit-Faktor:
1.52
Mathematische Gewinnerwartung:
1.25 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.14 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.30 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-412.26 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-412.26 USD (9)
Wachstum pro Monat :
-2.92%
Jahresprognose:
-35.47%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
150.11 USD
Maximaler:
492.97 USD (21.42%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
34.06% (406.48 USD)
Kapital:
33.33% (532.93 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|408
|GBPUSD
|394
|EURUSD
|314
|USDCAD
|219
|EURGBP
|206
|USDCHF
|75
|NZDUSD
|67
|EURAUD
|17
|#LCO
|12
|EURJPY
|7
|GBPAUD
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDUSD
|1.1K
|GBPUSD
|133
|EURUSD
|570
|USDCAD
|-34
|EURGBP
|373
|USDCHF
|65
|NZDUSD
|-121
|EURAUD
|53
|#LCO
|1
|EURJPY
|53
|GBPAUD
|8
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDUSD
|66K
|GBPUSD
|4.3K
|EURUSD
|25K
|USDCAD
|13K
|EURGBP
|51K
|USDCHF
|2.5K
|NZDUSD
|9.3K
|EURAUD
|4.3K
|#LCO
|1.4K
|EURJPY
|8.4K
|GBPAUD
|1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +75.01 USD
Schlechtester Trade: -133 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 41
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +262.42 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -412.26 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BCSForex-MT5RUSP" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Alpari-MT5
|0.25 × 3961
|
AlfaForexRU-Real
|1.13 × 71
Attention! Hardcore trading!
I got whiskey in my bag
I got condoms in my pocket
On my mind i got a plan
In my jeans i got a rocket!
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
100 USD pro Monat
406%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
190
0%
1 722
71%
100%
1.52
1.25
USD
USD
34%
1:40