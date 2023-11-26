SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Chrematist
Pavel Tikhonov

Chrematist

Pavel Tikhonov
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
190 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2022 406%
BCSForex-MT5RUSP
1:40
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 722
Gewinntrades:
1 224 (71.08%)
Verlusttrades:
498 (28.92%)
Bester Trade:
75.01 USD
Schlechtester Trade:
-133.20 USD
Bruttoprofit:
6 291.62 USD (335 393 pips)
Bruttoverlust:
-4 133.46 USD (148 079 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
41 (262.42 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
262.42 USD (41)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
53.46%
Letzter Trade:
25 Minuten
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
6 Tage
Erholungsfaktor:
4.38
Long-Positionen:
858 (49.83%)
Short-Positionen:
864 (50.17%)
Profit-Faktor:
1.52
Mathematische Gewinnerwartung:
1.25 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.14 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.30 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-412.26 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-412.26 USD (9)
Wachstum pro Monat :
-2.92%
Jahresprognose:
-35.47%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
150.11 USD
Maximaler:
492.97 USD (21.42%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
34.06% (406.48 USD)
Kapital:
33.33% (532.93 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDUSD 408
GBPUSD 394
EURUSD 314
USDCAD 219
EURGBP 206
USDCHF 75
NZDUSD 67
EURAUD 17
#LCO 12
EURJPY 7
GBPAUD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDUSD 1.1K
GBPUSD 133
EURUSD 570
USDCAD -34
EURGBP 373
USDCHF 65
NZDUSD -121
EURAUD 53
#LCO 1
EURJPY 53
GBPAUD 8
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDUSD 66K
GBPUSD 4.3K
EURUSD 25K
USDCAD 13K
EURGBP 51K
USDCHF 2.5K
NZDUSD 9.3K
EURAUD 4.3K
#LCO 1.4K
EURJPY 8.4K
GBPAUD 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +75.01 USD
Schlechtester Trade: -133 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 41
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +262.42 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -412.26 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BCSForex-MT5RUSP" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Alpari-MT5
0.25 × 3961
AlfaForexRU-Real
1.13 × 71
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen

Attention! Hardcore trading!

I got whiskey in my bag

I got condoms in my pocket

On my mind i got a plan

In my jeans i got a rocket!


Keine Bewertungen
2025.06.02 07:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.27 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.04 18:09
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.05.01 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 11:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 09:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 20:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.01 19:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.01 19:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.25 18:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.19 10:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.05 18:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.02 23:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.28 04:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.27 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.14 14:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.02.10 05:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.03 18:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.14 14:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.23 06:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Chrematist
100 USD pro Monat
406%
0
0
USD
2.1K
USD
190
0%
1 722
71%
100%
1.52
1.25
USD
34%
1:40
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.