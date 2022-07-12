СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / MQD4
Anton

MQD4

Anton
0 отзывов
Надежность
181 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2022 133%
MetaQuotes-Demo
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
24 147
Прибыльных трейдов:
14 868 (61.57%)
Убыточных трейдов:
9 279 (38.43%)
Лучший трейд:
17 644.96 USD
Худший трейд:
-12 949.14 USD
Общая прибыль:
962 504.69 USD (4 198 587 pips)
Общий убыток:
-829 657.20 USD (2 824 144 pips)
Макс. серия выигрышей:
75 (2 085.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
21 920.55 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
103.80%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
276
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
2.32
Длинных трейдов:
13 638 (56.48%)
Коротких трейдов:
10 509 (43.52%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
5.50 USD
Средняя прибыль:
64.74 USD
Средний убыток:
-89.41 USD
Макс. серия проигрышей:
77 (-1 012.91 USD)
Макс. убыток в серии:
-12 949.14 USD (1)
Прирост в месяц:
17.41%
Годовой прогноз:
211.59%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 618.74 USD
Максимальная:
57 265.69 USD (37.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.00% (57 224.01 USD)
По эквити:
41.32% (43 086.57 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 7040
GBPUSD 3208
AUDCAD 2322
USDJPY 2155
GBPJPY 2070
USDCHF 1976
AUDUSD 827
EURGBP 784
USDCAD 706
AUDNZD 594
CADCHF 515
EURCAD 486
EURAUD 418
EURJPY 363
AUDCHF 276
EURCHF 129
GBPCHF 124
AUDJPY 92
CHFJPY 62
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 100K
GBPUSD -43K
AUDCAD -1.7K
USDJPY 29K
GBPJPY 19K
USDCHF 6.8K
AUDUSD -4.8K
EURGBP 4.8K
USDCAD 12K
AUDNZD -3K
CADCHF 943
EURCAD 2.8K
EURAUD -605
EURJPY -1.8K
AUDCHF 592
EURCHF 3.8K
GBPCHF 5.2K
AUDJPY 1.9K
CHFJPY 1.6K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 408K
GBPUSD 115K
AUDCAD 277K
USDJPY 352K
GBPJPY -105K
USDCHF 96K
AUDUSD 38K
EURGBP 85K
USDCAD 96K
AUDNZD 34K
CADCHF -352
EURCAD 44K
EURAUD 1.9K
EURJPY -52K
AUDCHF -7K
EURCHF 3.1K
GBPCHF -57K
AUDJPY 18K
CHFJPY 25K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +17 644.96 USD
Худший трейд: -12 949 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +2 085.87 USD
Макс. убыток в серии: -1 012.91 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MetaQuotes-Demo" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

EQTrader-5
0.00 × 1
MetaQuotes-Demo
0.33 × 292
GlobalFX-Main
0.64 × 14
ForexClub-MT5 Real Server
0.67 × 144
QTrade-Server
2.52 × 1737
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.66 × 386
Weltrade-Server
3.00 × 1
Alpari-MT5
3.15 × 9178
XMUK-MT5
4.32 × 25
ActivTrades-Server
4.36 × 5086
VantageFX-Trader
4.44 × 95
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
HTOTAL.RU-MT5
5.07 × 14
RoboForex-Pro
6.05 × 170
FBS-Real
6.41 × 37
ForexTime-MT5
7.14 × 90
MIC-Five.com
8.30 × 299
RFC-Server
8.44 × 139
DestekFX-Real
9.00 × 1
RoboForex-MetaTrader 5
11.02 × 3952
InstaForex-Server
16.31 × 197
ProfitLT-Server
18.00 × 1
VTB24-MetaTrader5
19.50 × 2
Test signal. Not for subscription!
Нет отзывов
2025.12.09 18:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 03:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 21:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 14:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 08:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 07:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 06:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 00:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 15:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 07:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.27 00:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.18 12:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 11:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 13:01
No swaps are charged
2025.06.12 13:01
No swaps are charged
2025.06.11 18:32
No swaps are charged on the signal account
2025.04.17 08:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 19:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 18:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.