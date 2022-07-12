- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
24 147
Прибыльных трейдов:
14 868 (61.57%)
Убыточных трейдов:
9 279 (38.43%)
Лучший трейд:
17 644.96 USD
Худший трейд:
-12 949.14 USD
Общая прибыль:
962 504.69 USD (4 198 587 pips)
Общий убыток:
-829 657.20 USD (2 824 144 pips)
Макс. серия выигрышей:
75 (2 085.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
21 920.55 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
103.80%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
276
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
2.32
Длинных трейдов:
13 638 (56.48%)
Коротких трейдов:
10 509 (43.52%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
5.50 USD
Средняя прибыль:
64.74 USD
Средний убыток:
-89.41 USD
Макс. серия проигрышей:
77 (-1 012.91 USD)
Макс. убыток в серии:
-12 949.14 USD (1)
Прирост в месяц:
17.41%
Годовой прогноз:
211.59%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 618.74 USD
Максимальная:
57 265.69 USD (37.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.00% (57 224.01 USD)
По эквити:
41.32% (43 086.57 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|7040
|GBPUSD
|3208
|AUDCAD
|2322
|USDJPY
|2155
|GBPJPY
|2070
|USDCHF
|1976
|AUDUSD
|827
|EURGBP
|784
|USDCAD
|706
|AUDNZD
|594
|CADCHF
|515
|EURCAD
|486
|EURAUD
|418
|EURJPY
|363
|AUDCHF
|276
|EURCHF
|129
|GBPCHF
|124
|AUDJPY
|92
|CHFJPY
|62
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|100K
|GBPUSD
|-43K
|AUDCAD
|-1.7K
|USDJPY
|29K
|GBPJPY
|19K
|USDCHF
|6.8K
|AUDUSD
|-4.8K
|EURGBP
|4.8K
|USDCAD
|12K
|AUDNZD
|-3K
|CADCHF
|943
|EURCAD
|2.8K
|EURAUD
|-605
|EURJPY
|-1.8K
|AUDCHF
|592
|EURCHF
|3.8K
|GBPCHF
|5.2K
|AUDJPY
|1.9K
|CHFJPY
|1.6K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|408K
|GBPUSD
|115K
|AUDCAD
|277K
|USDJPY
|352K
|GBPJPY
|-105K
|USDCHF
|96K
|AUDUSD
|38K
|EURGBP
|85K
|USDCAD
|96K
|AUDNZD
|34K
|CADCHF
|-352
|EURCAD
|44K
|EURAUD
|1.9K
|EURJPY
|-52K
|AUDCHF
|-7K
|EURCHF
|3.1K
|GBPCHF
|-57K
|AUDJPY
|18K
|CHFJPY
|25K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +17 644.96 USD
Худший трейд: -12 949 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +2 085.87 USD
Макс. убыток в серии: -1 012.91 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MetaQuotes-Demo" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
EQTrader-5
|0.00 × 1
|
MetaQuotes-Demo
|0.33 × 292
|
GlobalFX-Main
|0.64 × 14
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.67 × 144
|
QTrade-Server
|2.52 × 1737
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.66 × 386
|
Weltrade-Server
|3.00 × 1
|
Alpari-MT5
|3.15 × 9178
|
XMUK-MT5
|4.32 × 25
|
ActivTrades-Server
|4.36 × 5086
|
VantageFX-Trader
|4.44 × 95
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
HTOTAL.RU-MT5
|5.07 × 14
|
RoboForex-Pro
|6.05 × 170
|
FBS-Real
|6.41 × 37
|
ForexTime-MT5
|7.14 × 90
|
MIC-Five.com
|8.30 × 299
|
RFC-Server
|8.44 × 139
|
DestekFX-Real
|9.00 × 1
|
RoboForex-MetaTrader 5
|11.02 × 3952
|
InstaForex-Server
|16.31 × 197
|
ProfitLT-Server
|18.00 × 1
|
VTB24-MetaTrader5
|19.50 × 2
Test signal. Not for subscription!
Нет отзывов
