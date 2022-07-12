SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / MQD4
Anton

MQD4

Anton
0 inceleme
Güvenilirlik
168 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 90%
MetaQuotes-Demo
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
21 098
Kârla kapanan işlemler:
12 664 (60.02%)
Zararla kapanan işlemler:
8 434 (39.98%)
En iyi işlem:
17 644.96 USD
En kötü işlem:
-12 949.14 USD
Brüt kâr:
816 322.10 USD (3 700 303 pips)
Brüt zarar:
-726 210.99 USD (2 684 244 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
75 (2 085.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21 920.55 USD (21)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
101.84%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
93
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
1.57
Alış işlemleri:
11 981 (56.79%)
Satış işlemleri:
9 117 (43.21%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
4.27 USD
Ortalama kâr:
64.46 USD
Ortalama zarar:
-86.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
77 (-1 012.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12 949.14 USD (1)
Aylık büyüme:
-7.30%
Yıllık tahmin:
-88.59%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 618.74 USD
Maksimum:
57 265.69 USD (37.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.00% (57 224.01 USD)
Varlığa göre:
41.32% (43 086.57 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 6718
GBPUSD 3172
GBPJPY 2048
USDCHF 1932
USDJPY 1634
AUDCAD 817
AUDUSD 763
EURGBP 740
USDCAD 640
AUDNZD 549
CADCHF 515
EURAUD 417
EURJPY 346
AUDCHF 258
EURCAD 252
GBPCHF 108
EURCHF 104
AUDJPY 85
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 87K
GBPUSD -43K
GBPJPY 18K
USDCHF 6.6K
USDJPY 17K
AUDCAD -14K
AUDUSD -3.9K
EURGBP 6.9K
USDCAD 12K
AUDNZD -4.2K
CADCHF 943
EURAUD -605
EURJPY -1.9K
AUDCHF 3.4K
EURCAD 861
GBPCHF 5.2K
EURCHF 75
AUDJPY 720
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 400K
GBPUSD 114K
GBPJPY -101K
USDCHF 80K
USDJPY 249K
AUDCAD 131K
AUDUSD 18K
EURGBP 86K
USDCAD 83K
AUDNZD 29K
CADCHF -352
EURAUD 1.9K
EURJPY -53K
AUDCHF -7.1K
EURCAD 26K
GBPCHF -60K
EURCHF 2.2K
AUDJPY 16K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17 644.96 USD
En kötü işlem: -12 949 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2 085.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 012.91 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MetaQuotes-Demo" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EQTrader-5
0.00 × 1
MetaQuotes-Demo
0.33 × 288
GlobalFX-Main
0.64 × 14
ForexClub-MT5 Real Server
0.67 × 144
QTrade-Server
2.52 × 1737
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.66 × 386
Weltrade-Server
3.00 × 1
Alpari-MT5
3.15 × 9178
XMUK-MT5
4.32 × 25
ActivTrades-Server
4.36 × 5086
VantageFX-Trader
4.44 × 95
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
HTOTAL.RU-MT5
5.07 × 14
RoboForex-Pro
6.05 × 170
FBS-Real
6.41 × 37
ForexTime-MT5
7.14 × 90
MIC-Five.com
8.30 × 299
RFC-Server
8.44 × 139
DestekFX-Real
9.00 × 1
RoboForex-MetaTrader 5
11.02 × 3952
InstaForex-Server
16.31 × 197
ProfitLT-Server
18.00 × 1
VTB24-MetaTrader5
19.50 × 2
Test signal. Not for subscription!
İnceleme yok
2025.06.30 07:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.27 00:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.18 12:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 11:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 13:01
No swaps are charged
2025.06.12 13:01
No swaps are charged
2025.06.11 18:32
No swaps are charged on the signal account
2025.04.17 08:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 19:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 18:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 15:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.26 12:02
No swaps are charged
2025.03.26 12:02
No swaps are charged
2025.03.19 19:07
No swaps are charged on the signal account
2025.03.11 09:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.10 14:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.30 15:38
No swaps are charged
2024.11.30 15:38
No swaps are charged
2024.11.29 05:55
No swaps are charged on the signal account
2024.10.29 14:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.