- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
21 098
Kârla kapanan işlemler:
12 664 (60.02%)
Zararla kapanan işlemler:
8 434 (39.98%)
En iyi işlem:
17 644.96 USD
En kötü işlem:
-12 949.14 USD
Brüt kâr:
816 322.10 USD (3 700 303 pips)
Brüt zarar:
-726 210.99 USD (2 684 244 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
75 (2 085.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21 920.55 USD (21)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
101.84%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
93
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
1.57
Alış işlemleri:
11 981 (56.79%)
Satış işlemleri:
9 117 (43.21%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
4.27 USD
Ortalama kâr:
64.46 USD
Ortalama zarar:
-86.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
77 (-1 012.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12 949.14 USD (1)
Aylık büyüme:
-7.30%
Yıllık tahmin:
-88.59%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 618.74 USD
Maksimum:
57 265.69 USD (37.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.00% (57 224.01 USD)
Varlığa göre:
41.32% (43 086.57 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6718
|GBPUSD
|3172
|GBPJPY
|2048
|USDCHF
|1932
|USDJPY
|1634
|AUDCAD
|817
|AUDUSD
|763
|EURGBP
|740
|USDCAD
|640
|AUDNZD
|549
|CADCHF
|515
|EURAUD
|417
|EURJPY
|346
|AUDCHF
|258
|EURCAD
|252
|GBPCHF
|108
|EURCHF
|104
|AUDJPY
|85
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|87K
|GBPUSD
|-43K
|GBPJPY
|18K
|USDCHF
|6.6K
|USDJPY
|17K
|AUDCAD
|-14K
|AUDUSD
|-3.9K
|EURGBP
|6.9K
|USDCAD
|12K
|AUDNZD
|-4.2K
|CADCHF
|943
|EURAUD
|-605
|EURJPY
|-1.9K
|AUDCHF
|3.4K
|EURCAD
|861
|GBPCHF
|5.2K
|EURCHF
|75
|AUDJPY
|720
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|400K
|GBPUSD
|114K
|GBPJPY
|-101K
|USDCHF
|80K
|USDJPY
|249K
|AUDCAD
|131K
|AUDUSD
|18K
|EURGBP
|86K
|USDCAD
|83K
|AUDNZD
|29K
|CADCHF
|-352
|EURAUD
|1.9K
|EURJPY
|-53K
|AUDCHF
|-7.1K
|EURCAD
|26K
|GBPCHF
|-60K
|EURCHF
|2.2K
|AUDJPY
|16K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17 644.96 USD
En kötü işlem: -12 949 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2 085.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 012.91 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MetaQuotes-Demo" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
EQTrader-5
|0.00 × 1
|
MetaQuotes-Demo
|0.33 × 288
|
GlobalFX-Main
|0.64 × 14
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.67 × 144
|
QTrade-Server
|2.52 × 1737
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.66 × 386
|
Weltrade-Server
|3.00 × 1
|
Alpari-MT5
|3.15 × 9178
|
XMUK-MT5
|4.32 × 25
|
ActivTrades-Server
|4.36 × 5086
|
VantageFX-Trader
|4.44 × 95
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
HTOTAL.RU-MT5
|5.07 × 14
|
RoboForex-Pro
|6.05 × 170
|
FBS-Real
|6.41 × 37
|
ForexTime-MT5
|7.14 × 90
|
MIC-Five.com
|8.30 × 299
|
RFC-Server
|8.44 × 139
|
DestekFX-Real
|9.00 × 1
|
RoboForex-MetaTrader 5
|11.02 × 3952
|
InstaForex-Server
|16.31 × 197
|
ProfitLT-Server
|18.00 × 1
|
VTB24-MetaTrader5
|19.50 × 2
Test signal. Not for subscription!
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
90%
0
0
USD
USD
190K
USD
USD
168
0%
21 098
60%
100%
1.12
4.27
USD
USD
41%
1:100