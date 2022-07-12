- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
24 745
Transacciones Rentables:
15 193 (61.39%)
Transacciones Irrentables:
9 552 (38.60%)
Mejor transacción:
17 644.96 USD
Peor transacción:
-12 949.14 USD
Beneficio Bruto:
979 656.29 USD (4 269 578 pips)
Pérdidas Brutas:
-860 926.37 USD (2 860 236 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
78 (1 552.46 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
21 920.55 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
103.80%
Último trade:
10 minutos
Trades a la semana:
176
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
2.07
Transacciones Largas:
13 814 (55.83%)
Transacciones Cortas:
10 931 (44.17%)
Factor de Beneficio:
1.14
Beneficio Esperado:
4.80 USD
Beneficio medio:
64.48 USD
Pérdidas medias:
-90.13 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
77 (-1 012.91 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-12 949.14 USD (1)
Crecimiento al mes:
0.24%
Pronóstico anual:
2.91%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 618.74 USD
Máxima:
57 265.69 USD (37.01%)
Reducción relativa:
De balance:
37.00% (57 224.01 USD)
De fondos:
41.32% (43 086.57 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|7079
|GBPUSD
|3216
|AUDCAD
|2620
|USDJPY
|2263
|GBPJPY
|2079
|USDCHF
|1995
|AUDUSD
|853
|EURGBP
|786
|USDCAD
|715
|AUDNZD
|604
|EURCAD
|547
|CADCHF
|515
|EURAUD
|418
|EURJPY
|369
|AUDCHF
|277
|EURCHF
|129
|GBPCHF
|125
|AUDJPY
|92
|CHFJPY
|63
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|92K
|GBPUSD
|-43K
|AUDCAD
|-6.1K
|USDJPY
|28K
|GBPJPY
|20K
|USDCHF
|7.8K
|AUDUSD
|-11K
|EURGBP
|4.9K
|USDCAD
|12K
|AUDNZD
|-3.1K
|EURCAD
|3.1K
|CADCHF
|943
|EURAUD
|-605
|EURJPY
|-1.8K
|AUDCHF
|3.2K
|EURCHF
|3.8K
|GBPCHF
|5.3K
|AUDJPY
|1.9K
|CHFJPY
|1.7K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|400K
|GBPUSD
|115K
|AUDCAD
|286K
|USDJPY
|369K
|GBPJPY
|-103K
|USDCHF
|103K
|AUDUSD
|37K
|EURGBP
|85K
|USDCAD
|96K
|AUDNZD
|35K
|EURCAD
|48K
|CADCHF
|-352
|EURAUD
|1.9K
|EURJPY
|-49K
|AUDCHF
|-6K
|EURCHF
|3.1K
|GBPCHF
|-55K
|AUDJPY
|18K
|CHFJPY
|25K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +17 644.96 USD
Peor transacción: -12 949 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 21
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +1 552.46 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 012.91 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MetaQuotes-Demo" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
EQTrader-5
|0.00 × 1
|
MetaQuotes-Demo
|0.27 × 314
|
GlobalFX-Main
|0.64 × 14
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.67 × 144
|
QTrade-Server
|2.52 × 1737
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.66 × 386
|
Weltrade-Server
|3.00 × 1
|
Alpari-MT5
|3.15 × 9178
|
XMUK-MT5
|4.32 × 25
|
ActivTrades-Server
|4.36 × 5086
|
VantageFX-Trader
|4.44 × 95
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
HTOTAL.RU-MT5
|5.07 × 14
|
RoboForex-Pro
|6.05 × 170
|
FBS-Real
|6.41 × 37
|
ForexTime-MT5
|7.14 × 90
|
MIC-Five.com
|8.30 × 299
|
RFC-Server
|8.44 × 139
|
DestekFX-Real
|9.00 × 1
|
RoboForex-MetaTrader 5
|11.02 × 3952
|
InstaForex-Server
|16.31 × 197
|
ProfitLT-Server
|18.00 × 1
|
VTB24-MetaTrader5
|19.50 × 2
Test signal. Not for subscription!
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
119%
0
0
USD
USD
219K
USD
USD
184
0%
24 745
61%
100%
1.13
4.80
USD
USD
41%
1:100