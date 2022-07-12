SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / MQD4
Anton

MQD4

Anton
0 comentarios
Fiabilidad
184 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2022 119%
MetaQuotes-Demo
1:100
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
24 745
Transacciones Rentables:
15 193 (61.39%)
Transacciones Irrentables:
9 552 (38.60%)
Mejor transacción:
17 644.96 USD
Peor transacción:
-12 949.14 USD
Beneficio Bruto:
979 656.29 USD (4 269 578 pips)
Pérdidas Brutas:
-860 926.37 USD (2 860 236 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
78 (1 552.46 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
21 920.55 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
103.80%
Último trade:
10 minutos
Trades a la semana:
176
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
2.07
Transacciones Largas:
13 814 (55.83%)
Transacciones Cortas:
10 931 (44.17%)
Factor de Beneficio:
1.14
Beneficio Esperado:
4.80 USD
Beneficio medio:
64.48 USD
Pérdidas medias:
-90.13 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
77 (-1 012.91 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-12 949.14 USD (1)
Crecimiento al mes:
0.24%
Pronóstico anual:
2.91%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 618.74 USD
Máxima:
57 265.69 USD (37.01%)
Reducción relativa:
De balance:
37.00% (57 224.01 USD)
De fondos:
41.32% (43 086.57 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 7079
GBPUSD 3216
AUDCAD 2620
USDJPY 2263
GBPJPY 2079
USDCHF 1995
AUDUSD 853
EURGBP 786
USDCAD 715
AUDNZD 604
EURCAD 547
CADCHF 515
EURAUD 418
EURJPY 369
AUDCHF 277
EURCHF 129
GBPCHF 125
AUDJPY 92
CHFJPY 63
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 92K
GBPUSD -43K
AUDCAD -6.1K
USDJPY 28K
GBPJPY 20K
USDCHF 7.8K
AUDUSD -11K
EURGBP 4.9K
USDCAD 12K
AUDNZD -3.1K
EURCAD 3.1K
CADCHF 943
EURAUD -605
EURJPY -1.8K
AUDCHF 3.2K
EURCHF 3.8K
GBPCHF 5.3K
AUDJPY 1.9K
CHFJPY 1.7K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 400K
GBPUSD 115K
AUDCAD 286K
USDJPY 369K
GBPJPY -103K
USDCHF 103K
AUDUSD 37K
EURGBP 85K
USDCAD 96K
AUDNZD 35K
EURCAD 48K
CADCHF -352
EURAUD 1.9K
EURJPY -49K
AUDCHF -6K
EURCHF 3.1K
GBPCHF -55K
AUDJPY 18K
CHFJPY 25K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +17 644.96 USD
Peor transacción: -12 949 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 21
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +1 552.46 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 012.91 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MetaQuotes-Demo" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

EQTrader-5
0.00 × 1
MetaQuotes-Demo
0.27 × 314
GlobalFX-Main
0.64 × 14
ForexClub-MT5 Real Server
0.67 × 144
QTrade-Server
2.52 × 1737
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.66 × 386
Weltrade-Server
3.00 × 1
Alpari-MT5
3.15 × 9178
XMUK-MT5
4.32 × 25
ActivTrades-Server
4.36 × 5086
VantageFX-Trader
4.44 × 95
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
HTOTAL.RU-MT5
5.07 × 14
RoboForex-Pro
6.05 × 170
FBS-Real
6.41 × 37
ForexTime-MT5
7.14 × 90
MIC-Five.com
8.30 × 299
RFC-Server
8.44 × 139
DestekFX-Real
9.00 × 1
RoboForex-MetaTrader 5
11.02 × 3952
InstaForex-Server
16.31 × 197
ProfitLT-Server
18.00 × 1
VTB24-MetaTrader5
19.50 × 2
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Test signal. Not for subscription!
No hay comentarios
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.08 14:21
No swaps are charged on the signal account
2025.12.09 18:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 03:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 21:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 14:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 08:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 07:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 06:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 00:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 15:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 07:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.27 00:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.18 12:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 11:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 13:01
No swaps are charged
2025.06.12 13:01
No swaps are charged
2025.06.11 18:32
No swaps are charged on the signal account
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
MQD4
30 USD al mes
119%
0
0
USD
219K
USD
184
0%
24 745
61%
100%
1.13
4.80
USD
41%
1:100
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.