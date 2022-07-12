- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
21 071
Profit Trade:
12 652 (60.04%)
Loss Trade:
8 419 (39.96%)
Best Trade:
17 644.96 USD
Worst Trade:
-12 949.14 USD
Profitto lordo:
808 243.62 USD (3 698 816 pips)
Perdita lorda:
-722 479.06 USD (2 680 622 pips)
Vincite massime consecutive:
75 (2 085.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21 920.55 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
101.84%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
85
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
1.50
Long Trade:
11 963 (56.77%)
Short Trade:
9 108 (43.23%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
4.07 USD
Profitto medio:
63.88 USD
Perdita media:
-85.82 USD
Massime perdite consecutive:
77 (-1 012.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12 949.14 USD (1)
Crescita mensile:
-6.59%
Previsione annuale:
-80.03%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 618.74 USD
Massimale:
57 265.69 USD (37.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.00% (57 224.01 USD)
Per equità:
41.32% (43 086.57 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6709
|GBPUSD
|3171
|GBPJPY
|2048
|USDCHF
|1932
|USDJPY
|1629
|AUDCAD
|813
|AUDUSD
|757
|EURGBP
|740
|USDCAD
|639
|AUDNZD
|549
|CADCHF
|515
|EURAUD
|417
|EURJPY
|346
|AUDCHF
|258
|EURCAD
|252
|GBPCHF
|108
|EURCHF
|104
|AUDJPY
|84
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|84K
|GBPUSD
|-48K
|GBPJPY
|18K
|USDCHF
|6.6K
|USDJPY
|17K
|AUDCAD
|-14K
|AUDUSD
|-3.3K
|EURGBP
|6.9K
|USDCAD
|13K
|AUDNZD
|-4.2K
|CADCHF
|943
|EURAUD
|-605
|EURJPY
|-1.9K
|AUDCHF
|3.4K
|EURCAD
|861
|GBPCHF
|5.2K
|EURCHF
|75
|AUDJPY
|777
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|400K
|GBPUSD
|114K
|GBPJPY
|-101K
|USDCHF
|80K
|USDJPY
|250K
|AUDCAD
|131K
|AUDUSD
|20K
|EURGBP
|86K
|USDCAD
|83K
|AUDNZD
|29K
|CADCHF
|-352
|EURAUD
|1.9K
|EURJPY
|-53K
|AUDCHF
|-7.1K
|EURCAD
|26K
|GBPCHF
|-60K
|EURCHF
|2.2K
|AUDJPY
|16K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17 644.96 USD
Worst Trade: -12 949 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2 085.87 USD
Massima perdita consecutiva: -1 012.91 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MetaQuotes-Demo" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EQTrader-5
|0.00 × 1
|
MetaQuotes-Demo
|0.26 × 286
|
GlobalFX-Main
|0.64 × 14
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.67 × 144
|
QTrade-Server
|2.52 × 1737
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.66 × 386
|
Weltrade-Server
|3.00 × 1
|
Alpari-MT5
|3.15 × 9178
|
XMUK-MT5
|4.32 × 25
|
ActivTrades-Server
|4.36 × 5086
|
VantageFX-Trader
|4.44 × 95
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
HTOTAL.RU-MT5
|5.07 × 14
|
RoboForex-Pro
|6.05 × 170
|
FBS-Real
|6.41 × 37
|
ForexTime-MT5
|7.14 × 90
|
MIC-Five.com
|8.30 × 299
|
RFC-Server
|8.44 × 139
|
DestekFX-Real
|9.00 × 1
|
RoboForex-MetaTrader 5
|11.02 × 3952
|
InstaForex-Server
|16.31 × 197
|
ProfitLT-Server
|18.00 × 1
|
VTB24-MetaTrader5
|19.50 × 2
