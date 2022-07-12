SegnaliSezioni
Anton

MQD4

Anton
0 recensioni
Affidabilità
168 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 86%
MetaQuotes-Demo
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
21 071
Profit Trade:
12 652 (60.04%)
Loss Trade:
8 419 (39.96%)
Best Trade:
17 644.96 USD
Worst Trade:
-12 949.14 USD
Profitto lordo:
808 243.62 USD (3 698 816 pips)
Perdita lorda:
-722 479.06 USD (2 680 622 pips)
Vincite massime consecutive:
75 (2 085.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21 920.55 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
101.84%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
85
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
1.50
Long Trade:
11 963 (56.77%)
Short Trade:
9 108 (43.23%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
4.07 USD
Profitto medio:
63.88 USD
Perdita media:
-85.82 USD
Massime perdite consecutive:
77 (-1 012.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12 949.14 USD (1)
Crescita mensile:
-6.59%
Previsione annuale:
-80.03%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 618.74 USD
Massimale:
57 265.69 USD (37.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.00% (57 224.01 USD)
Per equità:
41.32% (43 086.57 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 6709
GBPUSD 3171
GBPJPY 2048
USDCHF 1932
USDJPY 1629
AUDCAD 813
AUDUSD 757
EURGBP 740
USDCAD 639
AUDNZD 549
CADCHF 515
EURAUD 417
EURJPY 346
AUDCHF 258
EURCAD 252
GBPCHF 108
EURCHF 104
AUDJPY 84
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 84K
GBPUSD -48K
GBPJPY 18K
USDCHF 6.6K
USDJPY 17K
AUDCAD -14K
AUDUSD -3.3K
EURGBP 6.9K
USDCAD 13K
AUDNZD -4.2K
CADCHF 943
EURAUD -605
EURJPY -1.9K
AUDCHF 3.4K
EURCAD 861
GBPCHF 5.2K
EURCHF 75
AUDJPY 777
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 400K
GBPUSD 114K
GBPJPY -101K
USDCHF 80K
USDJPY 250K
AUDCAD 131K
AUDUSD 20K
EURGBP 86K
USDCAD 83K
AUDNZD 29K
CADCHF -352
EURAUD 1.9K
EURJPY -53K
AUDCHF -7.1K
EURCAD 26K
GBPCHF -60K
EURCHF 2.2K
AUDJPY 16K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17 644.96 USD
Worst Trade: -12 949 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2 085.87 USD
Massima perdita consecutiva: -1 012.91 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MetaQuotes-Demo" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EQTrader-5
0.00 × 1
MetaQuotes-Demo
0.26 × 286
GlobalFX-Main
0.64 × 14
ForexClub-MT5 Real Server
0.67 × 144
QTrade-Server
2.52 × 1737
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.66 × 386
Weltrade-Server
3.00 × 1
Alpari-MT5
3.15 × 9178
XMUK-MT5
4.32 × 25
ActivTrades-Server
4.36 × 5086
VantageFX-Trader
4.44 × 95
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
HTOTAL.RU-MT5
5.07 × 14
RoboForex-Pro
6.05 × 170
FBS-Real
6.41 × 37
ForexTime-MT5
7.14 × 90
MIC-Five.com
8.30 × 299
RFC-Server
8.44 × 139
DestekFX-Real
9.00 × 1
RoboForex-MetaTrader 5
11.02 × 3952
InstaForex-Server
16.31 × 197
ProfitLT-Server
18.00 × 1
VTB24-MetaTrader5
19.50 × 2
Test signal. Not for subscription!
Non ci sono recensioni
2025.06.30 07:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.27 00:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.18 12:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 11:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 13:01
No swaps are charged
2025.06.12 13:01
No swaps are charged
2025.06.11 18:32
No swaps are charged on the signal account
2025.04.17 08:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 19:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 18:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 15:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.26 12:02
No swaps are charged
2025.03.26 12:02
No swaps are charged
2025.03.19 19:07
No swaps are charged on the signal account
2025.03.11 09:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.10 14:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.30 15:38
No swaps are charged
2024.11.30 15:38
No swaps are charged
2024.11.29 05:55
No swaps are charged on the signal account
2024.10.29 14:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
