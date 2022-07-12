- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
24 744
Gewinntrades:
15 193 (61.40%)
Verlusttrades:
9 551 (38.60%)
Bester Trade:
17 644.96 USD
Schlechtester Trade:
-12 949.14 USD
Bruttoprofit:
979 656.29 USD (4 269 578 pips)
Bruttoverlust:
-860 920.72 USD (2 860 175 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
78 (1 552.46 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
21 920.55 USD (21)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
103.80%
Letzter Trade:
53 Minuten
Trades pro Woche:
176
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
2.07
Long-Positionen:
13 814 (55.83%)
Short-Positionen:
10 930 (44.17%)
Profit-Faktor:
1.14
Mathematische Gewinnerwartung:
4.80 USD
Durchschnittlicher Profit:
64.48 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-90.14 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
77 (-1 012.91 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-12 949.14 USD (1)
Wachstum pro Monat :
0.28%
Jahresprognose:
3.44%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 618.74 USD
Maximaler:
57 265.69 USD (37.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
37.00% (57 224.01 USD)
Kapital:
41.32% (43 086.57 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|7079
|GBPUSD
|3216
|AUDCAD
|2619
|USDJPY
|2263
|GBPJPY
|2079
|USDCHF
|1995
|AUDUSD
|853
|EURGBP
|786
|USDCAD
|715
|AUDNZD
|604
|EURCAD
|547
|CADCHF
|515
|EURAUD
|418
|EURJPY
|369
|AUDCHF
|277
|EURCHF
|129
|GBPCHF
|125
|AUDJPY
|92
|CHFJPY
|63
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|92K
|GBPUSD
|-43K
|AUDCAD
|-6.1K
|USDJPY
|28K
|GBPJPY
|20K
|USDCHF
|7.8K
|AUDUSD
|-11K
|EURGBP
|4.9K
|USDCAD
|12K
|AUDNZD
|-3.1K
|EURCAD
|3.1K
|CADCHF
|943
|EURAUD
|-605
|EURJPY
|-1.8K
|AUDCHF
|3.2K
|EURCHF
|3.8K
|GBPCHF
|5.3K
|AUDJPY
|1.9K
|CHFJPY
|1.7K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|400K
|GBPUSD
|115K
|AUDCAD
|286K
|USDJPY
|369K
|GBPJPY
|-103K
|USDCHF
|103K
|AUDUSD
|37K
|EURGBP
|85K
|USDCAD
|96K
|AUDNZD
|35K
|EURCAD
|48K
|CADCHF
|-352
|EURAUD
|1.9K
|EURJPY
|-49K
|AUDCHF
|-6K
|EURCHF
|3.1K
|GBPCHF
|-55K
|AUDJPY
|18K
|CHFJPY
|25K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +17 644.96 USD
Schlechtester Trade: -12 949 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 21
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 552.46 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 012.91 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MetaQuotes-Demo" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
EQTrader-5
|0.00 × 1
|
MetaQuotes-Demo
|0.27 × 314
|
GlobalFX-Main
|0.64 × 14
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.67 × 144
|
QTrade-Server
|2.52 × 1737
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.66 × 386
|
Weltrade-Server
|3.00 × 1
|
Alpari-MT5
|3.15 × 9178
|
XMUK-MT5
|4.32 × 25
|
ActivTrades-Server
|4.36 × 5086
|
VantageFX-Trader
|4.44 × 95
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
HTOTAL.RU-MT5
|5.07 × 14
|
RoboForex-Pro
|6.05 × 170
|
FBS-Real
|6.41 × 37
|
ForexTime-MT5
|7.14 × 90
|
MIC-Five.com
|8.30 × 299
|
RFC-Server
|8.44 × 139
|
DestekFX-Real
|9.00 × 1
|
RoboForex-MetaTrader 5
|11.02 × 3952
|
InstaForex-Server
|16.31 × 197
|
ProfitLT-Server
|18.00 × 1
|
VTB24-MetaTrader5
|19.50 × 2
Test signal. Not for subscription!
Keine Bewertungen
