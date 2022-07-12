SignaleKategorien
Anton

MQD4

Anton
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
184 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2022 119%
MetaQuotes-Demo
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
24 744
Gewinntrades:
15 193 (61.40%)
Verlusttrades:
9 551 (38.60%)
Bester Trade:
17 644.96 USD
Schlechtester Trade:
-12 949.14 USD
Bruttoprofit:
979 656.29 USD (4 269 578 pips)
Bruttoverlust:
-860 920.72 USD (2 860 175 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
78 (1 552.46 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
21 920.55 USD (21)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
103.80%
Letzter Trade:
53 Minuten
Trades pro Woche:
176
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
2.07
Long-Positionen:
13 814 (55.83%)
Short-Positionen:
10 930 (44.17%)
Profit-Faktor:
1.14
Mathematische Gewinnerwartung:
4.80 USD
Durchschnittlicher Profit:
64.48 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-90.14 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
77 (-1 012.91 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-12 949.14 USD (1)
Wachstum pro Monat :
0.28%
Jahresprognose:
3.44%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 618.74 USD
Maximaler:
57 265.69 USD (37.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
37.00% (57 224.01 USD)
Kapital:
41.32% (43 086.57 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 7079
GBPUSD 3216
AUDCAD 2619
USDJPY 2263
GBPJPY 2079
USDCHF 1995
AUDUSD 853
EURGBP 786
USDCAD 715
AUDNZD 604
EURCAD 547
CADCHF 515
EURAUD 418
EURJPY 369
AUDCHF 277
EURCHF 129
GBPCHF 125
AUDJPY 92
CHFJPY 63
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 92K
GBPUSD -43K
AUDCAD -6.1K
USDJPY 28K
GBPJPY 20K
USDCHF 7.8K
AUDUSD -11K
EURGBP 4.9K
USDCAD 12K
AUDNZD -3.1K
EURCAD 3.1K
CADCHF 943
EURAUD -605
EURJPY -1.8K
AUDCHF 3.2K
EURCHF 3.8K
GBPCHF 5.3K
AUDJPY 1.9K
CHFJPY 1.7K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 400K
GBPUSD 115K
AUDCAD 286K
USDJPY 369K
GBPJPY -103K
USDCHF 103K
AUDUSD 37K
EURGBP 85K
USDCAD 96K
AUDNZD 35K
EURCAD 48K
CADCHF -352
EURAUD 1.9K
EURJPY -49K
AUDCHF -6K
EURCHF 3.1K
GBPCHF -55K
AUDJPY 18K
CHFJPY 25K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +17 644.96 USD
Schlechtester Trade: -12 949 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 21
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 552.46 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 012.91 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MetaQuotes-Demo" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

EQTrader-5
0.00 × 1
MetaQuotes-Demo
0.27 × 314
GlobalFX-Main
0.64 × 14
ForexClub-MT5 Real Server
0.67 × 144
QTrade-Server
2.52 × 1737
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.66 × 386
Weltrade-Server
3.00 × 1
Alpari-MT5
3.15 × 9178
XMUK-MT5
4.32 × 25
ActivTrades-Server
4.36 × 5086
VantageFX-Trader
4.44 × 95
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
HTOTAL.RU-MT5
5.07 × 14
RoboForex-Pro
6.05 × 170
FBS-Real
6.41 × 37
ForexTime-MT5
7.14 × 90
MIC-Five.com
8.30 × 299
RFC-Server
8.44 × 139
DestekFX-Real
9.00 × 1
RoboForex-MetaTrader 5
11.02 × 3952
InstaForex-Server
16.31 × 197
ProfitLT-Server
18.00 × 1
VTB24-MetaTrader5
19.50 × 2
Test signal. Not for subscription!
Keine Bewertungen
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.08 14:21
No swaps are charged on the signal account
2025.12.09 18:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 03:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 21:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 14:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 08:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 07:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 06:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 00:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 15:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 07:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.27 00:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.18 12:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 11:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 13:01
No swaps are charged
2025.06.12 13:01
No swaps are charged
2025.06.11 18:32
No swaps are charged on the signal account
