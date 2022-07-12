SinaisSeções
Anton

MQD4

Anton
0 comentários
Confiabilidade
184 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2022 119%
MetaQuotes-Demo
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
24 743
Negociações com lucro:
15 193 (61.40%)
Negociações com perda:
9 550 (38.60%)
Melhor negociação:
17 644.96 USD
Pior negociação:
-12 949.14 USD
Lucro bruto:
979 656.29 USD (4 269 578 pips)
Perda bruta:
-860 913.57 USD (2 860 113 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
78 (1 552.46 USD)
Máximo lucro consecutivo:
21 920.55 USD (21)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
103.80%
Último negócio:
28 minutos atrás
Negociações por semana:
175
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
2.07
Negociações longas:
13 813 (55.83%)
Negociações curtas:
10 930 (44.17%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
4.80 USD
Lucro médio:
64.48 USD
Perda média:
-90.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
77 (-1 012.91 USD)
Máxima perda consecutiva:
-12 949.14 USD (1)
Crescimento mensal:
0.29%
Previsão anual:
3.46%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 618.74 USD
Máximo:
57 265.69 USD (37.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
37.00% (57 224.01 USD)
Pelo Capital Líquido:
41.32% (43 086.57 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 7079
GBPUSD 3216
AUDCAD 2619
USDJPY 2262
GBPJPY 2079
USDCHF 1995
AUDUSD 853
EURGBP 786
USDCAD 715
AUDNZD 604
EURCAD 547
CADCHF 515
EURAUD 418
EURJPY 369
AUDCHF 277
EURCHF 129
GBPCHF 125
AUDJPY 92
CHFJPY 63
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 92K
GBPUSD -43K
AUDCAD -6.1K
USDJPY 28K
GBPJPY 20K
USDCHF 7.8K
AUDUSD -11K
EURGBP 4.9K
USDCAD 12K
AUDNZD -3.1K
EURCAD 3.1K
CADCHF 943
EURAUD -605
EURJPY -1.8K
AUDCHF 3.2K
EURCHF 3.8K
GBPCHF 5.3K
AUDJPY 1.9K
CHFJPY 1.7K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 400K
GBPUSD 115K
AUDCAD 286K
USDJPY 369K
GBPJPY -103K
USDCHF 103K
AUDUSD 37K
EURGBP 85K
USDCAD 96K
AUDNZD 35K
EURCAD 48K
CADCHF -352
EURAUD 1.9K
EURJPY -49K
AUDCHF -6K
EURCHF 3.1K
GBPCHF -55K
AUDJPY 18K
CHFJPY 25K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +17 644.96 USD
Pior negociação: -12 949 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +1 552.46 USD
Máxima perda consecutiva: -1 012.91 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MetaQuotes-Demo" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

EQTrader-5
0.00 × 1
MetaQuotes-Demo
0.27 × 314
GlobalFX-Main
0.64 × 14
ForexClub-MT5 Real Server
0.67 × 144
QTrade-Server
2.52 × 1737
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.66 × 386
Weltrade-Server
3.00 × 1
Alpari-MT5
3.15 × 9178
XMUK-MT5
4.32 × 25
ActivTrades-Server
4.36 × 5086
VantageFX-Trader
4.44 × 95
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
HTOTAL.RU-MT5
5.07 × 14
RoboForex-Pro
6.05 × 170
FBS-Real
6.41 × 37
ForexTime-MT5
7.14 × 90
MIC-Five.com
8.30 × 299
RFC-Server
8.44 × 139
DestekFX-Real
9.00 × 1
RoboForex-MetaTrader 5
11.02 × 3952
InstaForex-Server
16.31 × 197
ProfitLT-Server
18.00 × 1
VTB24-MetaTrader5
19.50 × 2
