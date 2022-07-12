시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / MQD4
Anton

MQD4

Anton
0 리뷰
안정성
184
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2022 119%
MetaQuotes-Demo
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
24 748
이익 거래:
15 194 (61.39%)
손실 거래:
9 554 (38.61%)
최고의 거래:
17 644.96 USD
최악의 거래:
-12 949.14 USD
총 수익:
979 656.57 USD (4 269 582 pips)
총 손실:
-861 011.91 USD (2 860 398 pips)
연속 최대 이익:
78 (1 552.46 USD)
연속 최대 이익:
21 920.55 USD (21)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
103.80%
최근 거래:
14 분 전
주별 거래 수:
173
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
2.07
롱(주식매수):
13 816 (55.83%)
숏(주식차입매도):
10 932 (44.17%)
수익 요인:
1.14
기대수익:
4.79 USD
평균 이익:
64.48 USD
평균 손실:
-90.12 USD
연속 최대 손실:
77 (-1 012.91 USD)
연속 최대 손실:
-12 949.14 USD (1)
월별 성장률:
0.20%
연간 예측:
2.44%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 618.74 USD
최대한의:
57 265.69 USD (37.01%)
상대적 삭감:
잔고별:
37.00% (57 224.01 USD)
자본금별:
41.32% (43 086.57 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 7079
GBPUSD 3216
AUDCAD 2620
USDJPY 2266
GBPJPY 2079
USDCHF 1995
AUDUSD 853
EURGBP 786
USDCAD 715
AUDNZD 604
EURCAD 547
CADCHF 515
EURAUD 418
EURJPY 369
AUDCHF 277
EURCHF 129
GBPCHF 125
AUDJPY 92
CHFJPY 63
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 92K
GBPUSD -43K
AUDCAD -6.1K
USDJPY 28K
GBPJPY 20K
USDCHF 7.8K
AUDUSD -11K
EURGBP 4.9K
USDCAD 12K
AUDNZD -3.1K
EURCAD 3.1K
CADCHF 943
EURAUD -605
EURJPY -1.8K
AUDCHF 3.2K
EURCHF 3.8K
GBPCHF 5.3K
AUDJPY 1.9K
CHFJPY 1.7K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 400K
GBPUSD 115K
AUDCAD 286K
USDJPY 369K
GBPJPY -103K
USDCHF 103K
AUDUSD 37K
EURGBP 85K
USDCAD 96K
AUDNZD 35K
EURCAD 48K
CADCHF -352
EURAUD 1.9K
EURJPY -49K
AUDCHF -6K
EURCHF 3.1K
GBPCHF -55K
AUDJPY 18K
CHFJPY 25K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +17 644.96 USD
최악의 거래: -12 949 USD
연속 최대 이익: 21
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +1 552.46 USD
연속 최대 손실: -1 012.91 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MetaQuotes-Demo"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

EQTrader-5
0.00 × 1
MetaQuotes-Demo
0.27 × 314
GlobalFX-Main
0.64 × 14
ForexClub-MT5 Real Server
0.67 × 144
QTrade-Server
2.52 × 1737
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.66 × 386
Weltrade-Server
3.00 × 1
Alpari-MT5
3.15 × 9178
XMUK-MT5
4.32 × 25
ActivTrades-Server
4.36 × 5086
VantageFX-Trader
4.44 × 95
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
HTOTAL.RU-MT5
5.07 × 14
RoboForex-Pro
6.05 × 170
FBS-Real
6.41 × 37
ForexTime-MT5
7.14 × 90
MIC-Five.com
8.30 × 299
RFC-Server
8.44 × 139
DestekFX-Real
9.00 × 1
RoboForex-MetaTrader 5
11.02 × 3952
InstaForex-Server
16.31 × 197
ProfitLT-Server
18.00 × 1
VTB24-MetaTrader5
19.50 × 2
Test signal. Not for subscription!
리뷰 없음
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.08 14:21
No swaps are charged on the signal account
2025.12.09 18:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 03:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 21:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 14:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 08:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 07:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 06:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 00:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 15:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 07:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.27 00:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.18 12:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 11:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 13:01
No swaps are charged
2025.06.12 13:01
No swaps are charged
2025.06.11 18:32
No swaps are charged on the signal account
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
MQD4
월별 30 USD
119%
0
0
USD
219K
USD
184
0%
24 748
61%
100%
1.13
4.79
USD
41%
1:100
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.