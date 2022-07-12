- 자본
- 축소
트레이드:
24 748
이익 거래:
15 194 (61.39%)
손실 거래:
9 554 (38.61%)
최고의 거래:
17 644.96 USD
최악의 거래:
-12 949.14 USD
총 수익:
979 656.57 USD (4 269 582 pips)
총 손실:
-861 011.91 USD (2 860 398 pips)
연속 최대 이익:
78 (1 552.46 USD)
연속 최대 이익:
21 920.55 USD (21)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
103.80%
최근 거래:
14 분 전
주별 거래 수:
173
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
2.07
롱(주식매수):
13 816 (55.83%)
숏(주식차입매도):
10 932 (44.17%)
수익 요인:
1.14
기대수익:
4.79 USD
평균 이익:
64.48 USD
평균 손실:
-90.12 USD
연속 최대 손실:
77 (-1 012.91 USD)
연속 최대 손실:
-12 949.14 USD (1)
월별 성장률:
0.20%
연간 예측:
2.44%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 618.74 USD
최대한의:
57 265.69 USD (37.01%)
상대적 삭감:
잔고별:
37.00% (57 224.01 USD)
자본금별:
41.32% (43 086.57 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|7079
|GBPUSD
|3216
|AUDCAD
|2620
|USDJPY
|2266
|GBPJPY
|2079
|USDCHF
|1995
|AUDUSD
|853
|EURGBP
|786
|USDCAD
|715
|AUDNZD
|604
|EURCAD
|547
|CADCHF
|515
|EURAUD
|418
|EURJPY
|369
|AUDCHF
|277
|EURCHF
|129
|GBPCHF
|125
|AUDJPY
|92
|CHFJPY
|63
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|92K
|GBPUSD
|-43K
|AUDCAD
|-6.1K
|USDJPY
|28K
|GBPJPY
|20K
|USDCHF
|7.8K
|AUDUSD
|-11K
|EURGBP
|4.9K
|USDCAD
|12K
|AUDNZD
|-3.1K
|EURCAD
|3.1K
|CADCHF
|943
|EURAUD
|-605
|EURJPY
|-1.8K
|AUDCHF
|3.2K
|EURCHF
|3.8K
|GBPCHF
|5.3K
|AUDJPY
|1.9K
|CHFJPY
|1.7K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|400K
|GBPUSD
|115K
|AUDCAD
|286K
|USDJPY
|369K
|GBPJPY
|-103K
|USDCHF
|103K
|AUDUSD
|37K
|EURGBP
|85K
|USDCAD
|96K
|AUDNZD
|35K
|EURCAD
|48K
|CADCHF
|-352
|EURAUD
|1.9K
|EURJPY
|-49K
|AUDCHF
|-6K
|EURCHF
|3.1K
|GBPCHF
|-55K
|AUDJPY
|18K
|CHFJPY
|25K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +17 644.96 USD
최악의 거래: -12 949 USD
연속 최대 이익: 21
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +1 552.46 USD
연속 최대 손실: -1 012.91 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MetaQuotes-Demo"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
EQTrader-5
|0.00 × 1
MetaQuotes-Demo
|0.27 × 314
GlobalFX-Main
|0.64 × 14
ForexClub-MT5 Real Server
|0.67 × 144
QTrade-Server
|2.52 × 1737
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.66 × 386
Weltrade-Server
|3.00 × 1
Alpari-MT5
|3.15 × 9178
XMUK-MT5
|4.32 × 25
ActivTrades-Server
|4.36 × 5086
VantageFX-Trader
|4.44 × 95
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
HTOTAL.RU-MT5
|5.07 × 14
RoboForex-Pro
|6.05 × 170
FBS-Real
|6.41 × 37
ForexTime-MT5
|7.14 × 90
MIC-Five.com
|8.30 × 299
RFC-Server
|8.44 × 139
DestekFX-Real
|9.00 × 1
RoboForex-MetaTrader 5
|11.02 × 3952
InstaForex-Server
|16.31 × 197
ProfitLT-Server
|18.00 × 1
VTB24-MetaTrader5
Test signal. Not for subscription!
