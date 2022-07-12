シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / MQD4
Anton

MQD4

Anton
レビュー0件
信頼性
184週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2022 119%
MetaQuotes-Demo
1:100
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
24 744
利益トレード:
15 193 (61.40%)
損失トレード:
9 551 (38.60%)
ベストトレード:
17 644.96 USD
最悪のトレード:
-12 949.14 USD
総利益:
979 656.29 USD (4 269 578 pips)
総損失:
-860 920.72 USD (2 860 175 pips)
最大連続の勝ち:
78 (1 552.46 USD)
最大連続利益:
21 920.55 USD (21)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
103.80%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
175
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
2.07
長いトレード:
13 814 (55.83%)
短いトレード:
10 930 (44.17%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
4.80 USD
平均利益:
64.48 USD
平均損失:
-90.14 USD
最大連続の負け:
77 (-1 012.91 USD)
最大連続損失:
-12 949.14 USD (1)
月間成長:
0.28%
年間予想:
3.44%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 618.74 USD
最大の:
57 265.69 USD (37.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
37.00% (57 224.01 USD)
エクイティによる:
41.32% (43 086.57 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 7079
GBPUSD 3216
AUDCAD 2619
USDJPY 2263
GBPJPY 2079
USDCHF 1995
AUDUSD 853
EURGBP 786
USDCAD 715
AUDNZD 604
EURCAD 547
CADCHF 515
EURAUD 418
EURJPY 369
AUDCHF 277
EURCHF 129
GBPCHF 125
AUDJPY 92
CHFJPY 63
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 92K
GBPUSD -43K
AUDCAD -6.1K
USDJPY 28K
GBPJPY 20K
USDCHF 7.8K
AUDUSD -11K
EURGBP 4.9K
USDCAD 12K
AUDNZD -3.1K
EURCAD 3.1K
CADCHF 943
EURAUD -605
EURJPY -1.8K
AUDCHF 3.2K
EURCHF 3.8K
GBPCHF 5.3K
AUDJPY 1.9K
CHFJPY 1.7K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 400K
GBPUSD 115K
AUDCAD 286K
USDJPY 369K
GBPJPY -103K
USDCHF 103K
AUDUSD 37K
EURGBP 85K
USDCAD 96K
AUDNZD 35K
EURCAD 48K
CADCHF -352
EURAUD 1.9K
EURJPY -49K
AUDCHF -6K
EURCHF 3.1K
GBPCHF -55K
AUDJPY 18K
CHFJPY 25K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +17 644.96 USD
最悪のトレード: -12 949 USD
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +1 552.46 USD
最大連続損失: -1 012.91 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MetaQuotes-Demo"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

EQTrader-5
0.00 × 1
MetaQuotes-Demo
0.27 × 314
GlobalFX-Main
0.64 × 14
ForexClub-MT5 Real Server
0.67 × 144
QTrade-Server
2.52 × 1737
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.66 × 386
Weltrade-Server
3.00 × 1
Alpari-MT5
3.15 × 9178
XMUK-MT5
4.32 × 25
ActivTrades-Server
4.36 × 5086
VantageFX-Trader
4.44 × 95
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
HTOTAL.RU-MT5
5.07 × 14
RoboForex-Pro
6.05 × 170
FBS-Real
6.41 × 37
ForexTime-MT5
7.14 × 90
MIC-Five.com
8.30 × 299
RFC-Server
8.44 × 139
DestekFX-Real
9.00 × 1
RoboForex-MetaTrader 5
11.02 × 3952
InstaForex-Server
16.31 × 197
ProfitLT-Server
18.00 × 1
VTB24-MetaTrader5
19.50 × 2
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Test signal. Not for subscription!
レビューなし
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.08 14:21
No swaps are charged on the signal account
2025.12.09 18:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 03:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 21:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 14:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 08:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 07:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 06:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 00:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 15:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 07:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.27 00:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.18 12:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 11:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 13:01
No swaps are charged
2025.06.12 13:01
No swaps are charged
2025.06.11 18:32
No swaps are charged on the signal account
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
MQD4
30 USD/月
119%
0
0
USD
219K
USD
184
0%
24 744
61%
100%
1.13
4.80
USD
41%
1:100
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください