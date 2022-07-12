信号部分
信号 / MetaTrader 5 / MQD4
Anton

MQD4

Anton
0条评论
可靠性
184
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2022 119%
MetaQuotes-Demo
1:100
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
24 744
盈利交易:
15 193 (61.40%)
亏损交易:
9 551 (38.60%)
最好交易:
17 644.96 USD
最差交易:
-12 949.14 USD
毛利:
979 656.29 USD (4 269 578 pips)
毛利亏损:
-860 920.72 USD (2 860 175 pips)
最大连续赢利:
78 (1 552.46 USD)
最大连续盈利:
21 920.55 USD (21)
夏普比率:
0.01
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
103.80%
最近交易:
30 几分钟前
每周交易:
176
平均持有时间:
12 小时
采收率:
2.07
长期交易:
13 814 (55.83%)
短期交易:
10 930 (44.17%)
利润因子:
1.14
预期回报:
4.80 USD
平均利润:
64.48 USD
平均损失:
-90.14 USD
最大连续失误:
77 (-1 012.91 USD)
最大连续亏损:
-12 949.14 USD (1)
每月增长:
0.28%
年度预测:
3.44%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 618.74 USD
最大值:
57 265.69 USD (37.01%)
相对跌幅:
结余:
37.00% (57 224.01 USD)
净值:
41.32% (43 086.57 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 7079
GBPUSD 3216
AUDCAD 2619
USDJPY 2263
GBPJPY 2079
USDCHF 1995
AUDUSD 853
EURGBP 786
USDCAD 715
AUDNZD 604
EURCAD 547
CADCHF 515
EURAUD 418
EURJPY 369
AUDCHF 277
EURCHF 129
GBPCHF 125
AUDJPY 92
CHFJPY 63
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 92K
GBPUSD -43K
AUDCAD -6.1K
USDJPY 28K
GBPJPY 20K
USDCHF 7.8K
AUDUSD -11K
EURGBP 4.9K
USDCAD 12K
AUDNZD -3.1K
EURCAD 3.1K
CADCHF 943
EURAUD -605
EURJPY -1.8K
AUDCHF 3.2K
EURCHF 3.8K
GBPCHF 5.3K
AUDJPY 1.9K
CHFJPY 1.7K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 400K
GBPUSD 115K
AUDCAD 286K
USDJPY 369K
GBPJPY -103K
USDCHF 103K
AUDUSD 37K
EURGBP 85K
USDCAD 96K
AUDNZD 35K
EURCAD 48K
CADCHF -352
EURAUD 1.9K
EURJPY -49K
AUDCHF -6K
EURCHF 3.1K
GBPCHF -55K
AUDJPY 18K
CHFJPY 25K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +17 644.96 USD
最差交易: -12 949 USD
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 552.46 USD
最大连续亏损: -1 012.91 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MetaQuotes-Demo 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

EQTrader-5
0.00 × 1
MetaQuotes-Demo
0.27 × 314
GlobalFX-Main
0.64 × 14
ForexClub-MT5 Real Server
0.67 × 144
QTrade-Server
2.52 × 1737
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.66 × 386
Weltrade-Server
3.00 × 1
Alpari-MT5
3.15 × 9178
XMUK-MT5
4.32 × 25
ActivTrades-Server
4.36 × 5086
VantageFX-Trader
4.44 × 95
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
HTOTAL.RU-MT5
5.07 × 14
RoboForex-Pro
6.05 × 170
FBS-Real
6.41 × 37
ForexTime-MT5
7.14 × 90
MIC-Five.com
8.30 × 299
RFC-Server
8.44 × 139
DestekFX-Real
9.00 × 1
RoboForex-MetaTrader 5
11.02 × 3952
InstaForex-Server
16.31 × 197
ProfitLT-Server
18.00 × 1
VTB24-MetaTrader5
19.50 × 2
查看详细统计，请 登录 或者 注册
Test signal. Not for subscription!
没有评论
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.08 14:21
No swaps are charged on the signal account
2025.12.09 18:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 03:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 21:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 14:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 08:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 07:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 06:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 00:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 15:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 07:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.27 00:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.18 12:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 11:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 13:01
No swaps are charged
2025.06.12 13:01
No swaps are charged
2025.06.11 18:32
No swaps are charged on the signal account
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
MQD4
每月30 USD
119%
0
0
USD
219K
USD
184
0%
24 744
61%
100%
1.13
4.80
USD
41%
1:100
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载