- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
24 744
盈利交易:
15 193 (61.40%)
亏损交易:
9 551 (38.60%)
最好交易:
17 644.96 USD
最差交易:
-12 949.14 USD
毛利:
979 656.29 USD (4 269 578 pips)
毛利亏损:
-860 920.72 USD (2 860 175 pips)
最大连续赢利:
78 (1 552.46 USD)
最大连续盈利:
21 920.55 USD (21)
夏普比率:
0.01
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
103.80%
最近交易:
30 几分钟前
每周交易:
176
平均持有时间:
12 小时
采收率:
2.07
长期交易:
13 814 (55.83%)
短期交易:
10 930 (44.17%)
利润因子:
1.14
预期回报:
4.80 USD
平均利润:
64.48 USD
平均损失:
-90.14 USD
最大连续失误:
77 (-1 012.91 USD)
最大连续亏损:
-12 949.14 USD (1)
每月增长:
0.28%
年度预测:
3.44%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 618.74 USD
最大值:
57 265.69 USD (37.01%)
相对跌幅:
结余:
37.00% (57 224.01 USD)
净值:
41.32% (43 086.57 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|7079
|GBPUSD
|3216
|AUDCAD
|2619
|USDJPY
|2263
|GBPJPY
|2079
|USDCHF
|1995
|AUDUSD
|853
|EURGBP
|786
|USDCAD
|715
|AUDNZD
|604
|EURCAD
|547
|CADCHF
|515
|EURAUD
|418
|EURJPY
|369
|AUDCHF
|277
|EURCHF
|129
|GBPCHF
|125
|AUDJPY
|92
|CHFJPY
|63
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|92K
|GBPUSD
|-43K
|AUDCAD
|-6.1K
|USDJPY
|28K
|GBPJPY
|20K
|USDCHF
|7.8K
|AUDUSD
|-11K
|EURGBP
|4.9K
|USDCAD
|12K
|AUDNZD
|-3.1K
|EURCAD
|3.1K
|CADCHF
|943
|EURAUD
|-605
|EURJPY
|-1.8K
|AUDCHF
|3.2K
|EURCHF
|3.8K
|GBPCHF
|5.3K
|AUDJPY
|1.9K
|CHFJPY
|1.7K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|400K
|GBPUSD
|115K
|AUDCAD
|286K
|USDJPY
|369K
|GBPJPY
|-103K
|USDCHF
|103K
|AUDUSD
|37K
|EURGBP
|85K
|USDCAD
|96K
|AUDNZD
|35K
|EURCAD
|48K
|CADCHF
|-352
|EURAUD
|1.9K
|EURJPY
|-49K
|AUDCHF
|-6K
|EURCHF
|3.1K
|GBPCHF
|-55K
|AUDJPY
|18K
|CHFJPY
|25K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +17 644.96 USD
最差交易: -12 949 USD
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 552.46 USD
最大连续亏损: -1 012.91 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MetaQuotes-Demo 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
EQTrader-5
|0.00 × 1
|
MetaQuotes-Demo
|0.27 × 314
|
GlobalFX-Main
|0.64 × 14
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.67 × 144
|
QTrade-Server
|2.52 × 1737
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.66 × 386
|
Weltrade-Server
|3.00 × 1
|
Alpari-MT5
|3.15 × 9178
|
XMUK-MT5
|4.32 × 25
|
ActivTrades-Server
|4.36 × 5086
|
VantageFX-Trader
|4.44 × 95
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
HTOTAL.RU-MT5
|5.07 × 14
|
RoboForex-Pro
|6.05 × 170
|
FBS-Real
|6.41 × 37
|
ForexTime-MT5
|7.14 × 90
|
MIC-Five.com
|8.30 × 299
|
RFC-Server
|8.44 × 139
|
DestekFX-Real
|9.00 × 1
|
RoboForex-MetaTrader 5
|11.02 × 3952
|
InstaForex-Server
|16.31 × 197
|
ProfitLT-Server
|18.00 × 1
|
VTB24-MetaTrader5
|19.50 × 2
