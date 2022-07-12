SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / MQD4
Anton

MQD4

Anton
0 avis
Fiabilité
168 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 91%
MetaQuotes-Demo
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
21 065
Bénéfice trades:
12 649 (60.04%)
Perte trades:
8 416 (39.95%)
Meilleure transaction:
17 644.96 USD
Pire transaction:
-12 949.14 USD
Bénéfice brut:
807 175.24 USD (3 698 423 pips)
Perte brute:
-716 080.67 USD (2 680 193 pips)
Gains consécutifs maximales:
75 (2 085.87 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
21 920.55 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
101.84%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
81
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
1.59
Longs trades:
11 960 (56.78%)
Courts trades:
9 105 (43.22%)
Facteur de profit:
1.13
Rendement attendu:
4.32 USD
Bénéfice moyen:
63.81 USD
Perte moyenne:
-85.09 USD
Pertes consécutives maximales:
77 (-1 012.91 USD)
Perte consécutive maximale:
-12 949.14 USD (1)
Croissance mensuelle:
-3.97%
Prévision annuelle:
-47.48%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 618.74 USD
Maximal:
57 265.69 USD (37.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.00% (57 224.01 USD)
Par fonds propres:
41.32% (43 086.57 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 6708
GBPUSD 3170
GBPJPY 2048
USDCHF 1932
USDJPY 1628
AUDCAD 813
AUDUSD 756
EURGBP 739
USDCAD 638
AUDNZD 549
CADCHF 515
EURAUD 417
EURJPY 346
AUDCHF 258
EURCAD 252
GBPCHF 108
EURCHF 104
AUDJPY 84
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 84K
GBPUSD -47K
GBPJPY 18K
USDCHF 6.6K
USDJPY 22K
AUDCAD -14K
AUDUSD -3.5K
EURGBP 6.4K
USDCAD 15K
AUDNZD -4.2K
CADCHF 943
EURAUD -605
EURJPY -1.9K
AUDCHF 3.4K
EURCAD 861
GBPCHF 5.2K
EURCHF 75
AUDJPY 777
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 400K
GBPUSD 114K
GBPJPY -101K
USDCHF 80K
USDJPY 250K
AUDCAD 131K
AUDUSD 20K
EURGBP 86K
USDCAD 84K
AUDNZD 29K
CADCHF -352
EURAUD 1.9K
EURJPY -53K
AUDCHF -7.1K
EURCAD 26K
GBPCHF -60K
EURCHF 2.2K
AUDJPY 16K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +17 644.96 USD
Pire transaction: -12 949 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +2 085.87 USD
Perte consécutive maximale: -1 012.91 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MetaQuotes-Demo" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EQTrader-5
0.00 × 1
MetaQuotes-Demo
0.26 × 286
GlobalFX-Main
0.64 × 14
ForexClub-MT5 Real Server
0.67 × 144
QTrade-Server
2.52 × 1737
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.66 × 386
Weltrade-Server
3.00 × 1
Alpari-MT5
3.15 × 9178
XMUK-MT5
4.32 × 25
ActivTrades-Server
4.36 × 5086
VantageFX-Trader
4.44 × 95
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
HTOTAL.RU-MT5
5.07 × 14
RoboForex-Pro
6.05 × 170
FBS-Real
6.41 × 37
ForexTime-MT5
7.14 × 90
MIC-Five.com
8.30 × 299
RFC-Server
8.44 × 139
DestekFX-Real
9.00 × 1
RoboForex-MetaTrader 5
11.02 × 3952
InstaForex-Server
16.31 × 197
ProfitLT-Server
18.00 × 1
VTB24-MetaTrader5
19.50 × 2
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Test signal. Not for subscription!
Aucun avis
2025.06.30 07:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.27 00:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.18 12:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 11:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 13:01
No swaps are charged
2025.06.12 13:01
No swaps are charged
2025.06.11 18:32
No swaps are charged on the signal account
2025.04.17 08:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 19:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 18:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 15:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.26 12:02
No swaps are charged
2025.03.26 12:02
No swaps are charged
2025.03.19 19:07
No swaps are charged on the signal account
2025.03.11 09:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.10 14:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.30 15:38
No swaps are charged
2024.11.30 15:38
No swaps are charged
2024.11.29 05:55
No swaps are charged on the signal account
2024.10.29 14:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MQD4
30 USD par mois
91%
0
0
USD
191K
USD
168
0%
21 065
60%
100%
1.12
4.32
USD
41%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.