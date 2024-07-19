SignaleKategorien
Andrei Lapshin

Compass MT5

Andrei Lapshin
3 Bewertungen
Zuverlässigkeit
205 Wochen
0 / 0 USD
Für 35 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2022 42%
ICMarkets-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 261
Gewinntrades:
740 (58.68%)
Verlusttrades:
521 (41.32%)
Bester Trade:
96.67 USD
Schlechtester Trade:
-116.00 USD
Bruttoprofit:
26 686.66 USD (485 555 pips)
Bruttoverlust:
-25 794.53 USD (541 839 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (799.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
799.00 USD (22)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
69.67%
Max deposit load:
8.18%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
0.31
Long-Positionen:
627 (49.72%)
Short-Positionen:
634 (50.28%)
Profit-Faktor:
1.03
Mathematische Gewinnerwartung:
0.71 USD
Durchschnittlicher Profit:
36.06 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-49.51 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-499.41 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-499.41 USD (9)
Wachstum pro Monat :
-0.28%
Jahresprognose:
-3.40%
Algo-Trading:
7%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
56.29 USD
Maximaler:
2 902.44 USD (49.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
49.05% (2 903.26 USD)
Kapital:
6.34% (196.39 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 120
EURAUD 93
AUDNZD 90
EURUSD 82
USDCAD 79
GBPJPY 74
EURGBP 67
GBPAUD 62
NZDUSD 43
EURCAD 39
XAUUSD 38
EURNZD 35
AUDJPY 31
NZDJPY 30
CHFJPY 30
AUDCHF 29
NZDCHF 28
AUDUSD 28
CADCHF 28
GBPNZD 28
EURJPY 27
CADJPY 27
USDCHF 26
GBPUSD 25
USDJPY 24
NZDCAD 23
GBPCAD 21
GBPCHF 19
EURCHF 13
XAGUSD 1
BTCUSD 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 567
EURAUD 828
AUDNZD -562
EURUSD 153
USDCAD -155
GBPJPY 174
EURGBP 165
GBPAUD 76
NZDUSD 543
EURCAD 193
XAUUSD -48
EURNZD -63
AUDJPY 32
NZDJPY -139
CHFJPY -229
AUDCHF -110
NZDCHF -243
AUDUSD 279
CADCHF -300
GBPNZD 376
EURJPY 208
CADJPY -58
USDCHF 38
GBPUSD -562
USDJPY 76
NZDCAD -16
GBPCAD -20
GBPCHF 145
EURCHF -457
XAGUSD 37
BTCUSD -36
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 8.5K
EURAUD 27K
AUDNZD -2.7K
EURUSD 2.3K
USDCAD 916
GBPJPY 12K
EURGBP 118
GBPAUD 4.2K
NZDUSD 4.3K
EURCAD 5.6K
XAUUSD -3.8K
EURNZD -5K
AUDJPY 1.4K
NZDJPY 815
CHFJPY -5.4K
AUDCHF -811
NZDCHF -2K
AUDUSD 3.5K
CADCHF -277
GBPNZD 13K
EURJPY 7.2K
CADJPY 3.7K
USDCHF 1.6K
GBPUSD -8.4K
USDJPY -170
NZDCAD 1.4K
GBPCAD -727
GBPCHF 308
EURCHF -4.9K
XAGUSD 196
BTCUSD -120K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +96.67 USD
Schlechtester Trade: -116 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 22
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +799.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -499.41 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarkets-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-MT5
0.00 × 8
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
XM.COM-MT5
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.75 × 4
Alpari-MT5
0.77 × 22
ICTrading-MT5-4
1.22 × 1261
ICMarkets-MT5-4
1.25 × 4
EightcapGlobal-Live
1.50 × 4
Exness-MT5Real3
1.60 × 304
RannForex-Server
1.62 × 58
MilliyFXGlobal-Server
1.68 × 476
GoMarkets-Live
1.78 × 315
ICMarketsSC-MT5
1.86 × 12025
Tickmill-Live
1.96 × 23
ICMarketsSC-MT5-2
2.10 × 8105
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.27 × 15
TitanFX-MT5-01
2.28 × 196
RazeGlobalMarkets-Server
2.36 × 227
TickmillUK-Live
2.74 × 53
ICMarketsSC-MT5-4
2.93 × 3679
Axiory-Live
2.93 × 98
Exness-MT5Real8
3.12 × 76
FusionMarkets-Live
3.13 × 836
Exness-MT5Real
3.18 × 11
Exness-MT5Real7
3.41 × 17
noch 42 ...
Manueller Handel von vier Strategien in Zeiträumen von H4 bis wöchentlich.

1. Ich verwende keine Mittelwertbildung, Martingale, Gitter, Scalping usw.

2. SL und TP werden für jeden Trade festgelegt

3. Risiko pro Trade von 1 % bis 3 %

4. Der Handel wird von allen wichtigen Paaren durchgeführt (es gibt 28 davon), + GOLD (XAUUSD)


Mindesteinzahlung: 500 $ (Empfohlene Einzahlung: 1000 $)

Empfohlener Hebel: 1:500



So abonnieren Sie ein Signal - https://www.mql5.com/en/articles/523
Durchschnittliche Bewertung:
Gerard Geilen
359
Gerard Geilen 2024.07.19 09:21 
 

Was expecting much better signal quality. A bit of a hit-and-miss approach

ALEKSEI VIESTAVNOI
1791
ALEKSEI VIESTAVNOI 2023.05.09 10:14   

Anrdei is one of consistent mannual traders of MQL5. Best for long term targets, not for gamblers. good luck bro

Thie Helmi
987
Thie Helmi 2023.03.02 17:15 
 

march 2 2023 :

just subscribed to this signal 2 weeks ago, so far very discipline with the trades he took. always use SL and TP with a risk 1-2% most of the time. been looking for this kind of signal which is very rare in MQL5. eventho he had a good month last feb 23, what i like is he reminded me that not every month will be profitable, which is a sign of honest trader, he doesn't over promised, even warned me of the risk of negative month ahead. im up around 9% for the last 2 week, which is very good. hopefully we can make good profit in long run. just please stay discipline, stay with your trading plan as you've done so far Andrei. Thank you

