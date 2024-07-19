Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarkets-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-MT5 0.00 × 8 GOMarketsMU-Live 0.00 × 1 XM.COM-MT5 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live 0.75 × 4 Alpari-MT5 0.77 × 22 ICTrading-MT5-4 1.22 × 1261 ICMarkets-MT5-4 1.25 × 4 EightcapGlobal-Live 1.50 × 4 Exness-MT5Real3 1.60 × 304 RannForex-Server 1.62 × 58 MilliyFXGlobal-Server 1.68 × 476 GoMarkets-Live 1.78 × 315 ICMarketsSC-MT5 1.86 × 12025 Tickmill-Live 1.96 × 23 ICMarketsSC-MT5-2 2.10 × 8105 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 2.27 × 15 TitanFX-MT5-01 2.28 × 196 RazeGlobalMarkets-Server 2.36 × 227 TickmillUK-Live 2.74 × 53 ICMarketsSC-MT5-4 2.93 × 3679 Axiory-Live 2.93 × 98 Exness-MT5Real8 3.12 × 76 FusionMarkets-Live 3.13 × 836 Exness-MT5Real 3.18 × 11 Exness-MT5Real7 3.41 × 17 noch 42 ...