Trades insgesamt:
1 261
Gewinntrades:
740 (58.68%)
Verlusttrades:
521 (41.32%)
Bester Trade:
96.67 USD
Schlechtester Trade:
-116.00 USD
Bruttoprofit:
26 686.66 USD (485 555 pips)
Bruttoverlust:
-25 794.53 USD (541 839 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (799.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
799.00 USD (22)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
69.67%
Max deposit load:
8.18%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
0.31
Long-Positionen:
627 (49.72%)
Short-Positionen:
634 (50.28%)
Profit-Faktor:
1.03
Mathematische Gewinnerwartung:
0.71 USD
Durchschnittlicher Profit:
36.06 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-49.51 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-499.41 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-499.41 USD (9)
Wachstum pro Monat :
-0.28%
Jahresprognose:
-3.40%
Algo-Trading:
7%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
56.29 USD
Maximaler:
2 902.44 USD (49.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
49.05% (2 903.26 USD)
Kapital:
6.34% (196.39 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|120
|EURAUD
|93
|AUDNZD
|90
|EURUSD
|82
|USDCAD
|79
|GBPJPY
|74
|EURGBP
|67
|GBPAUD
|62
|NZDUSD
|43
|EURCAD
|39
|XAUUSD
|38
|EURNZD
|35
|AUDJPY
|31
|NZDJPY
|30
|CHFJPY
|30
|AUDCHF
|29
|NZDCHF
|28
|AUDUSD
|28
|CADCHF
|28
|GBPNZD
|28
|EURJPY
|27
|CADJPY
|27
|USDCHF
|26
|GBPUSD
|25
|USDJPY
|24
|NZDCAD
|23
|GBPCAD
|21
|GBPCHF
|19
|EURCHF
|13
|XAGUSD
|1
|BTCUSD
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|567
|EURAUD
|828
|AUDNZD
|-562
|EURUSD
|153
|USDCAD
|-155
|GBPJPY
|174
|EURGBP
|165
|GBPAUD
|76
|NZDUSD
|543
|EURCAD
|193
|XAUUSD
|-48
|EURNZD
|-63
|AUDJPY
|32
|NZDJPY
|-139
|CHFJPY
|-229
|AUDCHF
|-110
|NZDCHF
|-243
|AUDUSD
|279
|CADCHF
|-300
|GBPNZD
|376
|EURJPY
|208
|CADJPY
|-58
|USDCHF
|38
|GBPUSD
|-562
|USDJPY
|76
|NZDCAD
|-16
|GBPCAD
|-20
|GBPCHF
|145
|EURCHF
|-457
|XAGUSD
|37
|BTCUSD
|-36
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|8.5K
|EURAUD
|27K
|AUDNZD
|-2.7K
|EURUSD
|2.3K
|USDCAD
|916
|GBPJPY
|12K
|EURGBP
|118
|GBPAUD
|4.2K
|NZDUSD
|4.3K
|EURCAD
|5.6K
|XAUUSD
|-3.8K
|EURNZD
|-5K
|AUDJPY
|1.4K
|NZDJPY
|815
|CHFJPY
|-5.4K
|AUDCHF
|-811
|NZDCHF
|-2K
|AUDUSD
|3.5K
|CADCHF
|-277
|GBPNZD
|13K
|EURJPY
|7.2K
|CADJPY
|3.7K
|USDCHF
|1.6K
|GBPUSD
|-8.4K
|USDJPY
|-170
|NZDCAD
|1.4K
|GBPCAD
|-727
|GBPCHF
|308
|EURCHF
|-4.9K
|XAGUSD
|196
|BTCUSD
|-120K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +96.67 USD
Schlechtester Trade: -116 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 22
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +799.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -499.41 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarkets-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-MT5
0.00 × 8
|
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
|
XM.COM-MT5
0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
0.75 × 4
|
Alpari-MT5
0.77 × 22
|
ICTrading-MT5-4
1.22 × 1261
|
ICMarkets-MT5-4
1.25 × 4
|
EightcapGlobal-Live
1.50 × 4
|
Exness-MT5Real3
1.60 × 304
|
RannForex-Server
1.62 × 58
|
MilliyFXGlobal-Server
1.68 × 476
|
GoMarkets-Live
1.78 × 315
|
ICMarketsSC-MT5
1.86 × 12025
|
Tickmill-Live
1.96 × 23
|
ICMarketsSC-MT5-2
2.10 × 8105
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.27 × 15
|
TitanFX-MT5-01
2.28 × 196
|
RazeGlobalMarkets-Server
2.36 × 227
|
TickmillUK-Live
2.74 × 53
|
ICMarketsSC-MT5-4
2.93 × 3679
|
Axiory-Live
2.93 × 98
|
Exness-MT5Real8
3.12 × 76
|
FusionMarkets-Live
3.13 × 836
|
Exness-MT5Real
3.18 × 11
|
Exness-MT5Real7
3.41 × 17
Manueller Handel von vier Strategien in Zeiträumen von H4 bis wöchentlich.
1. Ich verwende keine Mittelwertbildung, Martingale, Gitter, Scalping usw.
2. SL und TP werden für jeden Trade festgelegt
3. Risiko pro Trade von 1 % bis 3 %
4. Der Handel wird von allen wichtigen Paaren durchgeführt (es gibt 28 davon), + GOLD (XAUUSD)
Mindesteinzahlung: 500 $ (Empfohlene Einzahlung: 1000 $)
Empfohlener Hebel: 1:500
So abonnieren Sie ein Signal - https://www.mql5.com/en/articles/523
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
35 USD pro Monat
42%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
205
7%
1 261
58%
70%
1.03
0.71
USD
USD
49%
1:500
Was expecting much better signal quality. A bit of a hit-and-miss approach
Anrdei is one of consistent mannual traders of MQL5. Best for long term targets, not for gamblers. good luck bro
march 2 2023 :
just subscribed to this signal 2 weeks ago, so far very discipline with the trades he took. always use SL and TP with a risk 1-2% most of the time. been looking for this kind of signal which is very rare in MQL5. eventho he had a good month last feb 23, what i like is he reminded me that not every month will be profitable, which is a sign of honest trader, he doesn't over promised, even warned me of the risk of negative month ahead. im up around 9% for the last 2 week, which is very good. hopefully we can make good profit in long run. just please stay discipline, stay with your trading plan as you've done so far Andrei. Thank you