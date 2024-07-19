- 자본
- 축소
트레이드:
1 263
이익 거래:
740 (58.59%)
손실 거래:
523 (41.41%)
최고의 거래:
96.67 USD
최악의 거래:
-116.00 USD
총 수익:
26 686.66 USD (485 555 pips)
총 손실:
-25 823.95 USD (542 924 pips)
연속 최대 이익:
22 (799.00 USD)
연속 최대 이익:
799.00 USD (22)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
69.67%
최대 입금량:
8.18%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
0.30
롱(주식매수):
629 (49.80%)
숏(주식차입매도):
634 (50.20%)
수익 요인:
1.03
기대수익:
0.68 USD
평균 이익:
36.06 USD
평균 손실:
-49.38 USD
연속 최대 손실:
9 (-499.41 USD)
연속 최대 손실:
-499.41 USD (9)
월별 성장률:
-1.22%
연간 예측:
-14.75%
Algo 트레이딩:
7%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
56.29 USD
최대한의:
2 909.56 USD (49.17%)
상대적 삭감:
잔고별:
49.16% (2 910.18 USD)
자본금별:
6.34% (196.39 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|120
|EURAUD
|93
|AUDNZD
|90
|EURUSD
|82
|USDCAD
|79
|GBPJPY
|74
|EURGBP
|67
|GBPAUD
|62
|NZDUSD
|43
|EURCAD
|39
|XAUUSD
|38
|EURNZD
|35
|CHFJPY
|32
|AUDJPY
|31
|NZDJPY
|30
|AUDCHF
|29
|NZDCHF
|28
|AUDUSD
|28
|CADCHF
|28
|GBPNZD
|28
|EURJPY
|27
|CADJPY
|27
|USDCHF
|26
|GBPUSD
|25
|USDJPY
|24
|NZDCAD
|23
|GBPCAD
|21
|GBPCHF
|19
|EURCHF
|13
|XAGUSD
|1
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|567
|EURAUD
|828
|AUDNZD
|-562
|EURUSD
|153
|USDCAD
|-155
|GBPJPY
|174
|EURGBP
|165
|GBPAUD
|76
|NZDUSD
|543
|EURCAD
|193
|XAUUSD
|-48
|EURNZD
|-63
|CHFJPY
|-258
|AUDJPY
|32
|NZDJPY
|-139
|AUDCHF
|-110
|NZDCHF
|-243
|AUDUSD
|279
|CADCHF
|-300
|GBPNZD
|376
|EURJPY
|208
|CADJPY
|-58
|USDCHF
|38
|GBPUSD
|-562
|USDJPY
|76
|NZDCAD
|-16
|GBPCAD
|-20
|GBPCHF
|145
|EURCHF
|-457
|XAGUSD
|37
|BTCUSD
|-36
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|8.5K
|EURAUD
|27K
|AUDNZD
|-2.7K
|EURUSD
|2.3K
|USDCAD
|916
|GBPJPY
|12K
|EURGBP
|118
|GBPAUD
|4.2K
|NZDUSD
|4.3K
|EURCAD
|5.6K
|XAUUSD
|-3.8K
|EURNZD
|-5K
|CHFJPY
|-6.5K
|AUDJPY
|1.4K
|NZDJPY
|815
|AUDCHF
|-811
|NZDCHF
|-2K
|AUDUSD
|3.5K
|CADCHF
|-277
|GBPNZD
|13K
|EURJPY
|7.2K
|CADJPY
|3.7K
|USDCHF
|1.6K
|GBPUSD
|-8.4K
|USDJPY
|-170
|NZDCAD
|1.4K
|GBPCAD
|-727
|GBPCHF
|308
|EURCHF
|-4.9K
|XAGUSD
|196
|BTCUSD
|-120K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +96.67 USD
최악의 거래: -116 USD
연속 최대 이익: 22
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +799.00 USD
연속 최대 손실: -499.41 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarkets-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 8
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
XM.COM-MT5
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.75 × 4
|
Alpari-MT5
|0.77 × 22
|
ICTrading-MT5-4
|1.22 × 1261
|
ICMarkets-MT5-4
|1.25 × 4
|
EightcapGlobal-Live
|1.50 × 4
|
Exness-MT5Real3
|1.60 × 304
|
RannForex-Server
|1.62 × 58
|
MilliyFXGlobal-Server
|1.68 × 476
|
GoMarkets-Live
|1.78 × 315
|
ICMarketsSC-MT5
|1.86 × 12025
|
Tickmill-Live
|1.96 × 23
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.10 × 8105
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.27 × 15
|
TitanFX-MT5-01
|2.28 × 196
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.36 × 227
|
TickmillUK-Live
|2.74 × 53
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.93 × 3679
|
Axiory-Live
|2.93 × 98
|
Exness-MT5Real8
|3.12 × 76
|
FusionMarkets-Live
|3.13 × 836
|
Exness-MT5Real
|3.18 × 11
|
Exness-MT5Real7
|3.41 × 17
H4에서 주간까지의 시간대에 대한 4가지 전략의 수동 거래.
1. 평균화, 마팅게일, 그리드, 스캘핑 등을 사용하지 않습니다.
2. 각 거래에 SL과 TP가 설정됩니다.
3. 거래당 위험 1%에서 3%로
4. 거래는 모든 주요 쌍(28개 있음), + GOLD(XAUUSD)에 의해 수행됩니다.
최소 보증금: 500$ (권장 보증금: 1000$)
권장 레버리지: 1:500
신호 구독 방법 - https://www.mql5.com/en/articles/523
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 35 USD
40%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
205
7%
1 263
58%
70%
1.03
0.68
USD
USD
49%
1:500
Was expecting much better signal quality. A bit of a hit-and-miss approach
Anrdei is one of consistent mannual traders of MQL5. Best for long term targets, not for gamblers. good luck bro
march 2 2023 :
just subscribed to this signal 2 weeks ago, so far very discipline with the trades he took. always use SL and TP with a risk 1-2% most of the time. been looking for this kind of signal which is very rare in MQL5. eventho he had a good month last feb 23, what i like is he reminded me that not every month will be profitable, which is a sign of honest trader, he doesn't over promised, even warned me of the risk of negative month ahead. im up around 9% for the last 2 week, which is very good. hopefully we can make good profit in long run. just please stay discipline, stay with your trading plan as you've done so far Andrei. Thank you