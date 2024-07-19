시그널섹션
Andrei Lapshin

Compass MT5

Andrei Lapshin
3 리뷰
안정성
205
0 / 0 USD
월별 35 USD  복사
다음 이후의 성장 2022 40%
ICMarkets-MT5-2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 263
이익 거래:
740 (58.59%)
손실 거래:
523 (41.41%)
최고의 거래:
96.67 USD
최악의 거래:
-116.00 USD
총 수익:
26 686.66 USD (485 555 pips)
총 손실:
-25 823.95 USD (542 924 pips)
연속 최대 이익:
22 (799.00 USD)
연속 최대 이익:
799.00 USD (22)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
69.67%
최대 입금량:
8.18%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
0.30
롱(주식매수):
629 (49.80%)
숏(주식차입매도):
634 (50.20%)
수익 요인:
1.03
기대수익:
0.68 USD
평균 이익:
36.06 USD
평균 손실:
-49.38 USD
연속 최대 손실:
9 (-499.41 USD)
연속 최대 손실:
-499.41 USD (9)
월별 성장률:
-1.22%
연간 예측:
-14.75%
Algo 트레이딩:
7%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
56.29 USD
최대한의:
2 909.56 USD (49.17%)
상대적 삭감:
잔고별:
49.16% (2 910.18 USD)
자본금별:
6.34% (196.39 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCAD 120
EURAUD 93
AUDNZD 90
EURUSD 82
USDCAD 79
GBPJPY 74
EURGBP 67
GBPAUD 62
NZDUSD 43
EURCAD 39
XAUUSD 38
EURNZD 35
CHFJPY 32
AUDJPY 31
NZDJPY 30
AUDCHF 29
NZDCHF 28
AUDUSD 28
CADCHF 28
GBPNZD 28
EURJPY 27
CADJPY 27
USDCHF 26
GBPUSD 25
USDJPY 24
NZDCAD 23
GBPCAD 21
GBPCHF 19
EURCHF 13
XAGUSD 1
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCAD 567
EURAUD 828
AUDNZD -562
EURUSD 153
USDCAD -155
GBPJPY 174
EURGBP 165
GBPAUD 76
NZDUSD 543
EURCAD 193
XAUUSD -48
EURNZD -63
CHFJPY -258
AUDJPY 32
NZDJPY -139
AUDCHF -110
NZDCHF -243
AUDUSD 279
CADCHF -300
GBPNZD 376
EURJPY 208
CADJPY -58
USDCHF 38
GBPUSD -562
USDJPY 76
NZDCAD -16
GBPCAD -20
GBPCHF 145
EURCHF -457
XAGUSD 37
BTCUSD -36
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCAD 8.5K
EURAUD 27K
AUDNZD -2.7K
EURUSD 2.3K
USDCAD 916
GBPJPY 12K
EURGBP 118
GBPAUD 4.2K
NZDUSD 4.3K
EURCAD 5.6K
XAUUSD -3.8K
EURNZD -5K
CHFJPY -6.5K
AUDJPY 1.4K
NZDJPY 815
AUDCHF -811
NZDCHF -2K
AUDUSD 3.5K
CADCHF -277
GBPNZD 13K
EURJPY 7.2K
CADJPY 3.7K
USDCHF 1.6K
GBPUSD -8.4K
USDJPY -170
NZDCAD 1.4K
GBPCAD -727
GBPCHF 308
EURCHF -4.9K
XAGUSD 196
BTCUSD -120K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +96.67 USD
최악의 거래: -116 USD
연속 최대 이익: 22
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +799.00 USD
연속 최대 손실: -499.41 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarkets-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-MT5
0.00 × 8
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
XM.COM-MT5
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.75 × 4
Alpari-MT5
0.77 × 22
ICTrading-MT5-4
1.22 × 1261
ICMarkets-MT5-4
1.25 × 4
EightcapGlobal-Live
1.50 × 4
Exness-MT5Real3
1.60 × 304
RannForex-Server
1.62 × 58
MilliyFXGlobal-Server
1.68 × 476
GoMarkets-Live
1.78 × 315
ICMarketsSC-MT5
1.86 × 12025
Tickmill-Live
1.96 × 23
ICMarketsSC-MT5-2
2.10 × 8105
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.27 × 15
TitanFX-MT5-01
2.28 × 196
RazeGlobalMarkets-Server
2.36 × 227
TickmillUK-Live
2.74 × 53
ICMarketsSC-MT5-4
2.93 × 3679
Axiory-Live
2.93 × 98
Exness-MT5Real8
3.12 × 76
FusionMarkets-Live
3.13 × 836
Exness-MT5Real
3.18 × 11
Exness-MT5Real7
3.41 × 17
42 더...
H4에서 주간까지의 시간대에 대한 4가지 전략의 수동 거래.

1. 평균화, 마팅게일, 그리드, 스캘핑 등을 사용하지 않습니다.

2. 각 거래에 SL과 TP가 설정됩니다.

3. 거래당 위험 1%에서 3%로

4. 거래는 모든 주요 쌍(28개 있음), + GOLD(XAUUSD)에 의해 수행됩니다.


최소 보증금: 500$ (권장 보증금: 1000$)

권장 레버리지: 1:500



신호 구독 방법 - https://www.mql5.com/en/articles/523
평균 평점:
Gerard Geilen
364
Gerard Geilen 2024.07.19 09:21 
 

Was expecting much better signal quality. A bit of a hit-and-miss approach

ALEKSEI VIESTAVNOI
1791
ALEKSEI VIESTAVNOI 2023.05.09 10:14   

Anrdei is one of consistent mannual traders of MQL5. Best for long term targets, not for gamblers. good luck bro

Thie Helmi
987
Thie Helmi 2023.03.02 17:15 
 

march 2 2023 :

just subscribed to this signal 2 weeks ago, so far very discipline with the trades he took. always use SL and TP with a risk 1-2% most of the time. been looking for this kind of signal which is very rare in MQL5. eventho he had a good month last feb 23, what i like is he reminded me that not every month will be profitable, which is a sign of honest trader, he doesn't over promised, even warned me of the risk of negative month ahead. im up around 9% for the last 2 week, which is very good. hopefully we can make good profit in long run. just please stay discipline, stay with your trading plan as you've done so far Andrei. Thank you

Compass MT5
월별 35 USD
40%
0
0
USD
3K
USD
205
7%
1 263
58%
70%
1.03
0.68
USD
49%
1:500
