- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 231
Kârla kapanan işlemler:
729 (59.22%)
Zararla kapanan işlemler:
502 (40.78%)
En iyi işlem:
96.67 USD
En kötü işlem:
-116.00 USD
Brüt kâr:
26 315.95 USD (479 184 pips)
Brüt zarar:
-25 101.47 USD (414 169 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (799.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
799.00 USD (22)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
73.41%
Maks. mevduat yükü:
8.18%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.47
Alış işlemleri:
618 (50.20%)
Satış işlemleri:
613 (49.80%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.99 USD
Ortalama kâr:
36.10 USD
Ortalama zarar:
-50.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-499.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-499.41 USD (9)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
5%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
56.29 USD
Maksimum:
2 557.79 USD (43.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.23% (2 558.83 USD)
Varlığa göre:
6.34% (196.39 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|120
|EURAUD
|92
|AUDNZD
|88
|EURUSD
|80
|USDCAD
|78
|GBPJPY
|73
|EURGBP
|66
|GBPAUD
|61
|NZDUSD
|42
|EURCAD
|39
|XAUUSD
|38
|EURNZD
|33
|AUDJPY
|31
|CHFJPY
|30
|NZDJPY
|28
|GBPNZD
|28
|EURJPY
|27
|CADJPY
|27
|NZDCHF
|27
|AUDCHF
|27
|AUDUSD
|27
|CADCHF
|25
|USDCHF
|24
|GBPUSD
|24
|NZDCAD
|22
|GBPCAD
|21
|USDJPY
|21
|GBPCHF
|19
|EURCHF
|12
|XAGUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|567
|EURAUD
|798
|AUDNZD
|-566
|EURUSD
|228
|USDCAD
|-187
|GBPJPY
|145
|EURGBP
|197
|GBPAUD
|113
|NZDUSD
|578
|EURCAD
|193
|XAUUSD
|-48
|EURNZD
|-91
|AUDJPY
|32
|CHFJPY
|-229
|NZDJPY
|-130
|GBPNZD
|376
|EURJPY
|208
|CADJPY
|-58
|NZDCHF
|-209
|AUDCHF
|-41
|AUDUSD
|312
|CADCHF
|-315
|USDCHF
|68
|GBPUSD
|-600
|NZDCAD
|18
|GBPCAD
|-20
|USDJPY
|117
|GBPCHF
|145
|EURCHF
|-424
|XAGUSD
|37
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|8.5K
|EURAUD
|27K
|AUDNZD
|-2.8K
|EURUSD
|2.9K
|USDCAD
|-76
|GBPJPY
|9.2K
|EURGBP
|927
|GBPAUD
|4.5K
|NZDUSD
|4.6K
|EURCAD
|5.6K
|XAUUSD
|-3.8K
|EURNZD
|-5.1K
|AUDJPY
|1.4K
|CHFJPY
|-5.4K
|NZDJPY
|986
|GBPNZD
|13K
|EURJPY
|7.2K
|CADJPY
|3.7K
|NZDCHF
|-1.9K
|AUDCHF
|-463
|AUDUSD
|3.7K
|CADCHF
|-287
|USDCHF
|1.7K
|GBPUSD
|-8.6K
|NZDCAD
|1.6K
|GBPCAD
|-727
|USDJPY
|2.5K
|GBPCHF
|308
|EURCHF
|-4.6K
|XAGUSD
|196
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +96.67 USD
En kötü işlem: -116 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +799.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -499.41 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 8
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
XM.COM-MT5
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.75 × 4
|
Alpari-MT5
|0.77 × 22
|
ICTrading-MT5-4
|1.23 × 1248
|
ICMarkets-MT5-4
|1.25 × 4
|
EightcapGlobal-Live
|1.50 × 4
|
Exness-MT5Real3
|1.60 × 304
|
RannForex-Server
|1.62 × 58
|
MilliyFXGlobal-Server
|1.68 × 476
|
GoMarkets-Live
|1.78 × 315
|
ICMarketsSC-MT5
|1.86 × 12011
|
Tickmill-Live
|1.96 × 23
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.10 × 8099
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.15 × 137
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.27 × 15
|
TitanFX-MT5-01
|2.28 × 196
|
TickmillUK-Live
|2.74 × 53
|
Axiory-Live
|2.93 × 98
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.93 × 3675
|
Exness-MT5Real8
|3.12 × 76
|
FusionMarkets-Live
|3.13 × 836
|
Exness-MT5Real
|3.18 × 11
|
Exness-MT5Real7
|3.41 × 17
H4'ten haftalık zaman dilimlerinde dört stratejinin manuel ticareti.
1. Ortalama alma, martingale, ızgara, ölçekleme vb. kullanmıyorum.
2. Her ticarette SL ve TP belirlenir
3. İşlem başına risk %1'den %3'ye
4. Ticaret, tüm büyük çiftler (28 tane var), + ALTIN (XAUUSD) tarafından gerçekleştirilir.
Minimum depozito: 500$ (Önerilen depozito: 1000$)
Önerilen kaldıraç: 1:500
Bir sinyale nasıl abone olunur - https://www.mql5.com/en/articles/523
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 35 USD
57%
0
0
USD
USD
3.4K
USD
USD
183
5%
1 231
59%
73%
1.04
0.99
USD
USD
43%
1:500
Was expecting much better signal quality. A bit of a hit-and-miss approach
Anrdei is one of consistent mannual traders of MQL5. Best for long term targets, not for gamblers. good luck bro
march 2 2023 :
just subscribed to this signal 2 weeks ago, so far very discipline with the trades he took. always use SL and TP with a risk 1-2% most of the time. been looking for this kind of signal which is very rare in MQL5. eventho he had a good month last feb 23, what i like is he reminded me that not every month will be profitable, which is a sign of honest trader, he doesn't over promised, even warned me of the risk of negative month ahead. im up around 9% for the last 2 week, which is very good. hopefully we can make good profit in long run. just please stay discipline, stay with your trading plan as you've done so far Andrei. Thank you