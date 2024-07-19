信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Compass MT5
Andrei Lapshin

Compass MT5

Andrei Lapshin
3条评论
可靠性
205
0 / 0 USD
每月复制 35 USD per 
增长自 2022 42%
ICMarkets-MT5-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 261
盈利交易:
740 (58.68%)
亏损交易:
521 (41.32%)
最好交易:
96.67 USD
最差交易:
-116.00 USD
毛利:
26 686.66 USD (485 555 pips)
毛利亏损:
-25 794.53 USD (541 839 pips)
最大连续赢利:
22 (799.00 USD)
最大连续盈利:
799.00 USD (22)
夏普比率:
0.04
交易活动:
69.67%
最大入金加载:
8.18%
最近交易:
22 几分钟前
每周交易:
1
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.31
长期交易:
627 (49.72%)
短期交易:
634 (50.28%)
利润因子:
1.03
预期回报:
0.71 USD
平均利润:
36.06 USD
平均损失:
-49.51 USD
最大连续失误:
9 (-499.41 USD)
最大连续亏损:
-499.41 USD (9)
每月增长:
-0.28%
年度预测:
-3.40%
算法交易:
7%
结余跌幅:
绝对:
56.29 USD
最大值:
2 902.44 USD (49.05%)
相对跌幅:
结余:
49.05% (2 903.26 USD)
净值:
6.34% (196.39 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 120
EURAUD 93
AUDNZD 90
EURUSD 82
USDCAD 79
GBPJPY 74
EURGBP 67
GBPAUD 62
NZDUSD 43
EURCAD 39
XAUUSD 38
EURNZD 35
AUDJPY 31
NZDJPY 30
CHFJPY 30
AUDCHF 29
NZDCHF 28
AUDUSD 28
CADCHF 28
GBPNZD 28
EURJPY 27
CADJPY 27
USDCHF 26
GBPUSD 25
USDJPY 24
NZDCAD 23
GBPCAD 21
GBPCHF 19
EURCHF 13
XAGUSD 1
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 567
EURAUD 828
AUDNZD -562
EURUSD 153
USDCAD -155
GBPJPY 174
EURGBP 165
GBPAUD 76
NZDUSD 543
EURCAD 193
XAUUSD -48
EURNZD -63
AUDJPY 32
NZDJPY -139
CHFJPY -229
AUDCHF -110
NZDCHF -243
AUDUSD 279
CADCHF -300
GBPNZD 376
EURJPY 208
CADJPY -58
USDCHF 38
GBPUSD -562
USDJPY 76
NZDCAD -16
GBPCAD -20
GBPCHF 145
EURCHF -457
XAGUSD 37
BTCUSD -36
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 8.5K
EURAUD 27K
AUDNZD -2.7K
EURUSD 2.3K
USDCAD 916
GBPJPY 12K
EURGBP 118
GBPAUD 4.2K
NZDUSD 4.3K
EURCAD 5.6K
XAUUSD -3.8K
EURNZD -5K
AUDJPY 1.4K
NZDJPY 815
CHFJPY -5.4K
AUDCHF -811
NZDCHF -2K
AUDUSD 3.5K
CADCHF -277
GBPNZD 13K
EURJPY 7.2K
CADJPY 3.7K
USDCHF 1.6K
GBPUSD -8.4K
USDJPY -170
NZDCAD 1.4K
GBPCAD -727
GBPCHF 308
EURCHF -4.9K
XAGUSD 196
BTCUSD -120K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +96.67 USD
最差交易: -116 USD
最大连续赢利: 22
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +799.00 USD
最大连续亏损: -499.41 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarkets-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-MT5
0.00 × 8
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
XM.COM-MT5
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.75 × 4
Alpari-MT5
0.77 × 22
ICTrading-MT5-4
1.22 × 1261
ICMarkets-MT5-4
1.25 × 4
EightcapGlobal-Live
1.50 × 4
Exness-MT5Real3
1.60 × 304
RannForex-Server
1.62 × 58
MilliyFXGlobal-Server
1.68 × 476
GoMarkets-Live
1.78 × 315
ICMarketsSC-MT5
1.86 × 12025
Tickmill-Live
1.96 × 23
ICMarketsSC-MT5-2
2.10 × 8105
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.27 × 15
TitanFX-MT5-01
2.28 × 196
RazeGlobalMarkets-Server
2.36 × 227
TickmillUK-Live
2.74 × 53
ICMarketsSC-MT5-4
2.93 × 3679
Axiory-Live
2.93 × 98
Exness-MT5Real8
3.12 × 76
FusionMarkets-Live
3.13 × 836
Exness-MT5Real
3.18 × 11
Exness-MT5Real7
3.41 × 17
42 更多...
在從 H4 到每週的時間範圍內手動交易四種策略。

1. 我不使用平均、鞅、網格、剝頭皮等。

2. 每筆交易都設置止損和止盈

3. 每筆交易的風險從 1% 到 3%

4. 交易由所有主要貨幣對（共有 28 個）進行，包括黃金（XAUUSD）


最低存款：500 美元（推薦存款：1000 美元）

推薦槓桿：1:500



平均等级:
Gerard Geilen
359
Gerard Geilen 2024.07.19 09:21 
 

Was expecting much better signal quality. A bit of a hit-and-miss approach

ALEKSEI VIESTAVNOI
1791
ALEKSEI VIESTAVNOI 2023.05.09 10:14   

Anrdei is one of consistent mannual traders of MQL5. Best for long term targets, not for gamblers. good luck bro

Thie Helmi
987
Thie Helmi 2023.03.02 17:15 
 

march 2 2023 :

just subscribed to this signal 2 weeks ago, so far very discipline with the trades he took. always use SL and TP with a risk 1-2% most of the time. been looking for this kind of signal which is very rare in MQL5. eventho he had a good month last feb 23, what i like is he reminded me that not every month will be profitable, which is a sign of honest trader, he doesn't over promised, even warned me of the risk of negative month ahead. im up around 9% for the last 2 week, which is very good. hopefully we can make good profit in long run. just please stay discipline, stay with your trading plan as you've done so far Andrei. Thank you

2026.01.02 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 10:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.09 09:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 13:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.13 07:24
No swaps are charged on the signal account
2025.10.01 17:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 17:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.19 12:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.17 20:21
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
