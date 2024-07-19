- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 261
盈利交易:
740 (58.68%)
亏损交易:
521 (41.32%)
最好交易:
96.67 USD
最差交易:
-116.00 USD
毛利:
26 686.66 USD (485 555 pips)
毛利亏损:
-25 794.53 USD (541 839 pips)
最大连续赢利:
22 (799.00 USD)
最大连续盈利:
799.00 USD (22)
夏普比率:
0.04
交易活动:
69.67%
最大入金加载:
8.18%
最近交易:
22 几分钟前
每周交易:
1
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.31
长期交易:
627 (49.72%)
短期交易:
634 (50.28%)
利润因子:
1.03
预期回报:
0.71 USD
平均利润:
36.06 USD
平均损失:
-49.51 USD
最大连续失误:
9 (-499.41 USD)
最大连续亏损:
-499.41 USD (9)
每月增长:
-0.28%
年度预测:
-3.40%
算法交易:
7%
结余跌幅:
绝对:
56.29 USD
最大值:
2 902.44 USD (49.05%)
相对跌幅:
结余:
49.05% (2 903.26 USD)
净值:
6.34% (196.39 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|120
|EURAUD
|93
|AUDNZD
|90
|EURUSD
|82
|USDCAD
|79
|GBPJPY
|74
|EURGBP
|67
|GBPAUD
|62
|NZDUSD
|43
|EURCAD
|39
|XAUUSD
|38
|EURNZD
|35
|AUDJPY
|31
|NZDJPY
|30
|CHFJPY
|30
|AUDCHF
|29
|NZDCHF
|28
|AUDUSD
|28
|CADCHF
|28
|GBPNZD
|28
|EURJPY
|27
|CADJPY
|27
|USDCHF
|26
|GBPUSD
|25
|USDJPY
|24
|NZDCAD
|23
|GBPCAD
|21
|GBPCHF
|19
|EURCHF
|13
|XAGUSD
|1
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|567
|EURAUD
|828
|AUDNZD
|-562
|EURUSD
|153
|USDCAD
|-155
|GBPJPY
|174
|EURGBP
|165
|GBPAUD
|76
|NZDUSD
|543
|EURCAD
|193
|XAUUSD
|-48
|EURNZD
|-63
|AUDJPY
|32
|NZDJPY
|-139
|CHFJPY
|-229
|AUDCHF
|-110
|NZDCHF
|-243
|AUDUSD
|279
|CADCHF
|-300
|GBPNZD
|376
|EURJPY
|208
|CADJPY
|-58
|USDCHF
|38
|GBPUSD
|-562
|USDJPY
|76
|NZDCAD
|-16
|GBPCAD
|-20
|GBPCHF
|145
|EURCHF
|-457
|XAGUSD
|37
|BTCUSD
|-36
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|8.5K
|EURAUD
|27K
|AUDNZD
|-2.7K
|EURUSD
|2.3K
|USDCAD
|916
|GBPJPY
|12K
|EURGBP
|118
|GBPAUD
|4.2K
|NZDUSD
|4.3K
|EURCAD
|5.6K
|XAUUSD
|-3.8K
|EURNZD
|-5K
|AUDJPY
|1.4K
|NZDJPY
|815
|CHFJPY
|-5.4K
|AUDCHF
|-811
|NZDCHF
|-2K
|AUDUSD
|3.5K
|CADCHF
|-277
|GBPNZD
|13K
|EURJPY
|7.2K
|CADJPY
|3.7K
|USDCHF
|1.6K
|GBPUSD
|-8.4K
|USDJPY
|-170
|NZDCAD
|1.4K
|GBPCAD
|-727
|GBPCHF
|308
|EURCHF
|-4.9K
|XAGUSD
|196
|BTCUSD
|-120K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +96.67 USD
最差交易: -116 USD
最大连续赢利: 22
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +799.00 USD
最大连续亏损: -499.41 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarkets-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 8
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
XM.COM-MT5
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.75 × 4
|
Alpari-MT5
|0.77 × 22
|
ICTrading-MT5-4
|1.22 × 1261
|
ICMarkets-MT5-4
|1.25 × 4
|
EightcapGlobal-Live
|1.50 × 4
|
Exness-MT5Real3
|1.60 × 304
|
RannForex-Server
|1.62 × 58
|
MilliyFXGlobal-Server
|1.68 × 476
|
GoMarkets-Live
|1.78 × 315
|
ICMarketsSC-MT5
|1.86 × 12025
|
Tickmill-Live
|1.96 × 23
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.10 × 8105
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.27 × 15
|
TitanFX-MT5-01
|2.28 × 196
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.36 × 227
|
TickmillUK-Live
|2.74 × 53
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.93 × 3679
|
Axiory-Live
|2.93 × 98
|
Exness-MT5Real8
|3.12 × 76
|
FusionMarkets-Live
|3.13 × 836
|
Exness-MT5Real
|3.18 × 11
|
Exness-MT5Real7
|3.41 × 17
在從 H4 到每週的時間範圍內手動交易四種策略。
1. 我不使用平均、鞅、網格、剝頭皮等。
2. 每筆交易都設置止損和止盈
3. 每筆交易的風險從 1% 到 3%
4. 交易由所有主要貨幣對（共有 28 個）進行，包括黃金（XAUUSD）
最低存款：500 美元（推薦存款：1000 美元）
推薦槓桿：1:500
如何訂閱信號 - https://www.mql5.com/en/articles/523
Was expecting much better signal quality. A bit of a hit-and-miss approach
Anrdei is one of consistent mannual traders of MQL5. Best for long term targets, not for gamblers. good luck bro
march 2 2023 :
just subscribed to this signal 2 weeks ago, so far very discipline with the trades he took. always use SL and TP with a risk 1-2% most of the time. been looking for this kind of signal which is very rare in MQL5. eventho he had a good month last feb 23, what i like is he reminded me that not every month will be profitable, which is a sign of honest trader, he doesn't over promised, even warned me of the risk of negative month ahead. im up around 9% for the last 2 week, which is very good. hopefully we can make good profit in long run. just please stay discipline, stay with your trading plan as you've done so far Andrei. Thank you