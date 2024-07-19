シグナルセクション
Andrei Lapshin

Compass MT5

Andrei Lapshin
レビュー3件
信頼性
205週間
0 / 0 USD
月額  35  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2022 42%
ICMarkets-MT5-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 261
利益トレード:
740 (58.68%)
損失トレード:
521 (41.32%)
ベストトレード:
96.67 USD
最悪のトレード:
-116.00 USD
総利益:
26 686.66 USD (485 555 pips)
総損失:
-25 794.53 USD (541 839 pips)
最大連続の勝ち:
22 (799.00 USD)
最大連続利益:
799.00 USD (22)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
69.67%
最大入金額:
8.18%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
0.31
長いトレード:
627 (49.72%)
短いトレード:
634 (50.28%)
プロフィットファクター:
1.03
期待されたペイオフ:
0.71 USD
平均利益:
36.06 USD
平均損失:
-49.51 USD
最大連続の負け:
9 (-499.41 USD)
最大連続損失:
-499.41 USD (9)
月間成長:
-0.28%
年間予想:
-3.40%
アルゴリズム取引:
7%
残高によるドローダウン:
絶対:
56.29 USD
最大の:
2 902.44 USD (49.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
49.05% (2 903.26 USD)
エクイティによる:
6.34% (196.39 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 120
EURAUD 93
AUDNZD 90
EURUSD 82
USDCAD 79
GBPJPY 74
EURGBP 67
GBPAUD 62
NZDUSD 43
EURCAD 39
XAUUSD 38
EURNZD 35
AUDJPY 31
NZDJPY 30
CHFJPY 30
AUDCHF 29
NZDCHF 28
AUDUSD 28
CADCHF 28
GBPNZD 28
EURJPY 27
CADJPY 27
USDCHF 26
GBPUSD 25
USDJPY 24
NZDCAD 23
GBPCAD 21
GBPCHF 19
EURCHF 13
XAGUSD 1
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 567
EURAUD 828
AUDNZD -562
EURUSD 153
USDCAD -155
GBPJPY 174
EURGBP 165
GBPAUD 76
NZDUSD 543
EURCAD 193
XAUUSD -48
EURNZD -63
AUDJPY 32
NZDJPY -139
CHFJPY -229
AUDCHF -110
NZDCHF -243
AUDUSD 279
CADCHF -300
GBPNZD 376
EURJPY 208
CADJPY -58
USDCHF 38
GBPUSD -562
USDJPY 76
NZDCAD -16
GBPCAD -20
GBPCHF 145
EURCHF -457
XAGUSD 37
BTCUSD -36
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 8.5K
EURAUD 27K
AUDNZD -2.7K
EURUSD 2.3K
USDCAD 916
GBPJPY 12K
EURGBP 118
GBPAUD 4.2K
NZDUSD 4.3K
EURCAD 5.6K
XAUUSD -3.8K
EURNZD -5K
AUDJPY 1.4K
NZDJPY 815
CHFJPY -5.4K
AUDCHF -811
NZDCHF -2K
AUDUSD 3.5K
CADCHF -277
GBPNZD 13K
EURJPY 7.2K
CADJPY 3.7K
USDCHF 1.6K
GBPUSD -8.4K
USDJPY -170
NZDCAD 1.4K
GBPCAD -727
GBPCHF 308
EURCHF -4.9K
XAGUSD 196
BTCUSD -120K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +96.67 USD
最悪のトレード: -116 USD
最大連続の勝ち: 22
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +799.00 USD
最大連続損失: -499.41 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarkets-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-MT5
0.00 × 8
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
XM.COM-MT5
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.75 × 4
Alpari-MT5
0.77 × 22
ICTrading-MT5-4
1.22 × 1261
ICMarkets-MT5-4
1.25 × 4
EightcapGlobal-Live
1.50 × 4
Exness-MT5Real3
1.60 × 304
RannForex-Server
1.62 × 58
MilliyFXGlobal-Server
1.68 × 476
GoMarkets-Live
1.78 × 315
ICMarketsSC-MT5
1.86 × 12025
Tickmill-Live
1.96 × 23
ICMarketsSC-MT5-2
2.10 × 8105
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.27 × 15
TitanFX-MT5-01
2.28 × 196
RazeGlobalMarkets-Server
2.36 × 227
TickmillUK-Live
2.74 × 53
ICMarketsSC-MT5-4
2.93 × 3679
Axiory-Live
2.93 × 98
Exness-MT5Real8
3.12 × 76
FusionMarkets-Live
3.13 × 836
Exness-MT5Real
3.18 × 11
Exness-MT5Real7
3.41 × 17
42 より多く...
H4 から週次までの時間枠での 4 つの戦略の手動取引。

1. アベレージング、マーチンゲール、グリッド、スキャルピングなどは使用しません。

2. トレードごとにSLとTPが設定されている

3. 取引ごとのリスクが 1% から 3% に

4.取引はすべての主要なペアで行われます（28あります）、+ GOLD（XAUUSD）


最低保証金：500 $（推奨保証金：1000 $）

推奨レバレッジ：1：500



シグナルをサブスクライブする方法-https://www.mql5.com/en/articles/523
平均の評価:
Gerard Geilen
359
Gerard Geilen 2024.07.19 09:21 
 

Was expecting much better signal quality. A bit of a hit-and-miss approach

ALEKSEI VIESTAVNOI
1791
ALEKSEI VIESTAVNOI 2023.05.09 10:14   

Anrdei is one of consistent mannual traders of MQL5. Best for long term targets, not for gamblers. good luck bro

Thie Helmi
987
Thie Helmi 2023.03.02 17:15 
 

march 2 2023 :

just subscribed to this signal 2 weeks ago, so far very discipline with the trades he took. always use SL and TP with a risk 1-2% most of the time. been looking for this kind of signal which is very rare in MQL5. eventho he had a good month last feb 23, what i like is he reminded me that not every month will be profitable, which is a sign of honest trader, he doesn't over promised, even warned me of the risk of negative month ahead. im up around 9% for the last 2 week, which is very good. hopefully we can make good profit in long run. just please stay discipline, stay with your trading plan as you've done so far Andrei. Thank you

2026.01.02 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 10:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.09 09:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 13:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.13 07:24
No swaps are charged on the signal account
2025.10.01 17:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 17:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.19 12:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.17 20:21
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
