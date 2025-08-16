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VNSE: Natixis Vaughan Nelson Select ETF
Курс VNSE за сегодня изменился на 0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.18, а максимальная — 41.18.
Следите за динамикой Natixis Vaughan Nelson Select ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VNSE сегодня?
Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) сегодня оценивается на уровне 41.18. Инструмент торгуется в пределах 41.18 - 41.18, вчерашнее закрытие составило 41.04, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VNSE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Natixis Vaughan Nelson Select ETF?
Natixis Vaughan Nelson Select ETF в настоящее время оценивается в 41.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.90% и USD. Отслеживайте движения VNSE на графике в реальном времени.
Как купить акции VNSE?
Вы можете купить акции Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) по текущей цене 41.18. Ордера обычно размещаются около 41.18 или 41.48, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VNSE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VNSE?
Инвестирование в Natixis Vaughan Nelson Select ETF предполагает учет годового диапазона 35.51 - 41.83 и текущей цены 41.18. Многие сравнивают 0.41% и 5.54% перед размещением ордеров на 41.18 или 41.48. Изучайте ежедневные изменения цены VNSE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Natixis Vaughan Nelson Select ETF?
Самая высокая цена Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) за последний год составила 41.83. Акции заметно колебались в пределах 35.51 - 41.83, сравнение с 41.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Natixis Vaughan Nelson Select ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Natixis Vaughan Nelson Select ETF?
Самая низкая цена Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) за год составила 35.51. Сравнение с текущими 41.18 и 35.51 - 41.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VNSE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VNSE?
В прошлом Natixis Vaughan Nelson Select ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.04 и 14.90% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 41.04
- Open
- 41.18
- Bid
- 41.18
- Ask
- 41.48
- Low
- 41.18
- High
- 41.18
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.34%
- Месячное изменение
- 0.41%
- 6-месячное изменение
- 5.54%
- Годовое изменение
- 14.90%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%