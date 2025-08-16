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VNSE: Natixis Vaughan Nelson Select ETF

41.18 USD 0.14 (0.34%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VNSE за сегодня изменился на 0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.18, а максимальная — 41.18.

Следите за динамикой Natixis Vaughan Nelson Select ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VNSE сегодня?

Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) сегодня оценивается на уровне 41.18. Инструмент торгуется в пределах 41.18 - 41.18, вчерашнее закрытие составило 41.04, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VNSE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Natixis Vaughan Nelson Select ETF?

Natixis Vaughan Nelson Select ETF в настоящее время оценивается в 41.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.90% и USD. Отслеживайте движения VNSE на графике в реальном времени.

Как купить акции VNSE?

Вы можете купить акции Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) по текущей цене 41.18. Ордера обычно размещаются около 41.18 или 41.48, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VNSE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VNSE?

Инвестирование в Natixis Vaughan Nelson Select ETF предполагает учет годового диапазона 35.51 - 41.83 и текущей цены 41.18. Многие сравнивают 0.41% и 5.54% перед размещением ордеров на 41.18 или 41.48. Изучайте ежедневные изменения цены VNSE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Natixis Vaughan Nelson Select ETF?

Самая высокая цена Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) за последний год составила 41.83. Акции заметно колебались в пределах 35.51 - 41.83, сравнение с 41.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Natixis Vaughan Nelson Select ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Natixis Vaughan Nelson Select ETF?

Самая низкая цена Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) за год составила 35.51. Сравнение с текущими 41.18 и 35.51 - 41.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VNSE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VNSE?

В прошлом Natixis Vaughan Nelson Select ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.04 и 14.90% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
41.18 41.18
Годовой диапазон
35.51 41.83
Предыдущее закрытие
41.04
Open
41.18
Bid
41.18
Ask
41.48
Low
41.18
High
41.18
Объем
1
Дневное изменение
0.34%
Месячное изменение
0.41%
6-месячное изменение
5.54%
Годовое изменение
14.90%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%