VNSE: Natixis Vaughan Nelson Select ETF
今日VNSE汇率已更改0.34%。当日，交易品种以低点41.18和高点41.18进行交易。
关注Natixis Vaughan Nelson Select ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
VNSE股票今天的价格是多少？
Natixis Vaughan Nelson Select ETF股票今天的定价为41.18。它在41.18 - 41.18范围内交易，昨天的收盘价为41.04，交易量达到1。VNSE的实时价格图表显示了这些更新。
Natixis Vaughan Nelson Select ETF股票是否支付股息？
Natixis Vaughan Nelson Select ETF目前的价值为41.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.90%和USD。实时查看图表以跟踪VNSE走势。
如何购买VNSE股票？
您可以以41.18的当前价格购买Natixis Vaughan Nelson Select ETF股票。订单通常设置在41.18或41.48附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注VNSE的实时图表更新。
如何投资VNSE股票？
投资Natixis Vaughan Nelson Select ETF需要考虑年度范围35.51 - 41.83和当前价格41.18。许多人在以41.18或41.48下订单之前，会比较0.41%和。实时查看VNSE价格图表，了解每日变化。
Natixis Vaughan Nelson Select ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Natixis Vaughan Nelson Select ETF的最高价格是41.83。在35.51 - 41.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Natixis Vaughan Nelson Select ETF的绩效。
Natixis Vaughan Nelson Select ETF股票的最低价格是多少？
Natixis Vaughan Nelson Select ETF（VNSE）的最低价格为35.51。将其与当前的41.18和35.51 - 41.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VNSE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VNSE股票是什么时候拆分的？
Natixis Vaughan Nelson Select ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.04和14.90%中可见。
- 前一天收盘价
- 41.04
- 开盘价
- 41.18
- 卖价
- 41.18
- 买价
- 41.48
- 最低价
- 41.18
- 最高价
- 41.18
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.34%
- 月变化
- 0.41%
- 6个月变化
- 5.54%
- 年变化
- 14.90%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%