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VNSE: Natixis Vaughan Nelson Select ETF

41.18 USD 0.14 (0.34%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VNSE汇率已更改0.34%。当日，交易品种以低点41.18和高点41.18进行交易。

关注Natixis Vaughan Nelson Select ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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VNSE新闻

常见问题解答

VNSE股票今天的价格是多少？

Natixis Vaughan Nelson Select ETF股票今天的定价为41.18。它在41.18 - 41.18范围内交易，昨天的收盘价为41.04，交易量达到1。VNSE的实时价格图表显示了这些更新。

Natixis Vaughan Nelson Select ETF股票是否支付股息？

Natixis Vaughan Nelson Select ETF目前的价值为41.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.90%和USD。实时查看图表以跟踪VNSE走势。

如何购买VNSE股票？

您可以以41.18的当前价格购买Natixis Vaughan Nelson Select ETF股票。订单通常设置在41.18或41.48附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注VNSE的实时图表更新。

如何投资VNSE股票？

投资Natixis Vaughan Nelson Select ETF需要考虑年度范围35.51 - 41.83和当前价格41.18。许多人在以41.18或41.48下订单之前，会比较0.41%和。实时查看VNSE价格图表，了解每日变化。

Natixis Vaughan Nelson Select ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Natixis Vaughan Nelson Select ETF的最高价格是41.83。在35.51 - 41.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Natixis Vaughan Nelson Select ETF的绩效。

Natixis Vaughan Nelson Select ETF股票的最低价格是多少？

Natixis Vaughan Nelson Select ETF（VNSE）的最低价格为35.51。将其与当前的41.18和35.51 - 41.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VNSE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VNSE股票是什么时候拆分的？

Natixis Vaughan Nelson Select ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.04和14.90%中可见。

日范围
41.18 41.18
年范围
35.51 41.83
前一天收盘价
41.04
开盘价
41.18
卖价
41.18
买价
41.48
最低价
41.18
最高价
41.18
交易量
1
日变化
0.34%
月变化
0.41%
6个月变化
5.54%
年变化
14.90%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%