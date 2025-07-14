Валюты / VEA
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
VEA: Vanguard FTSE Developed Markets ETF
59.72 USD 0.06 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VEA за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.62, а максимальная — 59.76.
Следите за динамикой Vanguard FTSE Developed Markets ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости VEA
- Рынок акций Австралии закрылся ростом, S&P/ASX 200 прибавил 0,43%
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.43%
- Is This Year’s Leadership In Foreign Stocks Fading?
- Major Asset Classes Posting Across-The-Board Gains In 2025
- Weekly Market Pulse: The Slowdown Continues
- IMTM: International Equities With Momentum (NYSEARCA:IMTM)
- AVDE: Active Alpha In Developed Markets (NYSEARCA:AVDE)
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- VEA: Investing In Developed Markets Ex-U.S. (NYSEARCA:VEA)
- Anything But The Doldrums
- IOO Can Provide Diversification, But Not Ideal For International Exposure (NYSEARCA:IOO)
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.08%
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Japan Trade Deal Boosts Return Premium For Foreign Stocks
- Alpha Sources Global Debt Chartbook Q4 2024 - How Long Is A Piece Of String?
- International And EMs Starting To Percolate: 10- And 15-Year Annual Returns Still Modest
- Holding Steady Amid Whipsawing Markets
- Asset Allocation Insights - Quarterly Report: June 2025
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- The Everything Rally In 2025 Rolls On
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Will Tariffs Derail The Bull Run In Global Equities Ex-U.S.?
Дневной диапазон
59.62 59.76
Годовой диапазон
45.14 60.51
- Предыдущее закрытие
- 59.66
- Open
- 59.72
- Bid
- 59.72
- Ask
- 60.02
- Low
- 59.62
- High
- 59.76
- Объем
- 2.041 K
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- 3.29%
- 6-месячное изменение
- 17.26%
- Годовое изменение
- 13.08%
22 сентября, понедельник
13:45
USD