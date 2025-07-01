KurseKategorien
VEA: Vanguard FTSE Developed Markets ETF

59.72 USD 0.06 (0.10%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VEA hat sich für heute um 0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 59.62 bis zu einem Hoch von 59.76 gehandelt.

Verfolgen Sie die Vanguard FTSE Developed Markets ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
59.62 59.76
Jahresspanne
45.14 60.51
Vorheriger Schlusskurs
59.66
Eröffnung
59.72
Bid
59.72
Ask
60.02
Tief
59.62
Hoch
59.76
Volumen
2.041 K
Tagesänderung
0.10%
Monatsänderung
3.29%
6-Monatsänderung
17.26%
Jahresänderung
13.08%
22 September, Montag
13:45
USD
FOMC Mitglied Williams spricht
Akt
Erw
Vorh