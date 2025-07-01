Währungen / VEA
VEA: Vanguard FTSE Developed Markets ETF
59.72 USD 0.06 (0.10%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VEA hat sich für heute um 0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 59.62 bis zu einem Hoch von 59.76 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vanguard FTSE Developed Markets ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
59.62 59.76
Jahresspanne
45.14 60.51
- Vorheriger Schlusskurs
- 59.66
- Eröffnung
- 59.72
- Bid
- 59.72
- Ask
- 60.02
- Tief
- 59.62
- Hoch
- 59.76
- Volumen
- 2.041 K
- Tagesänderung
- 0.10%
- Monatsänderung
- 3.29%
- 6-Monatsänderung
- 17.26%
- Jahresänderung
- 13.08%