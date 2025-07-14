货币 / VEA
VEA: Vanguard FTSE Developed Markets ETF
59.72 USD 0.06 (0.10%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VEA汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点59.62和高点59.76进行交易。
关注Vanguard FTSE Developed Markets ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
日范围
59.62 59.76
年范围
45.14 60.51
- 前一天收盘价
- 59.66
- 开盘价
- 59.72
- 卖价
- 59.72
- 买价
- 60.02
- 最低价
- 59.62
- 最高价
- 59.76
- 交易量
- 2.041 K
- 日变化
- 0.10%
- 月变化
- 3.29%
- 6个月变化
- 17.26%
- 年变化
- 13.08%