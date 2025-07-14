报价部分
VEA: Vanguard FTSE Developed Markets ETF

59.72 USD 0.06 (0.10%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日VEA汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点59.62和高点59.76进行交易。

关注Vanguard FTSE Developed Markets ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

日范围
59.62 59.76
年范围
45.14 60.51
前一天收盘价
59.66
开盘价
59.72
卖价
59.72
买价
60.02
最低价
59.62
最高价
59.76
交易量
2.041 K
日变化
0.10%
月变化
3.29%
6个月变化
17.26%
年变化
13.08%
22 九月, 星期一
13:45
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值