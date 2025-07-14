FiyatlarBölümler
VEA: Vanguard FTSE Developed Markets ETF

59.96 USD 0.30 (0.50%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VEA fiyatı bugün 0.50% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 59.62 ve Yüksek fiyatı olarak 60.00 aralığında işlem gördü.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
59.62 60.00
Yıllık aralık
45.14 60.51
Önceki kapanış
59.66
Açılış
59.72
Satış
59.96
Alış
60.26
Düşük
59.62
Yüksek
60.00
Hacim
6.977 K
Günlük değişim
0.50%
Aylık değişim
3.70%
6 aylık değişim
17.73%
Yıllık değişim
13.54%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
Cari Hesap
Açıklanan
Beklenti
$​-406.051 B
Önceki
$​-450.170 B
13:00
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
4.04 M
Önceki
4.01 M
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-2.0%
Önceki
2.0%
16:35
USD
Fed Başkanı Powell Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
2 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.641%