Devises / VEA
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
VEA: Vanguard FTSE Developed Markets ETF
59.72 USD 0.06 (0.10%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VEA a changé de 0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 59.62 et à un maximum de 59.76.
Suivez la dynamique Vanguard FTSE Developed Markets ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VEA Nouvelles
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.43%
- Is This Year’s Leadership In Foreign Stocks Fading?
- Major Asset Classes Posting Across-The-Board Gains In 2025
- Weekly Market Pulse: The Slowdown Continues
- IMTM: International Equities With Momentum (NYSEARCA:IMTM)
- AVDE: Active Alpha In Developed Markets (NYSEARCA:AVDE)
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- VEA: Investing In Developed Markets Ex-U.S. (NYSEARCA:VEA)
- Anything But The Doldrums
- IOO Can Provide Diversification, But Not Ideal For International Exposure (NYSEARCA:IOO)
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.08%
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Japan Trade Deal Boosts Return Premium For Foreign Stocks
- Alpha Sources Global Debt Chartbook Q4 2024 - How Long Is A Piece Of String?
- International And EMs Starting To Percolate: 10- And 15-Year Annual Returns Still Modest
- Holding Steady Amid Whipsawing Markets
- Asset Allocation Insights - Quarterly Report: June 2025
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- The Everything Rally In 2025 Rolls On
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Will Tariffs Derail The Bull Run In Global Equities Ex-U.S.?
- Markets Toast A Half Point Gain On Trade Chill
Range quotidien
59.62 59.76
Range Annuel
45.14 60.51
- Clôture Précédente
- 59.66
- Ouverture
- 59.72
- Bid
- 59.72
- Ask
- 60.02
- Plus Bas
- 59.62
- Plus Haut
- 59.76
- Volume
- 2.041 K
- Changement quotidien
- 0.10%
- Changement Mensuel
- 3.29%
- Changement à 6 Mois
- 17.26%
- Changement Annuel
- 13.08%