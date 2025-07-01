CotationsSections
VEA: Vanguard FTSE Developed Markets ETF

59.72 USD 0.06 (0.10%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de VEA a changé de 0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 59.62 et à un maximum de 59.76.

Suivez la dynamique Vanguard FTSE Developed Markets ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
59.62 59.76
Range Annuel
45.14 60.51
Clôture Précédente
59.66
Ouverture
59.72
Bid
59.72
Ask
60.02
Plus Bas
59.62
Plus Haut
59.76
Volume
2.041 K
Changement quotidien
0.10%
Changement Mensuel
3.29%
Changement à 6 Mois
17.26%
Changement Annuel
13.08%
22 septembre, lundi
13:45
USD
Discours de Williams, Membre du FOMC
Act
Fcst
Prev