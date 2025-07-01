Valute / VEA
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
VEA: Vanguard FTSE Developed Markets ETF
59.72 USD 0.06 (0.10%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VEA ha avuto una variazione del 0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 59.62 e ad un massimo di 59.76.
Segui le dinamiche di Vanguard FTSE Developed Markets ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VEA News
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.43%
- Is This Year’s Leadership In Foreign Stocks Fading?
- Major Asset Classes Posting Across-The-Board Gains In 2025
- Weekly Market Pulse: The Slowdown Continues
- IMTM: International Equities With Momentum (NYSEARCA:IMTM)
- AVDE: Active Alpha In Developed Markets (NYSEARCA:AVDE)
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- VEA: Investing In Developed Markets Ex-U.S. (NYSEARCA:VEA)
- Anything But The Doldrums
- IOO Can Provide Diversification, But Not Ideal For International Exposure (NYSEARCA:IOO)
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.08%
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Japan Trade Deal Boosts Return Premium For Foreign Stocks
- Alpha Sources Global Debt Chartbook Q4 2024 - How Long Is A Piece Of String?
- International And EMs Starting To Percolate: 10- And 15-Year Annual Returns Still Modest
- Holding Steady Amid Whipsawing Markets
- Asset Allocation Insights - Quarterly Report: June 2025
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- The Everything Rally In 2025 Rolls On
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Will Tariffs Derail The Bull Run In Global Equities Ex-U.S.?
- Markets Toast A Half Point Gain On Trade Chill
Intervallo Giornaliero
59.62 59.76
Intervallo Annuale
45.14 60.51
- Chiusura Precedente
- 59.66
- Apertura
- 59.72
- Bid
- 59.72
- Ask
- 60.02
- Minimo
- 59.62
- Massimo
- 59.76
- Volume
- 2.041 K
- Variazione giornaliera
- 0.10%
- Variazione Mensile
- 3.29%
- Variazione Semestrale
- 17.26%
- Variazione Annuale
- 13.08%