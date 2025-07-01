QuotazioniSezioni
VEA: Vanguard FTSE Developed Markets ETF

59.72 USD 0.06 (0.10%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VEA ha avuto una variazione del 0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 59.62 e ad un massimo di 59.76.

Segui le dinamiche di Vanguard FTSE Developed Markets ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

VEA News

Intervallo Giornaliero
59.62 59.76
Intervallo Annuale
45.14 60.51
Chiusura Precedente
59.66
Apertura
59.72
Bid
59.72
Ask
60.02
Minimo
59.62
Massimo
59.76
Volume
2.041 K
Variazione giornaliera
0.10%
Variazione Mensile
3.29%
Variazione Semestrale
17.26%
Variazione Annuale
13.08%
