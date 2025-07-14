Divisas / VEA
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
VEA: Vanguard FTSE Developed Markets ETF
59.72 USD 0.06 (0.10%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VEA de hoy ha cambiado un 0.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 59.62, mientras que el máximo ha alcanzado 59.76.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Vanguard FTSE Developed Markets ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VEA News
- Las bolsas de valores de Australia cerraron con subidas; el S&P/ASX 200 ganó un 0.43%
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.43%
- Is This Year’s Leadership In Foreign Stocks Fading?
- Major Asset Classes Posting Across-The-Board Gains In 2025
- Weekly Market Pulse: The Slowdown Continues
- IMTM: International Equities With Momentum (NYSEARCA:IMTM)
- AVDE: Active Alpha In Developed Markets (NYSEARCA:AVDE)
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- VEA: Investing In Developed Markets Ex-U.S. (NYSEARCA:VEA)
- Anything But The Doldrums
- IOO Can Provide Diversification, But Not Ideal For International Exposure (NYSEARCA:IOO)
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.08%
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Japan Trade Deal Boosts Return Premium For Foreign Stocks
- Alpha Sources Global Debt Chartbook Q4 2024 - How Long Is A Piece Of String?
- International And EMs Starting To Percolate: 10- And 15-Year Annual Returns Still Modest
- Holding Steady Amid Whipsawing Markets
- Asset Allocation Insights - Quarterly Report: June 2025
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- The Everything Rally In 2025 Rolls On
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Will Tariffs Derail The Bull Run In Global Equities Ex-U.S.?
Rango diario
59.62 59.76
Rango anual
45.14 60.51
- Cierres anteriores
- 59.66
- Open
- 59.72
- Bid
- 59.72
- Ask
- 60.02
- Low
- 59.62
- High
- 59.76
- Volumen
- 2.041 K
- Cambio diario
- 0.10%
- Cambio mensual
- 3.29%
- Cambio a 6 meses
- 17.26%
- Cambio anual
- 13.08%