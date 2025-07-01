通貨 / VEA
VEA: Vanguard FTSE Developed Markets ETF
59.72 USD 0.06 (0.10%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VEAの今日の為替レートは、0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり59.62の安値と59.76の高値で取引されました。
Vanguard FTSE Developed Markets ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
59.62 59.76
1年のレンジ
45.14 60.51
- 以前の終値
- 59.66
- 始値
- 59.72
- 買値
- 59.72
- 買値
- 60.02
- 安値
- 59.62
- 高値
- 59.76
- 出来高
- 2.041 K
- 1日の変化
- 0.10%
- 1ヶ月の変化
- 3.29%
- 6ヶ月の変化
- 17.26%
- 1年の変化
- 13.08%