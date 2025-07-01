クォートセクション
通貨 / VEA
VEA: Vanguard FTSE Developed Markets ETF

59.72 USD 0.06 (0.10%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VEAの今日の為替レートは、0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり59.62の安値と59.76の高値で取引されました。

Vanguard FTSE Developed Markets ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
59.62 59.76
1年のレンジ
45.14 60.51
以前の終値
59.66
始値
59.72
買値
59.72
買値
60.02
安値
59.62
高値
59.76
出来高
2.041 K
1日の変化
0.10%
1ヶ月の変化
3.29%
6ヶ月の変化
17.26%
1年の変化
13.08%
