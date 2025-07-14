Moedas / VEA
VEA: Vanguard FTSE Developed Markets ETF
59.72 USD 0.06 (0.10%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VEA para hoje mudou para 0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 59.62 e o mais alto foi 59.76.
Veja a dinâmica do par de moedas Vanguard FTSE Developed Markets ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
59.62 59.76
Faixa anual
45.14 60.51
- Fechamento anterior
- 59.66
- Open
- 59.72
- Bid
- 59.72
- Ask
- 60.02
- Low
- 59.62
- High
- 59.76
- Volume
- 2.041 K
- Mudança diária
- 0.10%
- Mudança mensal
- 3.29%
- Mudança de 6 meses
- 17.26%
- Mudança anual
- 13.08%