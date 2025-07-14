CotaçõesSeções
Moedas / VEA
VEA: Vanguard FTSE Developed Markets ETF

59.72 USD 0.06 (0.10%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do VEA para hoje mudou para 0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 59.62 e o mais alto foi 59.76.

Veja a dinâmica do par de moedas Vanguard FTSE Developed Markets ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VEA Notícias

Faixa diária
59.62 59.76
Faixa anual
45.14 60.51
Fechamento anterior
59.66
Open
59.72
Bid
59.72
Ask
60.02
Low
59.62
High
59.76
Volume
2.041 K
Mudança diária
0.10%
Mudança mensal
3.29%
Mudança de 6 meses
17.26%
Mudança anual
13.08%
22 setembro, segunda-feira
13:45
USD
EUA - Discurso de Williams, Membro do FOMC
Atu.
Projeç.
Prév.