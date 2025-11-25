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SXQG: ETC 6 Meridian Quality Growth ETF

33.64 USD 0.21 (0.63%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SXQG за сегодня изменился на 0.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.64, а максимальная — 33.64.

Следите за динамикой ETC 6 Meridian Quality Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SXQG сегодня?

ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) сегодня оценивается на уровне 33.64. Инструмент торгуется в пределах 33.64 - 33.64, вчерашнее закрытие составило 33.43, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SXQG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ETC 6 Meridian Quality Growth ETF?

ETC 6 Meridian Quality Growth ETF в настоящее время оценивается в 33.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.72% и USD. Отслеживайте движения SXQG на графике в реальном времени.

Как купить акции SXQG?

Вы можете купить акции ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) по текущей цене 33.64. Ордера обычно размещаются около 33.64 или 33.94, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SXQG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SXQG?

Инвестирование в ETC 6 Meridian Quality Growth ETF предполагает учет годового диапазона 29.10 - 33.89 и текущей цены 33.64. Многие сравнивают 3.48% и 5.79% перед размещением ордеров на 33.64 или 33.94. Изучайте ежедневные изменения цены SXQG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ETC 6 Meridian Quality Growth ETF?

Самая высокая цена ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) за последний год составила 33.89. Акции заметно колебались в пределах 29.10 - 33.89, сравнение с 33.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ETC 6 Meridian Quality Growth ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ETC 6 Meridian Quality Growth ETF?

Самая низкая цена ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) за год составила 29.10. Сравнение с текущими 33.64 и 29.10 - 33.89 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SXQG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SXQG?

В прошлом ETC 6 Meridian Quality Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.43 и 2.72% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
33.64 33.64
Годовой диапазон
29.10 33.89
Предыдущее закрытие
33.43
Open
33.64
Bid
33.64
Ask
33.94
Low
33.64
High
33.64
Объем
1
Дневное изменение
0.63%
Месячное изменение
3.48%
6-месячное изменение
5.79%
Годовое изменение
2.72%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%