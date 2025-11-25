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SXQG: ETC 6 Meridian Quality Growth ETF
Курс SXQG за сегодня изменился на 0.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.64, а максимальная — 33.64.
Следите за динамикой ETC 6 Meridian Quality Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SXQG сегодня?
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) сегодня оценивается на уровне 33.64. Инструмент торгуется в пределах 33.64 - 33.64, вчерашнее закрытие составило 33.43, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SXQG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ETC 6 Meridian Quality Growth ETF?
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF в настоящее время оценивается в 33.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.72% и USD. Отслеживайте движения SXQG на графике в реальном времени.
Как купить акции SXQG?
Вы можете купить акции ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) по текущей цене 33.64. Ордера обычно размещаются около 33.64 или 33.94, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SXQG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SXQG?
Инвестирование в ETC 6 Meridian Quality Growth ETF предполагает учет годового диапазона 29.10 - 33.89 и текущей цены 33.64. Многие сравнивают 3.48% и 5.79% перед размещением ордеров на 33.64 или 33.94. Изучайте ежедневные изменения цены SXQG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ETC 6 Meridian Quality Growth ETF?
Самая высокая цена ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) за последний год составила 33.89. Акции заметно колебались в пределах 29.10 - 33.89, сравнение с 33.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ETC 6 Meridian Quality Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ETC 6 Meridian Quality Growth ETF?
Самая низкая цена ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) за год составила 29.10. Сравнение с текущими 33.64 и 29.10 - 33.89 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SXQG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SXQG?
В прошлом ETC 6 Meridian Quality Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.43 и 2.72% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 33.43
- Open
- 33.64
- Bid
- 33.64
- Ask
- 33.94
- Low
- 33.64
- High
- 33.64
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.63%
- Месячное изменение
- 3.48%
- 6-месячное изменение
- 5.79%
- Годовое изменение
- 2.72%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%