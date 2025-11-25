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SXQG: ETC 6 Meridian Quality Growth ETF

33.72 USD 0.08 (0.24%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SXQG汇率已更改0.24%。当日，交易品种以低点33.72和高点33.72进行交易。

关注ETC 6 Meridian Quality Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SXQG新闻

常见问题解答

SXQG股票今天的价格是多少？

ETC 6 Meridian Quality Growth ETF股票今天的定价为33.72。它在33.72 - 33.72范围内交易，昨天的收盘价为33.64，交易量达到1。SXQG的实时价格图表显示了这些更新。

ETC 6 Meridian Quality Growth ETF股票是否支付股息？

ETC 6 Meridian Quality Growth ETF目前的价值为33.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.96%和USD。实时查看图表以跟踪SXQG走势。

如何购买SXQG股票？

您可以以33.72的当前价格购买ETC 6 Meridian Quality Growth ETF股票。订单通常设置在33.72或34.02附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注SXQG的实时图表更新。

如何投资SXQG股票？

投资ETC 6 Meridian Quality Growth ETF需要考虑年度范围29.10 - 33.89和当前价格33.72。许多人在以33.72或34.02下订单之前，会比较3.72%和。实时查看SXQG价格图表，了解每日变化。

ETC 6 Meridian Quality Growth ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ETC 6 Meridian Quality Growth ETF的最高价格是33.89。在29.10 - 33.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ETC 6 Meridian Quality Growth ETF的绩效。

ETC 6 Meridian Quality Growth ETF股票的最低价格是多少？

ETC 6 Meridian Quality Growth ETF（SXQG）的最低价格为29.10。将其与当前的33.72和29.10 - 33.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SXQG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SXQG股票是什么时候拆分的？

ETC 6 Meridian Quality Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.64和2.96%中可见。

日范围
33.72 33.72
年范围
29.10 33.89
前一天收盘价
33.64
开盘价
33.72
卖价
33.72
买价
34.02
最低价
33.72
最高价
33.72
交易量
1
日变化
0.24%
月变化
3.72%
6个月变化
6.04%
年变化
2.96%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%