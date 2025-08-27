Валюты / STLA
STLA: Stellantis N.V
9.72 USD 0.08 (0.83%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс STLA за сегодня изменился на 0.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.59, а максимальная — 9.78.
Следите за динамикой Stellantis N.V. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости STLA
- Cantor Reaffirms $13 Target on Archer Aviation With New FAA Pilot Program Ahead - TipRanks.com
- Is ACHR Stock a Buy Now?
- What Might Stock Markets Do If The FOMC Cuts Rates By Only 25 Bps (NYSEARCA:DIA)
- Why Rivian Stock Dropped Today
- VWAGY's Big AI Bet: Automakers Race to Harness Artificial Intelligence
- Is Ford Losing the Reliability Race After Over 100 Recalls This Year?
- Ford Recalls 1.45 Million Vehicles Over Rearview Camera Flaw
- Ford Stock (F) Falls as Automaker Issues New Recall—almost 1.5M Vehicles Affected this Time - TipRanks.com
- Trump's Order Reduces Auto Tariffs On Japan After $550 Billion Deal - Ford Motor (NYSE:F), General Motors (NYSE:GM)
- EV Company News For The Month Of August 2025
- Stellantis to scrap target of 100% EVs by 2030, says Europe chief
- Bessent dismisses costs of tariffs, but says U.S. would have to give huge refunds if they’re overturned
- Jeep Grand Cherokee Recall Puts Stellantis (STLA) Investors on Alert - TipRanks.com
- Canada plans to delay EV sales mandate to support automakers- Bloomberg
- US-Japan On The Brink Of A Deal To Slash Tariffs On Japanese Automakers: Report - Ford Motor (NYSE:F), General Motors (NYSE:GM)
- Finally, a Little Good News for Stellantis Investors
- BMW Stock: Swing Trade Done - The Next Leg Needs Neue Klasse (OTCMKTS:BAMXF)
- Consumer Tech News (August 25–August 30): Nvidia Shines but Stocks Wobble on Hotter Core PCE; AI Bets Accelerate, EVs Face Headwinds Consumer Tech News (August 25–August 30): Nvidia Shines but Stocks Wobble on Hotter Core PCE; AI Bets Accelerate, EVs...
- Is Archer Aviation Stock A Sleeper Hit In The Flying Car Wars? (NYSE:ACHR)
- Ford's Recall Headache: Could This Stall Its Profitability Drive?
- TSLA: Tesla Stock Slips as European Sales Plunge 40%
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Consumer Stocks Delivering High-Dividend Yields - Bloomin Brands (NASDAQ:BLMN), Monro (NASDAQ:MNRO)
- What's Going On With Jeep Parent Stellantis Stock Wednesday? - Stellantis (NYSE:STLA)
- Auto Giants Face-Off: GM vs. STLA - Which Stock Wins Out?
Дневной диапазон
9.59 9.78
Годовой диапазон
8.39 14.28
- Предыдущее закрытие
- 9.64
- Open
- 9.67
- Bid
- 9.72
- Ask
- 10.02
- Low
- 9.59
- High
- 9.78
- Объем
- 11.647 K
- Дневное изменение
- 0.83%
- Месячное изменение
- 3.08%
- 6-месячное изменение
- -12.67%
- Годовое изменение
- -30.07%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.