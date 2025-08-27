货币 / STLA
STLA: Stellantis N.V
9.72 USD 0.00 (0.00%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日STLA汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点9.62和高点9.80进行交易。
关注Stellantis N.V动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
9.62 9.80
年范围
8.39 14.28
- 前一天收盘价
- 9.72
- 开盘价
- 9.63
- 卖价
- 9.72
- 买价
- 10.02
- 最低价
- 9.62
- 最高价
- 9.80
- 交易量
- 2.523 K
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 3.08%
- 6个月变化
- -12.67%
- 年变化
- -30.07%
