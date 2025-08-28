Währungen / STLA
STLA: Stellantis N.V
9.97 USD 0.30 (3.10%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von STLA hat sich für heute um 3.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.81 bis zu einem Hoch von 9.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die Stellantis N.V-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
9.81 9.99
Jahresspanne
8.39 14.28
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.67
- Eröffnung
- 9.87
- Bid
- 9.97
- Ask
- 10.27
- Tief
- 9.81
- Hoch
- 9.99
- Volumen
- 12.261 K
- Tagesänderung
- 3.10%
- Monatsänderung
- 5.73%
- 6-Monatsänderung
- -10.42%
- Jahresänderung
- -28.27%
