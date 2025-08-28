KurseKategorien
STLA: Stellantis N.V

9.97 USD 0.30 (3.10%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von STLA hat sich für heute um 3.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.81 bis zu einem Hoch von 9.99 gehandelt.

Verfolgen Sie die Stellantis N.V-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
9.81 9.99
Jahresspanne
8.39 14.28
Vorheriger Schlusskurs
9.67
Eröffnung
9.87
Bid
9.97
Ask
10.27
Tief
9.81
Hoch
9.99
Volumen
12.261 K
Tagesänderung
3.10%
Monatsänderung
5.73%
6-Monatsänderung
-10.42%
Jahresänderung
-28.27%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K