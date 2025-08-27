Moedas / STLA
STLA: Stellantis N.V
9.67 USD 0.05 (0.51%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do STLA para hoje mudou para -0.51%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.58 e o mais alto foi 10.03.
Veja a dinâmica do par de moedas Stellantis N.V. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
9.58 10.03
Faixa anual
8.39 14.28
- Fechamento anterior
- 9.72
- Open
- 9.63
- Bid
- 9.67
- Ask
- 9.97
- Low
- 9.58
- High
- 10.03
- Volume
- 14.327 K
- Mudança diária
- -0.51%
- Mudança mensal
- 2.55%
- Mudança de 6 meses
- -13.12%
- Mudança anual
- -30.43%
