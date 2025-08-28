Dövizler / STLA
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
STLA: Stellantis N.V
9.87 USD 0.10 (1.00%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
STLA fiyatı bugün -1.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.82 ve Yüksek fiyatı olarak 10.15 aralığında işlem gördü.
Stellantis N.V hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STLA haberleri
- What Prompted Tesla to Redesign Its Model Y Door Handle?
- Stellantis: Revision Of Electrification Strategy Will Be Long, Painful, And Risky
- Stellantis Recalls 164,000 Jeeps Over Door Trim Risk
- Cantor Reaffirms $13 Target on Archer Aviation With New FAA Pilot Program Ahead - TipRanks.com
- Is ACHR Stock a Buy Now?
- What Might Stock Markets Do If The FOMC Cuts Rates By Only 25 Bps (NYSEARCA:DIA)
- Why Rivian Stock Dropped Today
- VWAGY's Big AI Bet: Automakers Race to Harness Artificial Intelligence
- Is Ford Losing the Reliability Race After Over 100 Recalls This Year?
- Ford Recalls 1.45 Million Vehicles Over Rearview Camera Flaw
- Ford Stock (F) Falls as Automaker Issues New Recall—almost 1.5M Vehicles Affected this Time - TipRanks.com
- Trump's Order Reduces Auto Tariffs On Japan After $550 Billion Deal - Ford Motor (NYSE:F), General Motors (NYSE:GM)
- EV Company News For The Month Of August 2025
- Stellantis to scrap target of 100% EVs by 2030, says Europe chief
- Bessent dismisses costs of tariffs, but says U.S. would have to give huge refunds if they’re overturned
- Jeep Grand Cherokee Recall Puts Stellantis (STLA) Investors on Alert - TipRanks.com
- Canada plans to delay EV sales mandate to support automakers- Bloomberg
- US-Japan On The Brink Of A Deal To Slash Tariffs On Japanese Automakers: Report - Ford Motor (NYSE:F), General Motors (NYSE:GM)
- Finally, a Little Good News for Stellantis Investors
- BMW Stock: Swing Trade Done - The Next Leg Needs Neue Klasse (OTCMKTS:BAMXF)
- Consumer Tech News (August 25–August 30): Nvidia Shines but Stocks Wobble on Hotter Core PCE; AI Bets Accelerate, EVs Face Headwinds Consumer Tech News (August 25–August 30): Nvidia Shines but Stocks Wobble on Hotter Core PCE; AI Bets Accelerate, EVs...
- Is Archer Aviation Stock A Sleeper Hit In The Flying Car Wars? (NYSE:ACHR)
- Ford's Recall Headache: Could This Stall Its Profitability Drive?
- TSLA: Tesla Stock Slips as European Sales Plunge 40%
Günlük aralık
9.82 10.15
Yıllık aralık
8.39 14.28
- Önceki kapanış
- 9.97
- Açılış
- 10.10
- Satış
- 9.87
- Alış
- 10.17
- Düşük
- 9.82
- Yüksek
- 10.15
- Hacim
- 13.637 K
- Günlük değişim
- -1.00%
- Aylık değişim
- 4.67%
- 6 aylık değişim
- -11.32%
- Yıllık değişim
- -28.99%
21 Eylül, Pazar