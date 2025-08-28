通貨 / STLA
STLA: Stellantis N.V
9.97 USD 0.30 (3.10%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
STLAの今日の為替レートは、3.10%変化しました。日中、通貨は1あたり9.81の安値と9.99の高値で取引されました。
Stellantis N.Vダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
STLA News
- Stellantis: Revision Of Electrification Strategy Will Be Long, Painful, And Risky
- Stellantis Recalls 164,000 Jeeps Over Door Trim Risk
- Cantor Reaffirms $13 Target on Archer Aviation With New FAA Pilot Program Ahead - TipRanks.com
- Is ACHR Stock a Buy Now?
- What Might Stock Markets Do If The FOMC Cuts Rates By Only 25 Bps (NYSEARCA:DIA)
- Why Rivian Stock Dropped Today
- VWAGY's Big AI Bet: Automakers Race to Harness Artificial Intelligence
- Is Ford Losing the Reliability Race After Over 100 Recalls This Year?
- Ford Recalls 1.45 Million Vehicles Over Rearview Camera Flaw
- Ford Stock (F) Falls as Automaker Issues New Recall—almost 1.5M Vehicles Affected this Time - TipRanks.com
- Trump's Order Reduces Auto Tariffs On Japan After $550 Billion Deal - Ford Motor (NYSE:F), General Motors (NYSE:GM)
- EV Company News For The Month Of August 2025
- Stellantis to scrap target of 100% EVs by 2030, says Europe chief
- Bessent dismisses costs of tariffs, but says U.S. would have to give huge refunds if they’re overturned
- Jeep Grand Cherokee Recall Puts Stellantis (STLA) Investors on Alert - TipRanks.com
- Canada plans to delay EV sales mandate to support automakers- Bloomberg
- US-Japan On The Brink Of A Deal To Slash Tariffs On Japanese Automakers: Report - Ford Motor (NYSE:F), General Motors (NYSE:GM)
- Finally, a Little Good News for Stellantis Investors
- BMW Stock: Swing Trade Done - The Next Leg Needs Neue Klasse (OTCMKTS:BAMXF)
- Consumer Tech News (August 25–August 30): Nvidia Shines but Stocks Wobble on Hotter Core PCE; AI Bets Accelerate, EVs Face Headwinds Consumer Tech News (August 25–August 30): Nvidia Shines but Stocks Wobble on Hotter Core PCE; AI Bets Accelerate, EVs...
- Is Archer Aviation Stock A Sleeper Hit In The Flying Car Wars? (NYSE:ACHR)
- Ford's Recall Headache: Could This Stall Its Profitability Drive?
- TSLA: Tesla Stock Slips as European Sales Plunge 40%
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Consumer Stocks Delivering High-Dividend Yields - Bloomin Brands (NASDAQ:BLMN), Monro (NASDAQ:MNRO)
1日のレンジ
9.81 9.99
1年のレンジ
8.39 14.28
- 以前の終値
- 9.67
- 始値
- 9.87
- 買値
- 9.97
- 買値
- 10.27
- 安値
- 9.81
- 高値
- 9.99
- 出来高
- 12.261 K
- 1日の変化
- 3.10%
- 1ヶ月の変化
- 5.73%
- 6ヶ月の変化
- -10.42%
- 1年の変化
- -28.27%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K