Валюты / SAP
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SAP: SAP SE ADS
253.61 USD 1.27 (0.50%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SAP за сегодня изменился на 0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 248.32, а максимальная — 254.50.
Следите за динамикой SAP SE ADS. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SAP
- SAP Boosts AI-Driven Recruiting Innovation With SmartRecruiters Buyout
- The Zacks Analyst Blog Highlights Johnson & Johnson, SAP, Coca-Cola, Hamilton Beach and SIFCO Industries
- European shares rise as Inditex leads retailers, Novo Nordisk shines
- Oracle shares rise 31% in Frankfurt on half a trillion cloud revenue prospects
- Top Stock Reports for Johnson & Johnson, SAP & Coca-Cola
- 20 stocks to consider if you want alternatives to the expensive S&P 500
- Salesforce Rises 8% in Three Months: Should You Buy CRM Stock Now?
- Oracle's NetSuite Momentum: Can It Boost Cloud Growth to New Heights?
- 5 big analyst AI moves: Price target hikes for TSMC, SAP; ASML upgraded to Buy
- This Country's Stock Market Cannot Be Ignored
- Nemetschek stock rating downgraded to Neutral by BNP Paribas Exane
- Salesforce Stock Remains A Buy As Market Digests Its Maturity (NYSE:CRM)
- Tracking Ruane, Cunniff, & Goldfarb’s Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:SEQUX)
- SAP Expands Sovereign Cloud to Power Europe's Digital & AI Innovation
- SAP share target upped at Barclays as AI and BDC seen adding further growth
- What's Going On With SAP Stock Tuesday? - SAP (NYSE:SAP)
- Salesforce Before Q2 Earnings: Should You Buy, Sell or Hold the Stock?
- LinkedIn deepens video ad push, taps more publishers and creators to spur growth
- Should You Buy, Sell or Hold BILL Stock Before Q4 Earnings?
- Global funds shift to semiconductors, away from industrials
- Oracle: My Favorite AI Infrastructure Play (NYSE:ORCL)
- Can IBM's Focus on Innovative AI Solutions Spur an Uptrend?
- Hartford International Equity Fund Q2 2025 Commentary
- SAP Stock: The Perfect Contrarian Play Against ‘Software Is Dead’ (NYSE:SAP)
Дневной диапазон
248.32 254.50
Годовой диапазон
217.51 313.28
- Предыдущее закрытие
- 252.34
- Open
- 251.50
- Bid
- 253.61
- Ask
- 253.91
- Low
- 248.32
- High
- 254.50
- Объем
- 6.816 K
- Дневное изменение
- 0.50%
- Месячное изменение
- -4.99%
- 6-месячное изменение
- -5.52%
- Годовое изменение
- 9.96%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.