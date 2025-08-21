Dövizler / SAP
SAP: SAP SE ADS
266.88 USD 2.93 (1.09%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SAP fiyatı bugün -1.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 266.81 ve Yüksek fiyatı olarak 269.67 aralığında işlem gördü.
SAP SE ADS hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SAP haberleri
Günlük aralık
266.81 269.67
Yıllık aralık
217.51 313.28
- Önceki kapanış
- 269.81
- Açılış
- 269.24
- Satış
- 266.88
- Alış
- 267.18
- Düşük
- 266.81
- Yüksek
- 269.67
- Hacim
- 3.949 K
- Günlük değişim
- -1.09%
- Aylık değişim
- -0.02%
- 6 aylık değişim
- -0.58%
- Yıllık değişim
- 15.72%
21 Eylül, Pazar