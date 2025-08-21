FiyatlarBölümler
Dövizler / SAP
SAP: SAP SE ADS

266.88 USD 2.93 (1.09%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SAP fiyatı bugün -1.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 266.81 ve Yüksek fiyatı olarak 269.67 aralığında işlem gördü.

SAP SE ADS hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
266.81 269.67
Yıllık aralık
217.51 313.28
Önceki kapanış
269.81
Açılış
269.24
Satış
266.88
Alış
267.18
Düşük
266.81
Yüksek
269.67
Hacim
3.949 K
Günlük değişim
-1.09%
Aylık değişim
-0.02%
6 aylık değişim
-0.58%
Yıllık değişim
15.72%
21 Eylül, Pazar