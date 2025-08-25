CotizacionesSecciones
Divisas / SAP
Volver a Acciones

SAP: SAP SE ADS

261.32 USD 7.71 (3.04%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SAP de hoy ha cambiado un 3.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 256.41, mientras que el máximo ha alcanzado 261.52.

Siga la dinámica de la pareja de divisas SAP SE ADS. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SAP News

Rango diario
256.41 261.52
Rango anual
217.51 313.28
Cierres anteriores
253.61
Open
259.21
Bid
261.32
Ask
261.62
Low
256.41
High
261.52
Volumen
7.040 K
Cambio diario
3.04%
Cambio mensual
-2.10%
Cambio a 6 meses
-2.65%
Cambio anual
13.31%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B