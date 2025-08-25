Divisas / SAP
SAP: SAP SE ADS
261.32 USD 7.71 (3.04%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SAP de hoy ha cambiado un 3.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 256.41, mientras que el máximo ha alcanzado 261.52.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SAP SE ADS. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
SAP News
Rango diario
256.41 261.52
Rango anual
217.51 313.28
- Cierres anteriores
- 253.61
- Open
- 259.21
- Bid
- 261.32
- Ask
- 261.62
- Low
- 256.41
- High
- 261.52
- Volumen
- 7.040 K
- Cambio diario
- 3.04%
- Cambio mensual
- -2.10%
- Cambio a 6 meses
- -2.65%
- Cambio anual
- 13.31%
