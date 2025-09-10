KurseKategorien
Währungen / SAP
Zurück zum Aktien

SAP: SAP SE ADS

269.81 USD 8.49 (3.25%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SAP hat sich für heute um 3.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 266.49 bis zu einem Hoch von 271.42 gehandelt.

Verfolgen Sie die SAP SE ADS-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SAP News

Tagesspanne
266.49 271.42
Jahresspanne
217.51 313.28
Vorheriger Schlusskurs
261.32
Eröffnung
268.10
Bid
269.81
Ask
270.11
Tief
266.49
Hoch
271.42
Volumen
5.770 K
Tagesänderung
3.25%
Monatsänderung
1.08%
6-Monatsänderung
0.51%
Jahresänderung
16.99%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K