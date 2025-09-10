Währungen / SAP
SAP: SAP SE ADS
269.81 USD 8.49 (3.25%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SAP hat sich für heute um 3.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 266.49 bis zu einem Hoch von 271.42 gehandelt.
Verfolgen Sie die SAP SE ADS-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SAP News
Tagesspanne
266.49 271.42
Jahresspanne
217.51 313.28
- Vorheriger Schlusskurs
- 261.32
- Eröffnung
- 268.10
- Bid
- 269.81
- Ask
- 270.11
- Tief
- 266.49
- Hoch
- 271.42
- Volumen
- 5.770 K
- Tagesänderung
- 3.25%
- Monatsänderung
- 1.08%
- 6-Monatsänderung
- 0.51%
- Jahresänderung
- 16.99%
