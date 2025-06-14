Валюты / SAFT
SAFT: Safety Insurance Group Inc
71.53 USD 1.42 (1.95%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SAFT за сегодня изменился на -1.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 71.33, а максимальная — 72.73.
Следите за динамикой Safety Insurance Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SAFT
- Friday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Langwell buys safety insurance shares worth $144,780
- Safety Insurance Group reports improved Q2 results, raises dividend
- Safety Insurance Group stock hits 52-week low at 69.2 USD
- Safety Insurance Group stock hits 52-week low at 70.58 USD
- Top 2 Financial Stocks That May Rocket Higher In Q3 - Safety Insurance Group (NASDAQ:SAFT), Primis Finl (NASDAQ:FRST)
- AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary (TSQIX)
- JPSV ETF: These 2 Competitors Look Better For Now
Дневной диапазон
71.33 72.73
Годовой диапазон
69.08 89.79
- Предыдущее закрытие
- 72.95
- Open
- 72.57
- Bid
- 71.53
- Ask
- 71.83
- Low
- 71.33
- High
- 72.73
- Объем
- 162
- Дневное изменение
- -1.95%
- Месячное изменение
- -1.77%
- 6-месячное изменение
- -9.06%
- Годовое изменение
- -12.30%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.