SAFT: Safety Insurance Group Inc
72.27 USD 0.55 (0.77%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SAFT para hoje mudou para 0.77%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 71.79 e o mais alto foi 72.50.
Veja a dinâmica do par de moedas Safety Insurance Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
71.79 72.50
Faixa anual
69.08 89.79
- Fechamento anterior
- 71.72
- Open
- 72.31
- Bid
- 72.27
- Ask
- 72.57
- Low
- 71.79
- High
- 72.50
- Volume
- 49
- Mudança diária
- 0.77%
- Mudança mensal
- -0.76%
- Mudança de 6 meses
- -8.12%
- Mudança anual
- -11.39%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh